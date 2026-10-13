Estos son los sectores que perderían recursos en el presupuesto de 2027 del gobierno de Abelardo de la Espriella: así se verían afectados

El Gobierno presentó un Presupuesto General de la Nación de 634,9 billones de pesos para el año 2027 - crédito Colprensa

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó un Presupuesto General de la Nación para 2027 de $ 634,9 billones, que avanza en el Congreso con recortes previstos para al menos 20 sectores y entidades, mientras una parte sustancial del aumento queda concentrada en el servicio de la deuda pública.

El desbalance de las finanzas públicas llegaría a 9,5% del PIB, unos $190 billones, durante 2027. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que los ingresos no crecerían de forma significativa en términos reales, aunque el gasto sí aumentaría.

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Las comisiones económicas de Senado y Cámara aprobaron el 14 de septiembre el monto para la próxima vigencia, después de que el Ejecutivo presentara a finales de agosto una propuesta superior en $ 59,9 billones a los $ 575 billones radicados inicialmente por la administración de Gustavo Petro.

Los sectores con menores recursos para 2027

El Ministerio de la Igualdad y Equidad tendría la mayor reducción presupuestal tras entrar en liquidación. Su asignación pasaría de $ 12,1 billones a $ 0,1 billones: una caída de $ 12 billones, equivalente a 98,9%.

El Ministerio de la Igualdad y Equidad enfrentará un recorte del 98,9 % en su asignación tras iniciar su proceso de liquidación - crédito Colprensa

La disminución está ligada a la reorganización institucional y al traslado de funciones hacia Inclusión Social y Reconciliación. Por esa razón, el recorte no implica necesariamente la eliminación de las políticas que antes recibían recursos a través de ese ministerio, según un análisis adelantado por El Colombiano.

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La Presidencia de la República registraría el segundo mayor ajuste: bajaría de $10,2 billones en 2026 a $2,3 billones en 2027, una reducción de $7,9 billones o 77,2%. Parte de la diferencia responde a que el sector administró durante este año recursos extraordinarios de la Ungrd para atender la emergencia por frentes fríos.

Minas y Energía pasaría de $14,3 billones a $7,5 billones, con una reducción de $6,8 billones, equivalente a 47,4%. Deporte y Recreación bajaría de $ 0,5 billones a $ 0,3 billones, una caída de 43,8%, aunque después del último debate se adicionaron recursos cuyo monto actualizado no estaba disponible.

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Planeación tendría $1,2 billones, frente a los $1,9 billones de 2026, una disminución de $0,7 billones o 37,3%. Agricultura y Desarrollo Rural pasaría de $4,4 billones a $2,8 billones, con $1,6 billones menos, equivalente a 36,5%, de acuerdo con cálculos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

La Jurisdicción Especial para la Paz solicitó al Congreso mantener los $ 821.803 millones previstos inicialmente por el Gobierno para su operación en 2027. La entidad había advertido que esa cifra ya suponía un faltante de $ 125.839 millones frente a los $ 947.642 millones requeridos.

El presupuesto de la Presidencia de la República caerá a 2,3 billones de pesos por la finalización de giros extraordinarios a la Ungrd - crédito Senado de la República

El proyecto aprobado en primer debate contempla otros $170.000 millones de reducción para la JEP: $140.000 millones menos para inversión y $30.000 millones menos para funcionamiento. Su presupuesto quedaría en $651.803 millones, $129.667 millones por debajo del asignado en 2026.

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) tendría alrededor de $148.400 millones menos que este año, una reducción de 56%. Los ajustes todavía pueden cambiar durante el trámite en las plenarias de Cámara y Senado.

La deuda, el mayor aumento dentro del presupuesto

El servicio de la deuda pública concentraría el principal incremento del proyecto: recibiría $48,6 billones más que en 2026, un aumento de 46,9%, según el análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Inclusión Social y Reconciliación tendría el segundo mayor aumento. Recibiría $25,2 billones, $11,1 billones adicionales frente a la vigencia anterior, con un crecimiento de 78,2% explicado principalmente por la incorporación de programas y funciones antes asignados a Igualdad y Equidad.

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El Ministerio de Hacienda aumentaría su presupuesto en $10,4 billones, equivalentes a 29,7%, hasta llegar a $ 45,5 billones. Trabajo recibiría $ 66,9 billones tras un incremento de $ 6,3 billones, o 10,4%, asociado en gran medida al mayor costo del pago de pensiones.

El servicio de la deuda pública registrará el mayor incremento del presupuesto nacional con un aumento del 46,9% - crédito Presidencia de la República

Defensa y Policía tendría $74,9 billones, $4,2 billones más que en 2026, con un aumento de 6%. Aunque sus incrementos quedan por debajo de los registrados por deuda pública, Hacienda e Inclusión Social en términos absolutos, ambos sectores conservarían algunas de las asignaciones más altas.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elevaría sus recursos en $ 0,4 billones, un incremento de 15,6%, hasta alcanzar $ 2,8 billones en 2027. Educación, salud, defensa y trabajo se mantendrían entre los sectores que reúnen una porción amplia de los recursos.

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El Ejecutivo diseñó una estrategia en tres etapas: el presupuesto de 2027, una Ley de Rescate Económico y medidas estructurales que quedarían incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo. La ley buscaría reducir el déficit primario en 2,2 puntos porcentuales del PIB durante el próximo año, cerca de $ 42 billones.

El Gobierno también prevé para este año un ajuste equivalente a un punto del PIB, unos $ 21 billones. Si se materializan ambas medidas, la reducción acumulada superaría tres puntos del PIB y todavía haría falta un ajuste cercano a dos puntos para 2028.