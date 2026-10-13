Abogado de Gustavo Petro denunciará por injuria y calumnia a Angie Rodríguez, quien aseguró que el expresidente “contrataba mujeres de ‘la vida alegre’”

Además de las acusaciones de Rodríguez, la exconsejera presidencial Eva Ferrer señaló a Verónica Alcocer como la líder de una presunta red de narcotráfico - créditos Catalina Olaya/Colprensa | Sergio Acero/Colprensa | /Colprensa

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Continúa la controversia luego de las recientes entrevistas concedidas por parte de la exdirectora del Fondo de Adaptación y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, a raíz de la serie de señalamientos en contra del expresidente Gustavo Petro y su exesposa Verónica Alcocer.

Rodríguez afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro habría funcionado una presunta red de mujeres con capacidad para influir en decisiones administrativas, contratos y nombramientos dentro de Casa de Nariño.

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Por tal motivo, el abogado defensor de Petro, Alejandro Carranza, señaló desde un mensaje de su cuenta de X que emprenderá las acciones legales correspondientes por parte de su cliente, que cuestionó a la exfuncionaria, además de pedir la intervención por parte de la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se indaguen presuntas “conductas delictivas” señaladas por Rodríguez.

“En mi calidad de abogado del Presidente Petro, considero que existen múltiples conductas delictivas que la @FiscaliaCol debe investigar en relación con la señora Angie Rodríguez. En consecuencia, y por instrucciones del ex presidente Petro, procederé a interponer las denuncias correspondientes”, inicia la publicación del penalista la mañana del martes 13 de octubre de 2026.

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Carranza destacó que emprenderá “acciones legales por injuria indirecta, injuria agravada y calumnia, que (Rodríguez) ha estado perpetrando contra el (ex)Presidente de manera sucesiva y abusiva en varios medios de comunicación”.

El jurista aseguró que la exdirectora del Dapre en el Gobierno Petro “llegó al extremo de hacer acusaciones delirantes, como que el Presidente contrataba mujeres de la ‘vida alegre’, cuando en realidad ella misma fue contratada por él”.

Carranza anunció las acciones legales que emprenderá a nombre del expresidente Petro luego de los señalamientos por parte de Angie Rodríguez la mañana del martes 13 de octubre vía X - crédito @HombreJurista/X

El abogado defensor de Petro se despachó contra Rodríguez, y dijo que ella “no solo perdió la dignidad del cargo que ostentaba por sus presuntas relaciones y sus posible malos manejos administrativos, perdió la oportunidad de ser una destacada servidora de origen humilde, porque apenas tuvo un poco de poder en sus manos se comportó como los que nunca saben qué hacer cuando tienen poder y perdió el rumbo”.

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Carranza argumentó que el comportamiento de la exfuncionaria “ha generado dudas sobre su obsesivo deseo de buscar oportunidades publicitarias para autovictimizarse y entonces generarse un miedo paranoico, con la esperanza de seguir siendo el centro de atención y provocar lástima”.

Sumado a lo anterior, el jurista justificó que “la opinión pública ya la vio, la escuchó, y ha expresado su preocupación por su incapacidad para desempeñar funciones gubernamentales de manera efectiva y seguramente, eso es algo que también se verá en el sector privado si logra convencer a alguien para que la contraten, aunque ella no necesita, porque es millonaria hoy en día”.

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Abogado de Gustavo Petro también se refirió a Álvaro Leyva

La carta fue dirigida al presidente Trump y al fiscal general de Estados Unidos - crédito @AlvaroLeyva/X

En su mismo mensaje, Carranza también se pronunció sobre la carta que envió el excanciller Álvaro Leyva (también de la administración Petro), y que entregó documentos en la embajada de Estados Unidos en Colombia, con el fin de soportar presuntas denuncias en contra del exmandatario.

“Pocas veces habia visto a alguien, a parte de @AlvaroLeyva; autodestruirse tanto por la rabia de haber perdido la confianza y el poder que le había dado el presidente Petro”, precisó el abogado penalista, luego de que se difundió la publicación por parte del mismo Leyva vía X la mañana del mismo marte.

Al final, Carraza concluyó que “la Sra. Angie Rodríguez y el Sr. Álvaro Leyva son dos viudos del poder que se esfuerzan por evitar el olvido y la ignominia que ellos mismos se marcan como rumbo inexorable”.

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El exministro de Relaciones Exteriores sostuvo que el envío estaba relacionado con iniciativas penales que, según su versión, concluyó el 25 de septiembre y el 9 de octubre de 2025 - crédito @AlvaroLeyva/X

Qué dijo Angie Rodríguez sobre el expresidente Gustavo Petro y cómo eran los días en P

En una entrevista con Caracol Radio, Rodríguez se refirió a las denuncias que hizo Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, sobre supuestas irregularidades vinculadas con Verónica Alcocer, exprimera dama de la Nación.

La exfuncionaria contó que algunas personas ajenas a los niveles formales de decisión tenían una influencia superior a la de la dirección del Dapre. “Había una red de mujeres que tenía poder, mucho poder, más que la directora del Dapre”, dijo en la charla radial.

Según su relato, ella recibió mensajes y llamadas para que interviniera en asuntos administrativos. La exfuncionaria dijo que se opuso a solicitudes que consideraba fuera de los procedimientos establecidos y que, en algunos casos, se invocaba el respaldo del entonces presidente Gustavo Petro.

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La exfuncionaria sostuvo que algunas de las mujeres a las que se refirió habrían ocupado cargos en entidades del Estado, y de paso afirmó que otras tenían capacidad de incidir en decisiones sobre contrataciones y designaciones, pese a desempeñar funciones auxiliares.

Entre los episodios que mencionó figura un viaje oficial a Japón. Según su versión, Vanessa Cortés (expareja de Petro) habría viajado en el avión presidencial sin integrar la delegación oficial registrada para esa visita.

Eva Ferrer reveló que Verónica Alcocer lideró una red que traficaba droga a Venezuela, armas y dólares de forma ilícita - crédito @veronicalcocerg/Instagram/Suministrado

Rodríguez habló de un supuesto pacto de silencio entre Petro y Alcocer

La exdirectora del Dapre también aseguró que existía un supuesto acuerdo de protección mutua entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer frente a cuestionamientos sobre posibles irregularidades.

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“Si alguien hablaba del uno, el otro lo protegía”, sostuvo Rodríguez al describir la relación que, según ella, mantenían el entonces presidente y la exprimera dama.

La exfuncionaria aseveró que puso en conocimiento de Petro varias situaciones que consideraba irregulares. Sin embargo, señaló que no recibió respuestas que derivaran en medidas institucionales.

Rodríguez citó además el caso de Juliana Guerrero. De acuerdo con sus palabras, ella advirtió al entonces mandatario sobre asuntos relacionados con esa funcionaria (que saltó a la fama por el escándalo de los títulos falsos de la Fundación San José), pero Petro habría cuestionado el trato que ella le daba.

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Rodríguez también mencionó a una de las exfuncionarias más polémicas de la administración Petro: Juliana Guerrero - crédito Catalina Olaya / Colprensa | Presidencia de la República / YouTube | @j_guerrero_j/IG

Las residencias presidenciales y los contratos que serían “intocables”

En la entrevista, Rodríguez también se refirió a contratos vinculados con las residencias presidenciales y con los servicios de alimentación para altos dignatarios. Esos asuntos, detalló, tenían un manejo reservado y existían límites para intervenir en ellos desde la dirección del Dapre.

La exfuncionaria aseguró que encontró deficiencias en esos procedimientos y que, cuando intentó actuar, le indicaron que se trataba de temas controlados por personas cercanas a Alcocer.

Las declaraciones se conocieron dos días después de las afirmaciones de Eva Ferrer, quien también habló de presuntas irregularidades en el entorno de la Presidencia en las que, incluso, se tildó a Alcocer de ser la líder de una presunta red de narcotráfico.