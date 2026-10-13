Colombia

Se hicieron pasar por trabajadores del metro de Bogotá para robarse $50 millones en rieles: así los capturó la Policía

El operativo en un lote de la localidad de Kennedy permitió recuperar las estructuras ferroviarias que eran cargadas en una tractomula para su traslado fuera del predio

La alerta de la Central de Radio condujo a las patrullas hasta El Amparo, donde detectaron a los sospechosos manipulando material ferroviario destinado a la obra de transporte capitalina en curso - crédito MeBog
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Dos hombres fueron capturados en Kennedy por el presunto hurto de 11 rieles destinados a la construcción del metro de Bogotá, valorados en cerca de 50 millones de pesos.

Los sospechosos vestían cascos, botas y prendas similares a las de operarios de mantenimiento para trasladar el material en una tractomula.

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“En la localidad de Kennedy fueron capturados dos hombres por el presunto delito de hurto, quienes fueron sorprendidos hurtando once rieles, los cuales son empleados para la construcción del metro de Bogotá, avaluados en cerca de cincuenta millones de pesos”, indicó el teniente coronel Cristian Velásquez oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá.

El procedimiento ocurrió en un lote del barrio El Amparo, ubicado en la localidad de Kennedy, en el sur de la ciudad, después de que la Central de Radio, de la Policía Metropolitana de Bogotá, alertara sobre varias personas que cargaban estructuras metálicas en un vehículo de carga. Las patrullas llegaron al predio y encontraron a los dos hombres mientras manipulaban los rieles.

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“Los hechos se presentaron en el barrio El Amparo, al sur de la ciudad, cuando gracias a patrullajes realizados por la zona de atención, ubican a dos hombres que, en actitud sospechosa y aunque vestían prendas de operarios de mantenimiento, cargaban en una tractomula estos elementos”, añadió el oficial.

Los detenidos usaban cascos, botas y prendas similares a las de operarios para aparentar una labor autorizada, según informó el teniente coronel Cristian Velásquez tras la intervención en el sur capitalino - crédito MeBog

Los uniformados solicitaron los permisos que acreditaran la autorización para transportar el material ferroviario. La documentación presentada tenía presuntas irregularidades y carecería de validez, por lo que se frustró el traslado de las estructuras.

“Al indagarles por los documentos, no tenían los mismos. Es importante indagar que una de las personas capturadas que fue puesta a disposición tenía antecedentes por hurto y estafa, entre otros. La Policía Nacional invita a toda la ciudadanía a seguir apoyando a nuestra Policía Nacional en lograr la prevención y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana”, dijo el teniente coronel Cristian Velásquez.

“Tras recibir el reporte sobre varias personas que estaban cargando elementos metálicos en un vehículo de carga, las patrullas de la Policía Nacional llegaron al lugar para verificar lo que sucedía”, se observa en el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Bogotá publicado en su página web.

La Policía capturó a dos hombres en la localidad de Kennedy por el presunto hurto de 11 rieles del Metro de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
La Policía capturó a dos hombres en la localidad de Kennedy por el presunto hurto de 11 rieles del Metro de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Así mismo, los detenidos habrían intentado aparentar que realizaban una labor autorizada en las obras de infraestructura. El vestuario, con elementos de protección similares a los utilizados por trabajadores del metro de Bogotá, buscaba evitar sospechas mientras cargaban los rieles en la tractomula.

“Allí encontraron a los hombres con prendas similares a las utilizadas por los operarios, incluidos cascos y botas de seguridad. Cuando los uniformados solicitaron los permisos correspondientes para transportar los rieles, evidenciaron que la documentación presentada sería presuntamente falsa”, agregó la Secretaría.

Entre tanto, los rieles recuperados forman parte de los materiales previstos para la construcción del sistema de transporte de la capital. Los dos hombres quedaron a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de hurto.

Entre los antecedentes judiciales de uno de los detenidos figuran delitos como hurto, estafa, receptación, porte ilegal de armas de fuego, daño en bien ajeno, perturbación de la posesión de inmuebles e interferencia ilícita en sistemas informáticos o redes de telecomunicaciones. Dichas anotaciones no representan, de manera explícita, una condena ni una declaración formal de culpabilidad.

Uno de los detenidos registra anotaciones judiciales previas por delitos como hurto y porte de armas de fuego - crédito scj.gov.co
Uno de los detenidos registra anotaciones judiciales previas por delitos como hurto y porte de armas de fuego - crédito scj.gov.co

“De acuerdo con la información policial, uno de los hombres registra anotaciones judiciales por diferentes conductas, entre ellas receptación, hurto, porte de armas de fuego, estafa, daño en bien ajeno y otros delitos”, añadió la entidad distrital.

“La intervención permitió detener el traslado del material y capturar a los dos señalados, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto”, se agregó en el documento.

Con el fin de evitar el robo de materiales en obras públicas, la Policía Metropolitana de Bogotá reforzará la vigilancia y los patrullajes e instó a la ciudadanía a informar sobre cualquier actividad inusual en las zonas de obra y sus cercanías.

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