Así fue el momento en el cual el hincha agrede al defensor del América de Cali tras ir a los túneles (@WinSportsTV-X)

Guardar

El 27 de noviembre de 2026, tras el empate sin goles en el Campín de Bogotá, América de Cali denunció acto racista contra su defensor Dany Rosero por parte de un hincha de Millonarios que hizo gestos discriminatorios y dos escupitajos en contra del jugador, mientras se dirigía al túnel del estadio El Campín tras ser expulsado.

Rosero recibió la tarjeta roja en el minuto 49 tras un codazo sobre el delantero Castro, una de las tres expulsiones que mostró el árbitro Carlos Ortega. También fueron expulsados el delantero Rodrigo Contreras, de Millonarios, y el extremo Yani Quintero, del equipo visitante.

PUBLICIDAD

Los "Diablos Rojos" denunciaron un acto de racismo en contra del defensor central (América de Cali)

El aficionado quedó identificado en las imágenes de la transmisión oficial de Win Sports. América pidió que el caso sea investigado y que se adopten medidas, mientras se espera una decisión del club y de la Dimayor y así se refirieron sobre los hechos.

“América de Cali rechaza de manera categórica los actos de racismo vividos hacia nuestro jugador Dany Rosero”.

La institución expresó su “profunda indignación” ante manifestaciones de discriminación y pidió una investigación de las autoridades, los organismos del fútbol colombiano y las entidades a cargo de la convivencia en los escenarios deportivos.

“El racismo no puede normalizarse, justificarse ni quedar impune”, agregó América de Cali, que reclamó la adopción de las medidas correspondientes y ratificó su posición a favor de un fútbol libre de racismo y discriminación.

PUBLICIDAD

Millonarios rechazó lo ocurrido y lo calificó como un acto de violencia (@millosfcoficial-X)

Por su parte, Millonarios rechazó los “actos de violencia” que, según su comunicado, ocurrieron después de la tarjeta roja de Rosero. El club capitalino afirmó que cualquier conducta que afecte “la integridad, la armonía y la sana convivencia” no tiene cabida en el fútbol ni en El Campín.

Aunque Millonarios calificó el hecho como un episodio de violencia, también incluyó el racismo entre las conductas que condenó.

“El fútbol debe ser un espectáculo de armonía, convivencia, paz y nunca un espacio para la violencia, el racismo, la agresividad e intolerancia”, indicó la institución, que sostuvo que esos comportamientos no representan a la Familia Azul ni los principios del club.

PUBLICIDAD

Qué fue lo que pasó con Dany Rosero, defensor central del América de Cali

El técnico fue consultado por parte de la prensa sobre lo que vivió Dany Rosero y habló sobre la expulsión (Dimayor-YouTube)

Rosero recibió la tarjeta roja en el minuto 49 tras un fuerte codazo propinado al delantero Leonardo Castro mientras disputaban una pelota.

A raíz de la situación, el exdefensor del Deportivo Cali tuvo que salir por el túnel ubicado en la parte occidental del estadio y en ese momento, la transmisión de Win Sports muestra el momento en el cual un hincha de Millonarios que estaba ubicado en la zona, comienza a escupir y decir groserías en contra del jugador.

El hecho que generó indignación en el periodismo deportivo del país, era desconocido para David González en la atención a los medios de comunicación tras el juego. Consultado en rueda de prensa por la denuncia de racismo contra Dany Rosero, el técnico de América de Cali, David González, afirmó que no conocía lo ocurrido.

PUBLICIDAD

“No tenía conocimiento alguno y no puedo comentar al respecto porque no sé”.

El periodista deportivo entregó el detalle de lo ocurrido (@SVargasOK-X)

El periodista Samuel Vargas de Dsports y Win Sports dio a conocer lo ocurrido con Dany Rosero de la siguiente forma a través de su cuenta de X:

“Racista e incivilizado. ¡Un miserable! Favor identificar y aplicarle derecho de admisión. En un torneo CONMEBOL el club sería objeto de sanciones económicas y el personaje en cuestión sujeto de responsabilidades legales. ¡Hay que poner orden en los estadios!" dijo.

América de Cali empató ante Millonarios y buscará acercarse a la final en el Pascual Guerrero

Millonarios cedió puntos ante América de Cali (Cristian Bayona-Colprensa)

Millonarios y América de Cali empataron 0-0 el 27 de noviembre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, por la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II. La igualdad dejó a ambos sin ventaja en la pelea del grupo B.

PUBLICIDAD

El resultado llevó a los dos equipos a cinco puntos y mantuvo abierta la disputa por un lugar en la final del campeonato colombiano. Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga también conservaron opciones tras repartir unidades en el otro partido de la fecha.

Millonarios intentó asumir el control como local bajo la conducción de Alberto Gamero, mientras que el conjunto escarlata apostó por las transiciones ofensivas. La fricción, las infracciones y la falta de precisión cerca de los arcos condicionaron el desarrollo.

El partido cambió antes del descanso con la expulsión de Rodrigo Contreras, sancionado por una infracción sobre Rafael Carrascal. El cuadro capitalino debió modificar su disposición táctica al quedar con un jugador menos.

PUBLICIDAD

América de Cali ahora tendrá la oportunidad de recibir a Millonarios (Cristian Bayona-Colprensa)

América de Cali también terminó con 10 futbolistas al inicio del complemento, cuando el defensor Dany Rosero recibió la tarjeta roja. La igualdad numérica devolvió el equilibrio a un encuentro que ya acumulaba tensión.

La ocasión más clara de los visitantes ocurrió en el minuto 68. Tomás Ángel estuvo cerca de convertir, pero Jorge Arias rechazó el balón sobre la línea y evitó el tanto escarlata.

Millonarios generó aproximaciones en el área rival, aunque no resolvió con precisión en los metros finales. Leonardo Castro superó la marca de Jean dentro del área a los 65 minutos, pero quedó sin ángulo para definir.

PUBLICIDAD

El juego en Bogotá dejó favorecido al América por el famoso punto invisible, pese a estar igualados en puntos (Cristian Bayona-Colprensa)

Las infracciones interrumpieron el juego durante el tramo final. A los 80 minutos, una falta de Charles Darwin Quintero sobre Jean desencadenó un cruce en el que participaron Leonardo Castro, Marlon Torres y Rafael Carrascal.

Arias recibió una tarjeta amarilla en el minuto 87 y quedó suspendido para el próximo encuentro de Millonarios por acumulación. Luis Quiñones también probó con un remate de media distancia, aunque su disparo se fue desviado.

El defenso Stiven Barreiro dispuso de la última oportunidad clara para el conjunto embajador en el minuto 90+6, pero no logró definir frente al arco. El próximo cruce entre embajadores y escarlatas corresponderá a la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales, el 2 de diciembre de 2026 a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

PUBLICIDAD

Así va el cuadrangular B de la Liga BetPlay:

América de Cali: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) - punto invisible por quedar segundo en la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Millonarios: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Deportivo Cali: 2 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Atlético Bucaramanga: 2 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)