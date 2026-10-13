Falcao ya tiene su estrella en el Paseo de Leyendas en el estadio del Atlético de Madrid: más de 45.000 socios votaron por la petición

Falcao ganó la Europa League con el Atlético de Madrid en 2012; anotó dos goles en la final frente al Athletic Club de Bilbao - crédito Reuters

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En la previa del partido de Uefa Champions League entre Atlético de Madrid vs. Manchester United, en redes sociales, comenzó a viralizar las estrellas con el nombre de los nuevos integrantes del Pase de Leyendas en las inmediaciones del estadio Riyad Air Metropolitano, casa del conjunto “Colchonero” de Madrid.

Uno de los 17 nuevos nombres que fueron incluidos tras la votación de más de 45.000 socios del club fue el del colombiano Radamel Falcao García. Uno de los mejores momentos de “El Tigre” en Europa fue vistiendo la camiseta rojiblanca en dos temporadas y siendo campeón de la Uefa Europa League y la Supercopa de Europa, ambos partidos ante el Chelsea y con goles que aun son recordados por los aficionados.

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La estrella de Falcao está ubicada muy cerca a la de leyendas del Atlético de Madrid como Futre, Fernando Torres y Luis Aragonés - crédito X

Fernando Torres encabezó la lista con mayor puntuación, seguido por Luis Aragonés, Futre, Simeone, Gabi, Adelardo, Escudero, Ben Barek, Godín, Gárate, Collar, Kiko, Pantic, Forlán, Aparicio, Arteche y Falcao. El proceso reunió a 47.095 socios, que asignaron entre uno y cinco puntos a los jugadores más destacados de cuatro etapas históricas.

El delantero colombiano no fue incluido en las primeras placas, luego de que uno de los criterios de elegibilidad fuera haber jugado mínimo 100 partidos con el Atlético de Madrid. En el caso de Radamel Falcao, el conteo se detuvo en 91, luego de ser transferido al AS Mónaco de Francia.

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Así fue el paso de Radamel Falcao por el Atlético de Madrid: bicampeón de Europa y campeón de la Copa del Rey

El cuadro madrileño felicitó al goleador, con quien ganó dos títulos: la UEFA Europa League ante Athletic Bilbao y la Supercopa de Europa ante Chelsea - crédito @Atleti - La Liga

Durante su etapa en el Atlético, Falcao estableció marcas que todavía no han sido superadas: 36 goles en una temporada, menos partidos para llegar a 50 tantos en LaLiga, el registro más alto en una campaña europea, cinco goles en un mismo partido y más goles en una final de Europa.

Entre 2011 y 2013, el colombiano disputó 91 partidos con el Atlético y marcó 70 goles. Jugó 68 encuentros de LaLiga, 17 de Europa League, cinco de la Copa del Rey y uno de la Supercopa de Europa. Con el equipo ganó la Copa del Rey, la Europa League y la Supercopa de Europa.

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Falcao también se refirió a su salida del club en junio de 2013, cuando pasó al Mónaco: “Han sido los mejores de mi carrera. Desde hoy seré uno de ustedes, apoyando al Atlético desde afuera”. Seis años después, el equipo dirigido por Simeone aparece entre sus posibles destinos.

Radamel Falcao volverá a vestir camiseta del Atlético de Madrid en partido de leyendas en México

Afiche de promoción del partido del Club América vs. Atlético Madrid en España - crédito redes sociales

Radamel Falcao García volverá a jugar con el Atlético de Madrid el domingo 15 de noviembre de 2026, cuando integre el equipo de leyendas que enfrentará al Club América en Puebla, México. El amistoso, avalado por ambas instituciones, reunirá a antiguos futbolistas de los dos clubes y marcará el regreso del delantero colombiano a la camiseta rojiblanca.

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El partido comenzará a las 5:00 p. m. de Colombia en el Estadio Cuauhtémoc, que tiene capacidad para más de 46.000 espectadores. La participación de Falcao fue confirmada por el Atlético de Madrid en una pieza promocional difundida en su página web, según Infobae.

El encuentro tendrá dos tiempos de 40 minutos y, si termina igualado, el ganador se definirá mediante lanzamientos desde el punto penal. Será el segundo cruce entre Atlético de Madrid y América: los primeros equipos se enfrentaron en 2014 y el conjunto mexicano se impuso en una tanda de penales.

En Puebla compartirá el plantel con el uruguayo Diego Godín, el argentino Maxi Rodríguez y el español David Villa, quienes tuvieron etapas destacadas en distintas épocas de la institución.

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El América contará entre sus exjugadores con el argentino Claudio “Piojo” López, Luis Roberto Alves “Zague”, Rubens Sambueza y Adolfo Ríos. La organización adelantó que anunciará más integrantes de ambos equipos durante las próximas semanas.