La Pestilencia pondrá punto final a 40 años de carrera el 28 de noviembre en el Coliseo Medplus de Bogotá, en los que hizo de la denuncia social su bandera (Colprensa)

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La historia del rock colombiano se caracteriza por tener picos, valles, momentos de aparentemente inactividad y otros donde los hitos creativos son rotundos. No siempre contó con el apoyo de la industria discográfica, pero de algún modo se las arregló para mantenerse en pie. Esto, con el añadido que no fueron pocos los grupos que hicieron de la denuncia social (a veces rayando en la sátira) su forma de expresarse en las canciones.

En esa forma de entender la canción de rock en Colombia, probablemente no hubo una banda que representara y encarnara esa faceta en la historia como La Pestilencia. Capaces de trascender generaciones, de sorprender con una sencillez desnuda, de imprimir pesadez o, en sus últimos años, de hacerse fuertes a través de la melodía y la experiencia, la banda comandada por Dilson Díaz no dejó indiferente a nadie desde que se formó en 1986.

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Igualmente definidos por el punk rock y por las influencias del heavy metal o los sonidos industriales, la banda pasó por cambios de formación, de sonido, en la industria musical y en la manera de entender el país que les permitieron, gracias a los lapsos relativamente largos entre discos, impactar distintas generaciones sucesivamente con reflexiones honestas y desgarradas sobre el hecho mismo de ser colombiano en medio de la violencia y la corrupción.

Ni los señalamientos de “vendidos” cuando tuvieron su roce con la masividad en MTV o cuando EMI los firmó en 2005, los detuvieron. Los detuvo la voluntad del propio Dilson Díaz, que en marzo de 2026 anunció el final de La Pestilencia con un último show, “El Último Pogo”, que se celebrará el sábado 28 de noviembre en el Coliseo Medplus de Bogotá.

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De este modo, el adolescente que comenzó su camino en las calles de Bogotá a mediados de los 80, recién llegado de Medellín, pondrá punto final a una carrera que llevará a la escena nacional a preguntarse, por primera vez, cómo será la vida sin La Peste.

“Vive tu vida”: Los inicios

Hector Buitrago de la banda colombiana Aterciopelados, fundó La Pestilencia junto a Dilson Díaz en 1986 (Aurea Del Rosario/AP)

Dilson Díaz tenía 13 años cuando arribó a Bogotá junto a su madre, procedente de Medellín. Ya conocía algo del punk que circulaba en otras partes del mundo, desde los Sex Pistols hasta Dead Kennedys o Black Blag, pasando por lo que ya sucedía en la capital antioqueña con grupos de punk y heavy metal formados en las comunas, con el trasfondo del narcotráfico, el sicariato y las incursiones urbanas de guerillas y paramilitares. Era la escena que Victor Gaviría terminaría inmortalizando en su celebrado filme Rodrigo D: No futuro.

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Cuando Dilson llegó a Bogotá, esa movida era poco conocida todavía en la capital, pero también el punk mismo era dominio de unos pocos. De hecho, según relata el libro Bogotá: Volumen y Distorsión, de Diego Leonardo González, Dilson a sus 15 años tuvo un espacio en una emisora capitalina, Radio Fantasía, le concedió un espacio de una hora para exponer sus conocimientos sobre el género,

Ese programa fue escuchado por numerosos jóvenes bogotanos interesados en el rock, entre ellos Héctor Buitrago. Ambos se citaron para conversar sobre sus intereses musicales y, poco después, en una casa del barrio Los Alcázares, fundaron La Pestilencia. El propio Díaz subraya en el citado libro que, en ese momento, la capital carecía de una escena propia: “en esa época en Bogotá no había punk, no existía nada de movimiento, absolutamente nada; en Medellín era donde había un movimiento grande de punk”. Esa lectura es compartida por Andrés Giraldo, primer baterista de Aterciopelados, quien sostiene que “el punk que teníamos era el punk de La Pestilencia; eran los únicos referentes que había” en la ciudad.

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Los primeros conciertos de la naciente escena punk bogotana solían ser clandestinos, pero ya entonces las desconfianzas se hacían notar, especialmente por ser La Pestilencia la banda que más convocaba público. En Bogotá: Volumen y Distorsión se detalla una singular anécdota ocurrida durante una presentación de la banda. En ella, un asistente identificado solo como NO, baterista de una agrupación de la época lllamada Secretarias Vomitando Champú, repartió entre el público la fotocopia de un flyer rosado con el logo de una gaseosa y el remoquete burlón de “La Pepsilencia”.

El motivo de la provocación, según explica NO en el libro, fue que la banda estaba cobrando entrada en un momento en que, según la costumbre de la escena, los conciertos debían ser gratuitos. El episodio derivó en un forcejeo con el guitarrista Francisco Nieto: “se enojaron, se bajaron y nos agarramos; me acuerdo que me tiró al piso y yo le dije, tal vez usted me gane, pero eso no va a hacer cambiar lo que yo pienso”, relató NO en esa publicación. La tensión se disolvió cuando Nieto le explicó los costos reales de montar un espectáculo: “el sonido cuesta, traer los equipos, el alquiler; no tenemos plata para pagar eso, por eso cobramos”.

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La primera alineación contó con la participación de Nieto en la guitarra, Buitrago en bajo, y Jorge León Pineda en la batería. Tres años después, luego de tocar de manera constante y ahorrar el dinero necesario para meterse al estudio de grabación, en 1989 vio la luz su primer álbum de estudio titulado La muerte... Un compromiso de todos, publicado bajo el sello independiente Mort-Discos.

El álbum debut 'La muerte... Un compromiso de todos' salió al mercado en 1989 bajo el sello independiente Mort-Discos (Mort-Discos)

El título fue una respuesta irónica a una campaña de propaganda gubernamental popular durante el mandato de Virgilio Barco que rezaba “La vida, un compromiso de todos” en pleno recrudecimiento de la guerra contra el cartel de Medellín.

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El historiador Felipe Arias Escobar destacó a Infobae Colombia el valor fundacional de ese trabajo: “Unió las escenas under de Bogotá y Medellín, además de dos generaciones del rock colombiano”, señaló, en referencia a la participación del ingeniero Arturo Astudillo, también integrante de la banda Los Flippers, en la grabación.

El historiador subrayó además que el proyecto implicó un riesgo poco común para la época, “en tiempos en que sacar un álbum independiente era utópico”, y que marcó el debut discográfico no solo de Díaz sino de la formación original que completaban por Buitrago, Nieto y León Pineda, quienes poco después formarían la agrupación Delia y los Aminoácidos junto a Andrea Echeverri.

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Canciones de ese álbum como Vive tu vida y Fango se convirtieron en himnos del circuito contestatario nacional. Sobre la primera, Arias la definió a Infobae Colombia como “un himno generacional del underground de los 80 y 90”, mientras que Pablito Wilson, periodista musical, exeditor de Billboard Colombia y autor del libro Rock colombiano, 100 discos 50 años, fue más allá en declaraciones a este medio al considerarla, de hecho, la pieza más representativa de toda la discografía del grupo: “Si somos justos y tratamos de entender a La Pestilencia por lo que era en su génesis, y no tanto por lo que se convirtió después, la canción máxima de La Pestilencia tendría que ser Vive tu vida”, apuntó.

Wilson explicó que la letra respondía a una búsqueda compartida por distintas bandas colombianas de la época: “lo que estaban queriendo decirles a los chicos es ‘sé tú mismo, construye identidad, no te dejes llevar por el qué dirán’, que a la larga también es la misma búsqueda del propio Dilson, apuntó.

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La muerte... demostró a su manera hasta qué punto Dilson estaba entonces marcando la línea que seguirían las siguientes generaciones del rock nacional. Olé fue uno de las primeras manifestaciones antitaurinas en una canción colombiana cuando el movimiento no tenía la visibilidad que tendría después, Sicairos ya ponía sobre la mesa la violencia gubernamental, mientras que Sed de poder y Desmontemos esta farsa ponían el dedo en la corrupción gubernamental.

‘Las nuevas aventuras de...’: la reestructuración

Tras la publicación del debut, diferencias sobre el rumbo artístico motivaron la salida de Buitrago, quien luego fundó Aterciopelados junto a Andrea Echeverri, y de León Pineda. Frente a este panorama, Díaz asumió el liderazgo del proyecto y se trasladó a Medellín con Francisco Nieto. En la capital antioqueña convocó a los hermanos Juan Gómez en el bajo y Germán Villa en la batería, con quienes grabó en 1993 el disco Las nuevas aventuras de... La Pestilencia a través de la disquera Mórbida Productions.

Arias Escobar relató a Infobae Colombia que su primer contacto con la banda ocurrió precisamente a través de ese material: “A mi casa llegó un casete con La muerte un compromiso de todos y Las nuevas aventuras...; era un casete pirata de esos que vendían en el puente peatonal de la Nacional”. Según contó, tenía 12 años en ese momento y las letras “me abrieron a otra forma de conocer la música rock, mensajes de abierta crítica social que nunca había escuchado en otros artistas”, recordó. El historiador situó ese fenómeno en un contexto específico de la ciudad, que coincidía con la llegada de la emisora 99.1 y la primera edición del festival Rock al Parque, ambos en 1995.

La agrupación grabó 'Las nuevas aventuras de... La Pestilencia' en Medellín tras la reestructuración del grupo con Dilson Díaz como líder (Mórbida Productions)

En este segundo álbum aparecieron temas como Soldado mutilado y Vote por mí, piezas que abordaron el reclutamiento militar y la manipulación electoral, mientras que en Pestevisión pusieron en la mira a los medios de comunicación y en Verde Paz marcaron posición frente a la contaminación y el daño ambiental. El sonido seguía siendo el punk con el que se identificaron en sus inicios, pero queda en evidencia la experiencia acumulada dando shows con su primer disco y la búsqueda de un resultado más fiel a sus presentaciones en vivo.

‘El Amarillista’: subiendo el nivel y el tono de la confrontación

Luego de Las nuevas aventuras de..., La Pestilencia vio la salida de Francisco Nieto, siendo sustituído por Carlos “Gambe” Escobar en la guitarra. Con esa formación, la banda editó El Amarillista bajo el sello Hit Musical, siendo su primera placa producida exclusivamente en formato de disco compacto.

Según la reseña de dicha producción, incluída en el libro Rock colombiano: 100 discos, 50 años de Pablito Wilson, el álbum concentró una crítica directa contra las falsas promesas de paz del Estado, la politiquería, el ocultamiento de las víctimas del desplazamiento y la explotación laboral, además de cuestionar la dependencia de Colombia frente a Estados Unidos. “¿Qué tenemos de amarillista en nuestro país? Todo”, respondió el propio Díaz a Wilson, al describir una sociedad “contaminada por todo tipo de corrupción, de violencia, de gente especulativa que ni siquiera sabe lo que está pasando”.

El lanzamiento de 'El Amarillista' marcó una transición entre su sonido puramente punk y sus incursiones en otros estilos durante los años 2000 (Hit Musical)

En ese mismo sentido, la revista Shock destacó en su retrospectiva “Lo que nos dejó Pestilencia en 30 años” el tema Colonia U.S.A (Terror Punk), que calificó como una crítica directa “al colonialismo del gobierno americano en Colombia y su papel hipócrita en el tráfico de drogas”.

Entre los temas de ese disco, De película (Conejo) retrató el magnicidio de Luis Carlos Galán y la impunidad alrededor de su caso, en un momento en que el supuesto autor material del crimen todavía permanecía detenido. “Están culpando al que no es”, señaló Díaz sobre esa letra, según el mismo texto.

En declaraciones a Infobae Colombia, Wilson recordó que ese mismo tema fue, de hecho, su primer acercamiento a la banda. Según explicó, antes de conocer su música, La Pestilencia ya circulaba como una referencia obligada en sus días de estudiante: “uno escuchaba hablar antes de La Pestilencia que de las canciones; tanta gente hablaba de ellos que uno decía, ‘tengo que escuchar esto’”, recordó.

El Amarillista, añadió el periodista colomboargentino, fue el primer álbum completo que escuchó, prestado por un amigo, y lo conectó con una sensibilidad que ya reconocía en bandas de la época como Attaque 77: “una música mucho más ruda y de calle, pero con este ánimo de pasión de multitudes, de música que mueve masas”.

El libro de Wilson describe a El Amarillista como un álbum bisagra, que concentró la furia de los primeros trabajos junto a una mayor intención de seriedad productiva que se haría evidente en su discografía posterior. En su charla con Infobae Colombia, el periodista ubicó a ese disco, junto a La muerte... Un compromiso de todos y Balística, entre los tres grandes trabajos de la banda.

Ese disco amplió además la presencia en vivo de la banda, con varias presentaciones en el festival Rock al Parque, una aparición en el estadio Atanasio Girardot de Medellín alternando con A.N.I.M.A.L. y Molotov, así como su elección como apertura del concierto de Metallica en el Parque Simón Bolívar en 1999. Germán Villa dejaría la banda en ese periodo, siendo reemplazado por Marcelo Gómez en la batería.

‘Balística’ y ‘Productos Desaparecidos’: las experiencias en Estados Unidos y la llegada a MTV

La bajista Isabel Valencia ingresó a la alineación en 2016 para la grabación del álbum 'País de titulares' (Colprensa)

Con la llegada del nuevo milenio, la agrupación dio un salto técnico al firmar un contrato de distribución con la filial de Mercury Records para su siguiente álbum, publicado bajo su propio sello El Buitre Song Records.

Tras concretar estos acuerdos, La Pestilencia grabó en Estados Unidos el álbum Balística (2001) en los estudios Indigo Ranch de Malibú, bajo la producción del ingeniero Richard Kaplan, reconocido por su trabajo con Sepultura, Korn y Limp Bizkit.

Este lanzamiento incorporó afinaciones más graves e influencias del metal alternativo que triunfaba en ese tiempo. La revista Shock lo definió años después como uno de los mejores discos de la carrera de la banda, mientras que Rolling Stone en Español lo ubicó a Balística en el primer lugar de su listado “50 grandes álbumes colombianos del siglo XXI”, al describirlo como un trabajo “lleno de furia” que, según palabras del propio Díaz recogidas por la publicación, es “probablemente el disco más pesado de la banda”.

La producción del álbum 'Balística' en Estados Unidos impulsó la llegada del grupo a la cadena MTV con el video de 'Soñar Despierto' (El Buitre Song Records)

Soñar Despierto fue el sencillo principal de Balística, y le permitió a La Pestilencia llegar por primera vez a MTV con el que sería su primer videoclip. Al respecto, Felipe Arias lo describió a Infobae Colombia como “la banda sonora de un sonido que podía volverse mainstream sin renunciar a dejar de ser directo y descarnado”.

A la par, canciones como Carne Molida o P.I.R.U.M. dejaban ver coqueteos con el estilo de bandas triunfantes del metal alternativo de ese tiempo como Soulfly, con la que llegaron a compartir escenario en ese tiempo, mientras que en otras como Cordero Arrepentido se veía una especie de actualización de sus raíces punk. En la pista final, Hasta cuando!??? - Hasta siempre, Dilson Díaz dejó una desgarradora reflexión sobre el fútbol como elemento distractor en la sociedad, potenciada por el modo en que le marcó el asesinato de Andrés Escobar, defensa de Atlético Nacional y la selección Colombia, en 1994.

A partir de esa experiencia, los músicos establecieron su base de operaciones en Los Ángeles. En esa etapa se incorporaron Carlos Marín como guitarrista reemplazando a “Gambe” Escobar, y Andrés Popa en la programación de sintetizadores.

Carlos Marín, guitarrista de La Pestliencia desde 2002 y fundamental en el cambio de sonido de la banda en el inicio del nuevo milenio (Colprensa)

En 2005 salió al mercado Productos Desaparecidos bajo el sello EMI, una producción mezclada por Mark Needham, el mismo ingeniero que trabajó en el álbum debut de The Killers, Hot Fuss. Este centró buena parte de sus la sociedad de consumo y obtuvo por primera vez un Disco de Oro en ventas en Colombia para un trabajo de rock duro, además de recibir nominaciones a los Latin Grammy.

La revista Shock señaló en su balance de los 30 años de la banda que el mensaje del álbum seguía apuntando “a las cabezas de los directos responsables del desastre”, en referencia al gobierno estadounidense liderado entonces por George W. Bush, cuya figura inspiró el videoclip de Pacifista, además de las multinacionales madereras y los grupos armados que mantenían el desplazamiento forzado en el país.

Sobre uno de sus temas, Nada me obliga, Arias Escobar señaló a Infobae Colombia que la canción “actualizó el mensaje de emancipación a la generación siguiente y a quienes hace rato dejábamos la adolescencia”.

El disco 'Productos Desaparecidos' de 2005 obtuvo la certificación de Disco de Oro en ventas en Colombia y nominaciones al Latin Grammy (EMI)

‘Paranormal’, la llegada de Isabel Valencia y ‘País De Titulares’

Durante su permanencia en el exterior, la banda continuó sus visitas periódicas a los festivales colombianos y editó en 2011 el disco Paranormal con César Botero —reconocido por su trayectoria en la banda Agony— en el bajo. Los sencillos Mentiras, Pesticida y Descalzo y al vacío gozaron de rotación en la radio nacional, pese a que EMI no hizo un esfuerzo significativo por impulsar su circulación comercial, llevando al final del vínculo entre banda y sello tras su promoción.

Esta vez sus letras se entendían en un contexto donde, pese al desmonte formal del paramilitarismo años atrás, su influencia continuaba activa a través de otras estructuras armadas que tomaron su lugar. Sonoramente retenía algunas de las enseñanzas que dejaron Balística y Productos Desaparecidos, pero en líneas generales se sentía como una síntesis de las influencias punk, metal y alternativas que marcaron la carrera de La Pestilencia hasta ese punto.

La bajista Isabel Valencia ingresó a la alineación en 2016 para la grabación del álbum 'País de titulares' (Colprensa)

Tras la grabación, Andrés Popa dejó la formación sin dejar reemplazo, y en 2016 se despidió Botero de la formación, lo que abrió el camino para la llegada de la bajista Isabel Valencia. Según le contó a Infobae Colombia, su incorporación se gestó de manera indirecta, a través de su propio proyecto musical, Wonderfox, que alternataba con su trabajo como corista y guitarrista de sesión mientras residía en Los Ángeles.

En esa etapa conoció al guitarrista Carlos Marín, quien tocó temporalmente con Valencia en Wonderfox y, meses después, le avisó sobre una vacante en la banda: “Me dijo, ‘nos quedamos sin bajista para La Pestilencia’; le respondí, ‘tenme en cuenta, yo también soy bajista’. Él no lo sabía”, relató Valencia a Infobae Colombia.

La convocatoria incluyó entre cinco y siete candidatos, varios de ellos músicos que la propia Valencia reconocía como destacados en el circuito local. “Audicioné con tres canciones; fue la primera vez que conocí a Dilson y a Marcelo, y desde la primera canción que tocamos juntos sentí una conexión inmediata, como si ya hubiéramos tocado antes”, describió. Una semana después de la prueba recibió la confirmación de su ingreso a la agrupación.

Su primera presentación con el grupo ocurrió en 2016, en un festival de rock en Medellín que también incluyó a la banda Tr3s de Corazón, y ese mismo año se presentaron en el festival Rock and Shout de Bogotá, celebrando 30 años de carrera en un cartel que incluyó nombres como The Offspring, Dead Kennedys o Anti-Flag.

Con Valencia en la formación, el grupo publicó en 2018 País de titulares, ironizando con el modo en que la realidad política y social se queda en los encabezados de los medios de comunicación, con el añadido de la creciente polarización política a nivel internacional. Aquí la guitarra vuelve como protagonista excluyente luego de años con el sintetizador como un habitual en las composiciones de La Pestilencia. Canciones como Que Buen Ciudadano Soy, Les Vale Huevo o la introspectiva El Muro Hay Que Romperlo fueron algunos de los momentos destacados de esa producción.

Sobre el proceso de grabación con la banda, Valencia señaló a Infobae Colombia diferencias respecto a otras experiencias previas: “Dan mucha libertad creativa al momento de grabar, algo que para mí es muy importante; respetan las opiniones que doy y todo se trata con mucha calma”, afirmó.

Consultada sobre su aporte durante estos diez años en la formación, la bajista indicó que su contribución principal ha sido el respaldo al grupo: “la banda ya sonaba sólida antes de que yo entrara; darles esa seguridad de que pueden contar conmigo también es importante”. Valencia agregó que para el álbum final del grupo envió un par de propuestas de canciones, cuya inclusión definitiva aún no se ha confirmado.

La palabra de Dilson Díaz

Dilson Díaz señaló en diálogo con Infobae Colombia que el momento se siente adecuado para dar por concluída la carrera de La Pestilencia (Colprensa)

A lo largo de siete álbumes —y un octavo próximo para estrenarse, Buen Provecho—, la propuesta lírica de La Pestilencia mantuvo una postura frontal frente a las dinámicas del poder y el modo en que estas afectan a la sociedad.

Consultado por Infobae Colombia sobre qué cambió más en estas cuatro décadas, si el país, la música o la propia banda, el cantante fue categórico: “Tristemente, el país sigue muy parecido. Sigue con la violencia que se nos vuelve cotidiana, con la muerte que todos los días pasa y se vuelve paisaje”.

En contraste, consideró que el movimiento del rock sí evolucionó, y atribuyó esa transformación a una decisión deliberada de la banda: “Pestilencia tiene una evolución bastante arriesgada, porque mucha gente quizás quiso que nos quedáramos pensando en que hiciéramos el primer álbum y que cada álbum fuera como el primero. Y por el contrario, ningún álbum es parecido al anterior”.

Sobre la vigencia de sus propias letras, el vocalista admitió que ninguna canción adquirió un significado distinto con el paso de los años, por razones que calificó de poco satisfactorias: “Qué bueno que yo hubiera dicho que en Colombia nada es cierto, somos herederos de la mierda. Eso me hubiera gustado, que hoy en día no tendríamos que decir eso. Pero resulta que, al contrario, cada vez y cada día se reafirma en que venimos siendo herederos de la mierda”.

Sobre la posibilidad de que una nueva generación de bandas retome ese discurso contestatario, Díaz se mostró escéptico en la misma entrevista: “Yo no siento un relevo fuerte, contundente, no lo siento. Veo que hoy en día muchas bandas ni siquiera están hablando del tema político; dicen que no, que para qué meterse con política”, denunció.

En esa línea, el vocalista aclaró que la banda nunca se alineó con un sector político particular, sino que documentó una realidad compartida: “Pestilencia no es que se haya inclinado a decir ‘mire este político o el otro’; hemos dicho es como Colombia porque vive así, porque pensamos de esta manera”. Aun así, reconoció que algunas agrupaciones mantienen ese compromiso: “sé que hay bandas que lo están haciendo, pero deberíamos ser todos, no unos pocos”.

Consultado sobre si existe alguna posibilidad de que la despedida no sea definitiva, Díaz fue tajantea: “No, esta es la despedida de La Pestilencia. Sentimos que es un buen momento para decir hasta acá vamos. Hicimos lo que pensamos que, como banda, logramos”. El vocalista explicó que el recorrido del grupo se construyó sin respaldo externo, desde la venta del casete de su primer demo, hasta la financiación independiente de cada disco.

“Ahí sí no es como los futbolistas, que dicen que lo dan todo, pero han perdido un montón. Aquí lo hemos dado todo y creo que es buen momento de una despedida, de que la gente sienta que si nos vamos, va a hacer falta”, señaló con cierta dosis de ironía.

Díaz añadió que la decisión de retiro respondió también al desgaste de insistir en los mismos señalamientos sin que el país mostrara cambios: “Es triste sentarse a hacer el álbum nuevo y encontrarse uno con el mismo país; no queremos repetir ni un álbum ni una canción”, declaró.

El legado de una banda que no cedió a la presión comercial

Para Arias Escobar, el recorrido completo de La Pestilencia representa, según dijo a Infobae Colombia, “un ejemplo notable de persistencia e integridad”, en la medida que se trata de “un proyecto autogestivo, muchas veces hecho con las uñas, que no cedió un milímetro a su sonido ni a la naturaleza de sus mensajes”.

El historiador remarcó que, pese a la firma con Universal y la rotación de la banda en espacios como MTV y Radioacktiva, además de la admiración pública manifestada por artistas como Juanes y J Balvin, el grupo mantuvo intacta su posición crítica: “No por eso dejó de ser ese dedo en la llaga, ese pionero del movimiento antitaurino, esa necesaria queja que aterrizaba las ilusiones democráticas de la Constitución del 91, esa voz que no le daba pena recordar en radio que acá mataron a un joven por hacerse un autogol”, en alusión al asesinato de Andrés Escobar tras el Mundial de 1994. El historiador concluyó que el acceso de la banda a vitrinas masivas permitió que el mensaje original de 1989 multiplicara sus receptores durante la década de 2000, “ya no solo en un casete pirata”.

Pablito Wilson coincidió en que el impacto de la banda trasciende su propia discografía. Según explicó a Infobae Colombia, “el rock colombiano no sería hoy lo que es si no fuera por bandas como Kraken, La Pestilencia o incluso otras muy alejadas como Estados Alterados”, y agregó que la influencia del grupo alcanzó incluso a generaciones ajenas al movimiento punk original.

“Bandas como La Pestilencia inspiraron a chicos que ahora están haciendo neopunk o emo, o a familiares de chicos que ahora hacen esos géneros; ellos por ahí se criaron con otra música, pero tenían un tío que les ponía La Peste”, manifestó.

El periodista anticipó que esa manifestación del legado se verá reflejada en el concierto de despedida del próximo sábado, anticipando el público incluirá tanto a seguidores históricos como a adolescentes de la generación Z que llegaron a la banda por esa vía familiar. “Lo más interesante no es solo el legado de La Peste, sino ver qué va a pasar con ese legado ahora que no estén, porque es un legado que va a seguir caminando solo, estén ellos o no en presencia”, afirmó, al señalar que las canciones del grupo perdurarán no solo como repertorio propio, sino como influencia directa en numerosas bandas colombianas de las últimas tres décadas.

En su propia reflexión sobre lo que espera dejar en el público más joven que asista al concierto, Díaz le dijo a Infobae Colombia: “Que vean la convivencia que es estar en un concierto de La Pestilencia, donde se habla todo, decimos todo, decimos verdades, cuestionamos el país, pero hay abrazos, hay risa, hay pogo, hay energía. Al final termina en un cansancio satisfactorio, que la gente se va feliz para la casa”.

Más allá de la experiencia en vivo, el vocalista insistió en que el verdadero legado está en las letras: “que se lleven lo que hemos dicho durante cuarenta años; el aporte al país lo tenemos que dar solamente nosotros y en especial los jóvenes, los jóvenes son los que tendrían que hacer cambiar este país”.

Díaz mencionó de forma puntual tres canciones que espera sigan sonando entre las nuevas generaciones, Les vale huevo, Cordero arrepentido y Soldado mutilado, esta última con una advertencia directa sobre la coyuntura actual: “porque, pues, aparentemente podría volver nuevamente todo el tema del servicio militar obligatorio”.

Con cuatro décadas de actividad y un catálogo de 55 canciones programadas para su última presentación, La Pestilencia pondrá punto final a su trayectoria como el referente más longevo del punk en la historia musical colombiana.