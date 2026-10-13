Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en Cartagena

El ciclista boyacense pone fin a 17 años como profesional acompañado por Carlos Vives, Chris Froome y otros antiguos rivales durante el acto final del Gran Fondo Nairo Fest 2026 en octubre - crédito gfnairoquintana / Instagram

Guardar

Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional con una fiesta en Cartagena, donde compartió escenario con Carlos Vives y recibió el acompañamiento de antiguos rivales, compañeros de selección y miles de aficionados. El cierre del Gran Fondo Nairo Fest 2026 reunió deporte, música y homenajes para el corredor boyacense, que puso fin a una trayectoria de 17 años.

En el Camellón de los Mártires, Quintana tomó el micrófono junto al cantante samario para interpretar El orgullo de mi patria. La imagen de ambos abrazados, mientras cantaban ante el público, resumió el tono de una noche en la que el retiro deportivo quedó marcado por la celebración y los recuerdos de una generación que tuvo al colombiano entre sus protagonistas.

PUBLICIDAD

El evento se desarrolló entre el 9 y el 11 de octubre en Cartagena, ciudad elegida por el ciclista para su última aparición oficial vinculada a una competencia. La programación incluyó pruebas para aficionados, actividades recreativas, conversatorios y un concierto que cerró la agenda.

Carlos Vives acompañó el último acto de Nairo Quintana como profesional

El cantante Carlos Vives interpretó la canción El orgullo de mi patria junto a Nairo Quintana en el Camellón de los Mártires - crédito corpoturismoctg / Instagram

La presentación de Carlos Vives fue el punto final de la jornada que despidió a Quintana. El artista interpretó varias de sus canciones ante un público que también siguió las presentaciones de los cartageneros Jader Tremendo, Criss y Ronny. El ciclista, de 36 años, recibió aplausos de los asistentes y de las figuras internacionales que viajaron a la capital de Bolívar para acompañarlo.

PUBLICIDAD

La despedida tuvo además un componente personal para el corredor. Entre los invitados estuvo el británico Chris Froome, uno de sus principales adversarios en las grandes vueltas durante la década pasada. Ambos compartieron varias ediciones del Tour de Francia, con disputas por la clasificación general que marcaron una etapa del ciclismo internacional.

La presencia de Froome en Cartagena mostró el vínculo que mantuvieron fuera de la competencia. Junto a él estuvieron los españoles Alberto Contador, Joaquim Rodríguez, conocido como Purito, y Samuel Sánchez, además de los colombianos Rigoberto Urán y Egan Bernal.

Más de 6.900 ciclistas participaron en las rutas del Gran Fondo

Un total de 6.900 ciclistas procedentes de 21 países corrieron en la jornada principal del evento en Bolívar - crédito @AlcaldiaCTG / X

Según las cifras divulgadas por la organización y las autoridades locales, 6.900 ciclistas de 21 países participaron en la jornada principal, que incluyó recorridos de distintas exigencias.

PUBLICIDAD

La ruta más extensa fue el Gran Fondo de 186 kilómetros. El trazado salió del Corredor Histórico de Cartagena y atravesó municipios del norte de Bolívar como Turbaco, Arjona, Soplaviento, Mahates, San Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima.

También se disputaron las modalidades de Medio Fondo, con 106 kilómetros, y Retadores, con un recorrido de 50 kilómetros. En total, la programación deportiva reunió a más de 10.600 inscritos, entre participantes de las distintas pruebas y actividades complementarias. La programación también incluyó actividades de ciclismo de montaña, running, conversatorios y espacios para niños bajo la iniciativa Nairo Kids.

Quintana agradeció a las autoridades de Cartagena y Bolívar por la realización del evento. “Es un gran homenaje que se me hace que el día de hoy todos estén presentes. Estamos emocionados”, expresó el corredor durante la jornada.

PUBLICIDAD

El palmarés con el que Nairo Quintana cerró 17 años de carrera

El palmarés profesional de Quintana contempla los títulos del Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016 -crédito @dumek_turbay/X

Nairo Quintana terminó su etapa profesional con dos títulos de grandes vueltas. En 2014 ganó el Giro de Italia y en 2016 se impuso en la Vuelta a España, resultados que lo ubicaron entre los ciclistas colombianos con mayor desempeño en la historia de las competencias europeas.

Su palmarés también incluye la Tirreno-Adriático de 2015 y 2017, la Volta a Cataluña de 2016 y el Tour de Romandía de 2015. En el Tour de Francia alcanzó el podio en tres oportunidades: fue segundo en 2013 y 2015, y tercero en 2016.

En la carrera francesa consiguió además triunfos de etapa, la camiseta blanca como mejor joven y el maillot de la montaña. Sus actuaciones lo convirtieron en uno de los escaladores más reconocidos de su época.

PUBLICIDAD

Quintana comenzó en el ciclismo profesional a los 19 años. Su padre, Luis Quintana, contó a As Colombia que la primera bicicleta que tuvo el corredor fue adquirida como medio de transporte para ir a la escuela. A partir de allí, inició un camino que lo llevó desde Boyacá hasta los principales podios del ciclismo mundial.