Colombia

Gustavo Petro respondió acusaciones de Eva Ferrer contra la ex primera dama sobre tráfico de armas, drogas y dólares en aviones oficiales: “Antes de mi gobierno sí se hacía”

El exjefe de Estado vinculó el conflicto con solicitudes de contratación que, según afirmó, no aceptó

Eva Ferrer reveló que Verónica Alcocer lideró una red que traficaba droga a Venezuela, armas y dólares de forma ilícita - crédito @veronicalcocerg/Instagram/Suministrado
Eva Ferrer reveló que Verónica Alcocer lideró una red que traficaba droga a Venezuela, armas y dólares de forma ilícita - crédito @veronicalcocerg/Instagram/Suministrado
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El sabado 10 de octubre de 2026, Eva Ferrer acusó a Verónica Alcocer de encabezar una presunta red de tráfico de dinero, drogas y armas, y sostuvo que la ex primera dama habría trasladado USD 2,5 millones desde Venezuela a Colombia. La exconsejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia del anterior gobierno también vinculó al expresidente Gustavo Petro con esa supuesta estructura, aunque sus afirmaciones no fueron respaldadas con documentos, fotografías ni versiones de los señalados.

La catalana describió a Alcocer como la persona que impartía órdenes dentro de la organización que denuncia, aunque aseguró que no tenía una exposición pública directa. “Ella se ha dedicado a organizarse, siendo ella la cabeza, pero una cabeza no visible, teniendo muchas piezas y haciendo que todo sirva”, afirmó en entrevista con Semana.

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Verónica Alcocer y Eva Ferrer - crédito Icbf/Colprensa
Verónica Alcocer fue la principal salpicada en las revelaciones de Eva Ferrer - crédito Icbf/Colprensa

Al ser consultada sobre si consideraba que Alcocer era la jefa de una mafia, respondió: “A día de hoy digo que sí”. Ferrer explicó que inicialmente pensaba que terceros podían estar utilizando a la entonces primera dama, pero dijo haber llegado a la conclusión de que ella tenía intereses económicos propios.

También involucró a Gustavo Petro en lo que definió como una estrategia encabezada por Alcocer. Cuando le preguntaron qué papel habría tenido el entonces mandatario, la exasesora respondió: “Pues una pieza de esa estrategia”, y ante la consulta sobre una posible complicidad añadió: “Para mí, a día de hoy, sí”.

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Petro rechazó las afirmaciones de Eva Ferrer sobre él y Verónica Alcocer<b> </b>

El exjefe de Estado vinculó el conflicto con solicitudes de contratación que, según expuso, no aceptó - crédito @petrogustavo/X
El exjefe de Estado vinculó el conflicto con solicitudes de contratación que, según expuso, no aceptó - crédito @petrogustavo/X

El expresidente de la República Gustavo Petro rechazó en sus redes sociales las acusaciones formuladas por Eva Ferrer contra la madre de sus hijas menores y aseguró que los aviones oficiales de su administración “jamás viajaron con armas clandestinas ni drogas”. También afirmó que apartó de sus cargos a funcionarios sospechosos de esas prácticas antes de su llegada al gobierno.

El dirigente sostuvo que la denuncia contra su familia carece de pruebas y cuestionó que se basara en un testimonio indirecto. “He solicitado a todas las personas afectadas por un infundio tan enorme y que cuenta como prueba con el dicho de Eva de que: ‘una persona me dijo’”, expresó en su cuenta de X.

Petro vinculó el conflicto con solicitudes de contratación que, según afirmó, no aceptó. “La acusación de Eva contra la madre de mis hijas menores, sin ninguna prueba, es de una maledicencia total”, dijo.

Petro señaló que sabe de donde vienen las acusaciones en contra de su expareja - crédito @petrogustavo/X
Petro señaló que sabe de donde vienen las acusaciones en contra de su expareja - crédito @petrogustavo/X

En esa misma línea, defendió a la familia de Alcocer y mencionó al abogado y periodista Jorge Emilio Alcocer, a quien atribuyó apoyo en su lucha contra el narcoparamilitarismo en Sucre. Aseguró que esa familia se apartó del poder y la codicia durante el período de violencia y masacres contra campesinos en la región.

“Se de que lugar inmundo y sanquinario proviene el ataque a mi familia mostrándola como narcotraficante de drogas y armas, cuando conozco de la ayuda que me dio el señor, abogado y periodista Jorge Emilio Alcocer en la lucha contra el narcoparamilitarismo de Sucre y del apoyo que recibe de Emilio Alcocer uno de los fundadores del departamento de Sucre, abuelo y bisabuelo de mis hijas, sin una mancha de corrupción en sus vidas públicas y profesionales (sic)”, expuso.

Petro afirmó que hace 37 años firmó un acuerdo de paz mediante el cual abandonó personalmente el uso de armas en la política. “He cumplido letra por letra”, sostuvo al negar que hubiera participado en negocios de armas, drogas o dinero mediante aeronaves estatales.

El líder de la oposición pidió que los afectados presenten denuncias ante los tribunales contra Eva, la directora y el dueño de la revista que difundió las acusaciones, en caso de que no exista una retractación pública con la misma difusión de la denuncia.

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