Expulsión de 14 ciudadanos extranjeros en Santander tras operativos migratorios (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella informó que 14 extranjeros fueron expulsados de Colombia luego de operativos de verificación migratoria realizados en cinco municipios de Santander, en coordinación entre Migración Colombia y la Policía Nacional.

Según la publicación del mandatario, las personas expulsadas acumulaban 278 medidas correctivas por conductas que afectaban la seguridad y la convivencia ciudadana. Los procedimientos se llevaron a cabo en Socorro, San Gil, Charalá, Oiba y Valle de San José.

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De la Espriella señaló que los extranjeros registraban comportamientos reiterados vinculados con el porte de armas cortopunzantes, la presunta distribución de sustancias psicoactivas, riñas e irrespeto a la autoridad.

“En Colombia se respeta la ley y el orden”, escribió el presidente al anunciar el procedimiento. También sostuvo que el país mantendrá una política de recepción para quienes lleguen a trabajar y respetar las normas, aunque advirtió que su Gobierno no tolerará acciones que alteren la seguridad ciudadana.

Los expulsados fueron entregados a las autoridades migratorias de Venezuela

Operativo en Santander terminó con 14 expulsiones: el Gobierno informó 278 medidas correctivas (@ABDELAESPRIELLA/X)

De acuerdo con el mensaje presidencial, los 14 extranjeros fueron trasladados al puente internacional Atanasio Girardot, en la frontera colombo-venezolana, donde quedaron a disposición de las autoridades migratorias de Venezuela.

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El mandatario no precisó las identidades de los expulsados, la nacionalidad de cada uno ni el detalle de las medidas correctivas atribuidas a cada persona. Tampoco informó si las autoridades iniciaron procesos penales por alguno de los hechos mencionados.

Datos para contextualizar las expulsiones de extranjeros en Colombia en 2026

Migración Colombia registró 153 expulsiones de ciudadanos extranjeros durante el primer trimestre de 2026, dentro de un total de 310 actuaciones administrativas que también incluyeron 157 deportaciones, según el balance divulgado por la entidad el 16 de abril.

Las expulsiones se concentraron en las regionales Oriente, con 57 casos; Andina, con 23; Antioquia, con 19; Nariño, con 12, y el aeropuerto El Dorado, con 12. Las causales incluyeron riesgos para la seguridad nacional, el orden público y la convivencia ciudadana; documentación fraudulenta; incumplimiento de normas migratorias; requerimientos de Interpol o de autoridades extranjeras, y órdenes judiciales.

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Procedimiento de expulsión de una ciudadana extranjera en el aeropuerto de Cali (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el 30 de junio de 2026, Migración Colombia contabilizaba 2.576 expulsiones y 3.389 deportaciones desde agosto de 2022, para un total de 5.965 actuaciones administrativas. Entre las causas más frecuentes de expulsión figuraron los riesgos para la seguridad nacional o el orden público y los requerimientos de autoridades extranjeras o de Interpol, con 1.274 casos en ese período.

En julio, la entidad también informó sobre un operativo en Medellín que terminó con la expulsión de 17 extranjeros. Las autoridades señalaron que estas medidas responden a infracciones migratorias y a situaciones que pueden afectar la seguridad o la convivencia.

La suplantación de identidad aparece entre las conductas que pueden derivar en medidas migratorias, en especial cuando involucra documentos falsificados o el uso de datos de terceros para realizar trámites, acceder a servicios o eludir controles de las autoridades.

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Durante 2026, Migración Colombia informó que las expulsiones de extranjeros pueden proceder, entre otras causas, por la presentación de documentación fraudulenta, requerimientos de Interpol o autoridades extranjeras y hechos que afecten el orden público o la convivencia ciudadana.

La Policía, Migración Colombia y la Alcaldía de Bucaramanga coordinaron de forma conjunta el procedimiento de expulsión (Captura video)

La entidad señaló que, hasta el primer trimestre de 2026, registró 153 expulsiones de ciudadanos extranjeros. En su balance entre agosto de 2022 y junio de 2026, indicó que 413 casos de expulsión estuvieron relacionados con personas que se presentaron con documentación fraudulenta como colombianos o con otra nacionalidad.

La Superintendencia de Industria y Comercio alertó en junio sobre el aumento de los reportes de suplantación en el país. Desde 2020, la entidad recibió 40.316 denuncias; entre 2022 y mayo de 2026, acumuló 13.983 reclamaciones en la plataforma SIC Facilita, de las cuales el 81% correspondió al sector de telecomunicaciones.

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