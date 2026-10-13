Tulio Gómez arremetió en contra del arbitraje tras la derrota del América de Cali frente al Medellín: “Inducirlos al error”

Tulio Gómez cuestionó en sus redes sociales si el sistema de videoarbitraje induce al error a los jueces-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El 11 de octubre de 2026, América de Cali cayó en condición de local por 1-2 ante Independiente Medellín y sumó su segunda caída como local en la Liga BetPlay.

Pero en medio de la derrota, hubo una jugada que desató la molestia de Tulio Gómez, máximo accionista del América: la jugada ocurrió en el minuto 50, cuando el árbitro Alexander Ortiz señaló un penal sobre Yani Quintero. Tras revisar la acción en las pantallas ubicadas fuera de la línea de cal, el juez retiró la sanción y no concedió el disparo desde los 12 pasos.

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Pese a que Ortiz dio la jugada de tiro penal, el VAR dirigido por Nicolás Gallo llamó a Ortiz a revisar la jugada, situación que finalmente terminó en la anulación de la falta y con la reanudación del juego a favor de Independiente Medellín.

El máximo accionista de América de Cali planteó dudas sobre si los jueces pueden contradecir a los operadores del VAR -crédito @tulioagomez/X

En este contexto, el máximo dirigente del cuadro Escarlata, Tulio Gómez, se expresó en contra de la decisión arbitral reversada y que finalmente perjudicó al 15 veces campeón del fútbol colombiano:

“El VAR está para evitar que los árbitros se equivoquen o para inducirlos al error ?Los Árbitros deben y pueden contradecir a los operadores del VAR si consideran que El VAR está juzgando mal? He ahí mi inquietud y mi preocupación!!”, dijo.

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Qué dijeron los analistas arbitrales sobre el tiro penal no fallado a favor del América

Otra de la cuentas especializadas detalló que si era penal a favor de América-crédito @ElVarCentral/X

Tras la polémica arbitral de la fecha, los análisis sobre la falta para tiro penal no sancionado al América de Cali no se hicieron esperar. En primer lugar, la cuenta del VAR Central explicó que la falta de tiro penal debió sancionarse a favor del América de Cali:

“Yo la verdad no entiendo este llamado de Nicolás Gallo. ¿En dónde está el error claro, obvio y manifiesto que pide el protocolo para activar una revisión VAR? Ortiz está perfectamente ubicado, Varela saca la pierna y lo cruza. Le toca la rodilla. ERA PENAL PARA AMÉRICA”

El exárbitro afirmó que el tiro penal si era-crédito @BordaAnalista/X

El exárbitro y analista José Borda detalló que el error de la no sanción del tiro penal a favor del América de Cali pasó por el llamado de Nicolás Gallo a José Ortiz sobre no llamarlo:

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“ERA PENAL En América vs DIM, Ortiz dio penal por que Varela le atravesó la pierna a Quintero y lo derribó, pero el VAR (Gallo) lo llamó y reverso. No debió llamar, no hay un error claro. Mal Ortiz que no se sostuvo. Era penal. En la Roja a Rosero acertó. Deben publicar el audio”.