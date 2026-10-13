Esto dijo la fundación de la primera dama Ana Lucía Pineda tras las acusaciones de Matador sobre las donaciones para los damnificados del terremoto

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La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, presidida por la primera dama Ana Lucía Pineda, confirmó públicamente que figura inscrita en el Régimen Tributario Especial (RTE) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El pronunciamiento llegó horas después de que el caricaturista Matador la señalara en redes sociales con expresiones sobre su físico.

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La entidad difundió el comunicado en su cuenta de Instagram, en medio de una polémica que ya había llegado hasta la Presidencia de la República, el Congreso y la Defensoría del Pueblo.

Qué escribió Matador contra la primera dama

La controversia arrancó el domingo 11 de octubre, cuando el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, publicó en su cuenta de X una fotografía de Pineda junto a un cuestionamiento sobre la atención a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en Pereira.

El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X

“Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”, escribió el caricaturista en el mensaje, alrededor de las dos de la madrugada.

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La publicación de Matador se produjo en medio de cuestionamientos previos sobre la situación tributaria de la fundación y la transparencia en el manejo de las donaciones recaudadas para los afectados por el sismo.

La respuesta de la fundación en su comunicado

A través de un comunicado oficial dirigido a “la opinión pública, donantes, benefactores, aliados estratégicos y comunidad en general”, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas defendió su situación legal.

La fundación Colombia Luz y Sonrisas emitió un comunicado rechazando las declaraciones de Matador - crédito @colombialuzysonrisas/IG

“La transparencia y la legalidad respaldan nuestra labor social”, sostuvo la entidad en el texto difundido en sus redes.

La fundación precisó que su condición ante la Dian “reafirma nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transparencia institucional y la responsabilidad en el desarrollo de nuestra misión social”.

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También aclaró que se encuentra habilitada para recibir donaciones conforme a las disposiciones legales vigentes.

La organización había sido blanco de señalamientos según los cuales carecía del registro adecuado para captar recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto.

Asimismo, la entidad salió a respaldar esa versión y precisó que la fundación cuenta con su Registro Único Tributario vigente y que integra el RTE, por lo que las afirmaciones que indicaban lo contrario no corresponden a su situación jurídica actual, de acuerdo con el organismo tributario.

La Dian se pronunció y aseguró que la fundación que preside la primera dama Ana Lucía Pineda cuenta con los documentos en regla - crédito Dian

“La diferencia entre las organizaciones pertenecientes al Régimen Tributario Especial y las que no pertenecen a ese régimen, es que las primeras pueden expedir las certificaciones requeridas para que los donantes accedan a los beneficios tributarios establecidos en la normativa. Tales certificados se emiten en los términos del artículo 1.2.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, mientras que las entidades que no hacen parte de este régimen no pueden otorgar dichas certificaciones”, mencionó en un comunicado la Dian.

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El Gobierno calificó de misóginos los mensajes

El respaldo a la primera dama no se limitó a la fundación. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, salió en su defensa a través de X. “La libertad de expresión no es un pasaporte para irrespetar, maltratar a las mujeres y atacarlas con bajezas”, escribió el funcionario para Colprensa.

El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó la publicación del caricaturista como una muestra de falta de humanidad - crédito @jrestrp / X

El vicepresidente José Manuel Restrepo también cuestionó el tono del caricaturista ante el diario. “Qué nivel de mezquindad, qué ausencia de humanidad y qué bajeza. Francamente, produce asco”, afirmó Restrepo, que además calificó de “inconcebible” el reconocimiento público que tuvo Matador durante años.