Colombia

Esto dijo la fundación de la primera dama Ana Lucía Pineda tras las acusaciones de Matador sobre las donaciones para los damnificados del terremoto

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas emitió un comunicado para responder a la polémica generada por el caricaturista Matador contra la primera dama, Ana Lucía Pineda. La entidad aseguró estar habilitada para recibir donaciones y confirmó su inscripción en la Dian

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa
Guardar

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, presidida por la primera dama Ana Lucía Pineda, confirmó públicamente que figura inscrita en el Régimen Tributario Especial (RTE) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El pronunciamiento llegó horas después de que el caricaturista Matador la señalara en redes sociales con expresiones sobre su físico.

PUBLICIDAD

La entidad difundió el comunicado en su cuenta de Instagram, en medio de una polémica que ya había llegado hasta la Presidencia de la República, el Congreso y la Defensoría del Pueblo.

Qué escribió Matador contra la primera dama

La controversia arrancó el domingo 11 de octubre, cuando el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, publicó en su cuenta de X una fotografía de Pineda junto a un cuestionamiento sobre la atención a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en Pereira.

El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X
El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X

“Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”, escribió el caricaturista en el mensaje, alrededor de las dos de la madrugada.

PUBLICIDAD

La publicación de Matador se produjo en medio de cuestionamientos previos sobre la situación tributaria de la fundación y la transparencia en el manejo de las donaciones recaudadas para los afectados por el sismo.

La respuesta de la fundación en su comunicado

A través de un comunicado oficial dirigido a “la opinión pública, donantes, benefactores, aliados estratégicos y comunidad en general”, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas defendió su situación legal.

---
La fundación Colombia Luz y Sonrisas emitió un comunicado rechazando las declaraciones de Matador - crédito @colombialuzysonrisas/IG

“La transparencia y la legalidad respaldan nuestra labor social”, sostuvo la entidad en el texto difundido en sus redes.

La fundación precisó que su condición ante la Dian “reafirma nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transparencia institucional y la responsabilidad en el desarrollo de nuestra misión social”.

También aclaró que se encuentra habilitada para recibir donaciones conforme a las disposiciones legales vigentes.

La organización había sido blanco de señalamientos según los cuales carecía del registro adecuado para captar recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto.

Asimismo, la entidad salió a respaldar esa versión y precisó que la fundación cuenta con su Registro Único Tributario vigente y que integra el RTE, por lo que las afirmaciones que indicaban lo contrario no corresponden a su situación jurídica actual, de acuerdo con el organismo tributario.

---
La Dian se pronunció y aseguró que la fundación que preside la primera dama Ana Lucía Pineda cuenta con los documentos en regla - crédito Dian

“La diferencia entre las organizaciones pertenecientes al Régimen Tributario Especial y las que no pertenecen a ese régimen, es que las primeras pueden expedir las certificaciones requeridas para que los donantes accedan a los beneficios tributarios establecidos en la normativa. Tales certificados se emiten en los términos del artículo 1.2.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, mientras que las entidades que no hacen parte de este régimen no pueden otorgar dichas certificaciones”, mencionó en un comunicado la Dian.

El Gobierno calificó de misóginos los mensajes

El respaldo a la primera dama no se limitó a la fundación. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, salió en su defensa a través de X. “La libertad de expresión no es un pasaporte para irrespetar, maltratar a las mujeres y atacarlas con bajezas”, escribió el funcionario para Colprensa.

El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó la publicación del caricaturista como una muestra de falta de humanidad - crédito @jrestrp / X
El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó la publicación del caricaturista como una muestra de falta de humanidad - crédito @jrestrp / X

El vicepresidente José Manuel Restrepo también cuestionó el tono del caricaturista ante el diario. “Qué nivel de mezquindad, qué ausencia de humanidad y qué bajeza. Francamente, produce asco”, afirmó Restrepo, que además calificó de “inconcebible” el reconocimiento público que tuvo Matador durante años.

Temas Relacionados

Fundación Colombia Luz y SonrisasAna Lucía PinedaFundación Primera DamaDianMatadorColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Una mujer asesinada, un cuerpo en una maleta en el río Sena de París y una fuga: así cayó en Colombia, cerca a Medellín, el ‘Descuartizador’, el español acusado de la muerte de Corinne Di Dio en Francia

El caso permaneció abierto desde finales del siglo pasado y volvió a tomar impulso tras una llamada interceptada que dirigió las pesquisas hacia dos antiguos allegados de la víctima

Una mujer asesinada, un cuerpo en una maleta en el río Sena de París y una fuga: así cayó en Colombia, cerca a Medellín, el ‘Descuartizador’, el español acusado de la muerte de Corinne Di Dio en Francia

Viking vs. Bayern Múnich en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz en la Champions League

El “Gigante de Baviera” retorna a las actividades en el torneo de clubes más importante del mundo

Viking vs. Bayern Múnich en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz en la Champions League

Colombia vs. Venezuela - en vivo HOY: siga aquí el último partido de la Tricolor femenina en la fecha FIFA de octubre

La Amarilla tendrá su segundo y último partido de preparación ante Venezuela en el centro de entrenamiento construido por la Federación Venezolana de Fútbol en Isla Margarita

Colombia vs. Venezuela - en vivo HOY: siga aquí el último partido de la Tricolor femenina en la fecha FIFA de octubre

Amaranta Hank acusó a Abelardo de la Espriella de manipular las cifras de contratos del llamado Banco de Talentos: “No está dando una gran oportunidad”

La militante del Pacto Histórico afirmó que el mecanismo es presentado como una apuesta de transparencia, aunque consideró que sus resultados tienen un alcance limitado

Amaranta Hank acusó a Abelardo de la Espriella de manipular las cifras de contratos del llamado Banco de Talentos: “No está dando una gran oportunidad”

Álvaro Leyva insistió en sus denuncias en contra de Gustavo Petro: entregó documentos en la embajada de Estados Unidos en Colombia

El exministro de Relaciones Exteriores sostuvo que el envío estaba relacionado con iniciativas penales que, según su versión, concluyó el 25 de septiembre y el 9 de octubre de 2025

Álvaro Leyva insistió en sus denuncias en contra de Gustavo Petro: entregó documentos en la embajada de Estados Unidos en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

La influencer Lalis lanzó duro mensaje por sobrecupo en Rock al Parque: “La alcaldía nos debe muchas explicaciones”

La influencer Lalis lanzó duro mensaje por sobrecupo en Rock al Parque: “La alcaldía nos debe muchas explicaciones”

Amparo Grisales se refirió a la gestión del presidente Abelardo de la Espriella: “Son ciegos, siguen sin querer ver”

Shakira le agradeció a su ex Antonio de la Rua por el éxito de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’: “Me ha apoyado muchísimo”

Este es el video de la violenta pelea callejera que protagonizó Cris Valencia: recibió varios puñetazos y señaló a fanáticos de Westcol

Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en Cartagena

Deportes

Viking vs. Bayern Múnich en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz en la Champions League

Viking vs. Bayern Múnich en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz en la Champions League

Luis Díaz no ha tenido un buen comienzo de temporada pero en el Bayern Múnich confían en la recuperación del colombiano: “Resuelve situaciones”

Difícil noche para Luis Díaz en Noruega antes del partido de Champions League: hinchas rivales llegaron en la madrugada con pólvora al hotel de concentración

Falcao ya tiene su estrella en el Paseo de Leyendas en el estadio del Atlético de Madrid: más de 45.000 socios votaron por la petición

Tulio Gómez arremetió en contra del arbitraje tras la derrota del América de Cali frente al Medellín: “Inducirlos al error”