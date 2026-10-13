Colombia

Amaranta Hank acusó a Abelardo de la Espriella de manipular las cifras de contratos del llamado Banco de Talentos: “No está dando una gran oportunidad”

La militante del Pacto Histórico afirmó que el mecanismo es presentado como una apuesta de transparencia, aunque consideró que sus resultados tienen un alcance limitado

Amaranta Hank cuestionó el alcance del Banco de Talentos de Abelardo de la Espriella - crédito @amaranta.hankx/Instagram - EFE
Amaranta Hank cuestionó el alcance del Banco de Talentos de Abelardo de la Espriella - crédito @amaranta.hankx/Instagram - EFE
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La senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, conocida artísticamente como Amaranta Hank, cuestionó en X el alcance del Banco de Talentos del presidente Abelardo de la Espriella.

La congresista afirmó que el mecanismo se presenta como una herramienta de transparencia, aunque, según sus cálculos, su impacto en la contratación pública es limitado.

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“Abelardo de la Espriella ha sido el gran manipulador de las cifras”, escribió Omaña. En su mensaje, sostuvo que el programa permitió vincular a poco más de 140 funcionarios mediante una convocatoria pública.

La senadora comparó esa cifra con el número total de servidores públicos del país y señaló que el resultado representa una proporción reducida frente a la planta estatal. “Colombia tiene al menos 1.422.061 servidores públicos. El Banco de Talentos está empleando al 0,0098% de los servidores que el país puede emplear”, manifestó.

Amaranta Hank afirmó que el Banco de Talentos vinculó a poco más de 140 funcionarios - @aleomanao/X
Amaranta Hank afirmó que el Banco de Talentos vinculó a poco más de 140 funcionarios - @aleomanao/X

Omaña también cuestionó la forma en que, a su juicio, se divulgan los resultados del mecanismo. “No está dando una gran oportunidad a trabajadores, está manipulando información”, afirmó en la publicación.

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La congresista añadió una acusación sobre contrataciones que vinculó con familiares de personas condenadas por nexos con grupos paramilitares. “Sigue contratando a familiares de condenados por vínculos con el paramilitarismo”, escribió.

La imagen compartida muestra más de 1,4 millones de servidores públicos

Después del pronunciamiento de la senadora, la publicación incluyó una imagen con cifras sobre la distribución de los servidores públicos en Colombia para 2026. El gráfico citado por Omaña señala que el país cuenta con 1.422.061 personas vinculadas al Estado.

Según la información de la pieza gráfica, la Rama Ejecutiva del Orden Nacional concentra 957.359 servidores, la cifra más alta entre los grupos presentados. Le siguen el orden territorial, con 303.952 trabajadores; la Rama Judicial, con 65.829; los entes autónomos, con 61.389; los órganos de control, con 23.973; y la Organización Electoral, con 4.332.

El documento también indica que el 53% del total pertenece a dos sectores principales: los docentes, que representan el 24%, y el personal uniformado, que equivale al 29% de la fuerza laboral estatal.

En el desglose de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, la imagen registra 417.013 integrantes del Sistema General de Participaciones, 338.623 uniformados y 201.723 empleados públicos.

Amaranta Hank afirmó que el Banco de Talentos vinculó a poco más de 140 funcionarios - crédito @aleomanao/X
Amaranta Hank afirmó que el Banco de Talentos vinculó a poco más de 140 funcionarios - crédito @aleomanao/X

Abelardo de la Espriella anunció la segunda fase del Banco de Talentos con nuevas vacantes públicas

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la segunda fase del Banco de Talentos, una iniciativa que busca vincular profesionales al Gobierno Nacional a partir de sus capacidades, experiencia y méritos, sin depender de recomendaciones políticas.

La estrategia, según el balance de la Presidencia de la República con corte al 6 de octubre, ya permitió la posesión de 145 colombianos. Además, 76 hojas de vida estaban publicadas y pendientes de posesión, mientras otros 38 perfiles seguían en trámite de publicación.

Durante una alocución, el mandatario aseguró que el mecanismo pretende cambiar las prácticas de acceso al empleo estatal. “El Banco de Talentos nació para que entre al servicio público el que sabe, no aquel a quien se le debe un favor”, afirmó.

Agricultura, Presidencia y Función Pública concentran más vinculaciones

La información oficial indica que 25 de los seleccionados llegaron al Ministerio de Agricultura, 22 a la Presidencia de la República, 15 al Departamento Administrativo de la Función Pública y otros 15 al Ministerio de Vivienda.

También hubo ingresos al Ministerio del Interior, con 12 funcionarios, y al Ministerio de Defensa, con 11. El listado incluye entidades como los ministerios de Justicia, Minas y Energía, Ciencia, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Hacienda, Transporte, Cultura y Deporte, además de Prosperidad Social y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Pronunciamiento de Abelardo de la Espriella sobre el Banco de Talentos - crédito Abelardo de la Espriella/Canal de WhatsApp
Pronunciamiento de Abelardo de la Espriella sobre el Banco de Talentos - crédito Abelardo de la Espriella/Canal de WhatsApp

El Gobierno comparó estos resultados con el reporte del 13 de septiembre, cuando informó que 39 personas habían tomado posesión y 174 hojas de vida avanzaban en el proceso.

Las jefaturas de control interno serán uno de los siguientes procesos

La segunda fase contempla la selección de jefes de control interno en entidades públicas. La Presidencia indicó que 132 personas fueron convocadas: 69 superaron las pruebas, 36 llegaron a entrevista y 29 quedaron seleccionadas.

A la vez, 86 aspirantes iniciaron una nueva etapa de pruebas de conocimientos y aptitudes. “El control interno no puede ser un puesto de confianza para mirar hacia otro lado”, señaló De la Espriella.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) tendrá 33 vacantes para direcciones regionales. De 145 hojas de vida identificadas, 92 habrían superado los requisitos y filtros de seguridad. “Nadie llega a cuidar a un niño de Colombia por cuota política”, sostuvo el presidente.

El mandatario también informó sobre cerca de 15 posiciones en ProColombia para dirigir oficinas en el exterior, destinadas de forma prioritaria a colombianos residentes en esos países. “No los traje a calentar puesto, los traje a servir”, expresó.

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