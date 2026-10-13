Colombia

Habló el padre de joven costarricense que murió durante el festival de música electrónica EDC en Medellín supuestamente por una sobredosis: “No era un adicto”

Ismael Méndez ingresó al Hospital Pablo Tobón Uribe con convulsiones persistentes y sufrió dos paros cardiorrespiratorios

El costarricense Ismael Gerardo Méndez falleció tras sufrir una emergencia médica durante el festival EDC en Medellín - crédito @edc_colombia/X/Redes sociales
El costarricense Ismael Gerardo Méndez falleció tras sufrir una emergencia médica durante el festival EDC en Medellín - crédito @edc_colombia/X/Redes sociales
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La familia de Ismael Méndez viajará a Colombia para gestionar el traslado de su cuerpo a Costa Rica, después de que el joven de 23 años muriera tras sufrir una emergencia médica durante el festival de música electrónica EDC en Medellín.

El costarricense Ismael Gerardo Méndez Huertas falleció a las 12:08 a. m. del domingo 11 de octubre, luego de que el personal del Hospital Pablo Tobón Uribe intentara reanimarlo por segunda vez. Las autoridades investigan una posible intoxicación por sustancias psicoactivas.

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El joven fue encontrado en estado crítico durante el evento realizado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. De acuerdo con el reporte médico, ingresó a urgencias el 10 de octubre cerca de las 23.30 con estatus epiléptico y signos compatibles con una posible intoxicación.

¿Qúe dijo el padre del extranjero?

Javier Méndez, padre del joven, relató a Noticias Caracol que la familia recibió una comunicación de la Fiscalía General de la Nación sobre la posible causa de la muerte. “Nos dijo que mi hijo había tenido una sobredosis por ingerir algún tipo de droga”, contó.

El padre de Ismael Méndez rechazó que su hijo fuera adicto y señaló que el joven habría consumido una bebida sin conocer su contenido - crédito Redes sociales
El padre de Ismael Méndez rechazó que su hijo fuera adicto y señaló que el joven habría consumido una bebida sin conocer su contenido - crédito Redes sociales

El padre rechazó que su hijo tuviera problemas de consumo. “No era un adicto”, sostuvo Méndez ante el noticiero.

Las circunstancias en que Ismael pudo haber ingerido alguna sustancia todavía son materia de investigación. Los elementos conocidos incluyen el informe de urgencias y los relatos de quienes estuvieron con él durante el festival.

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En una entrevista con Telediario de Multimedios Televisión, Javier Méndez afirmó que recibió información según la cual su hijo habría tomado algo durante el festival. “Parece que le dieron una bebida que él no debía haber tomado, que inocentemente agarró”, expresó.

El padre indicó al canal costarricense que Ismael tuvo “convulsiones” y un primer “paro cardiorrespiratorio” en el lugar. Luego fue trasladado al hospital, donde enfrentó una segunda crisis que calificó como “fulminante, que no logró superar”.

Méndez cuestionó la capacidad de las autoridades para impedir el ingreso de drogas a espectáculos masivos. “¿Cómo puede ser posible que a estas alturas de estos tiempos no hayan autoridades que controlen ese tipo de sustancias que meten en los eventos?”, planteó.

Méndez ingresó al Hospital Pablo Tobón Uribe con un cuadro de estatus epiléptico tras ser hallado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot - crédito Captura video
Méndez ingresó al Hospital Pablo Tobón Uribe con un cuadro de estatus epiléptico tras ser hallado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot - crédito Captura video

También dejó un mensaje dirigido a quienes asisten a este tipo de encuentros. “Los muchachos que tengan mucho cuidado qué les ofrecen, qué agarran”, pidió el padre en diálogo con Telediario de Multimedios Televisión.

El padre contó al medio costarricense que Ismael era el mayor de tres hermanos y mantenía una relación muy cercana con ellos. “Él era el héroe de sus hermanos”, recordó.

Según Méndez, el joven se mantenía en contacto permanente con su familia durante su estadía en Colombia. Durante la semana anterior a su muerte, les enviaba mensajes y fotografías para contarles cómo estaba.

El costarricense estudiaba portugués y compartía imágenes junto a su novia. Su padre mencionó que había realizado actividades como paracaidismo y rafting, planes que disfrutaba durante su estancia fuera de Costa Rica.

“Constantemente nos mandaba fotos con la novia, nos mandaba a saludar”, relató Javier Méndez ante la televisión costarricense.

Otros asistentes al evento encontraron al hombre inconsciente en el suelo de uno de los escenarios -crédito @edc_colombia
Otros asistentes al evento encontraron al hombre inconsciente en el suelo de uno de los escenarios -crédito @edc_colombia

El padre habló también del dolor que atraviesa la familia. “De verdad esto es un dolor que ningún papá, naturalmente ningún papá debería ver morir a sus hijos”, dijo.

Méndez recordó además las expresiones de afecto que tenía con su hijo. “Todos los días yo decía que lo amaba mucho”, manifestó. “Él sabe que espero algún día encontrármelo y volverle a decir y abrazarlo y decirle que lo amo”, agregó el padre.

Por otro lado, Daniel Ríos, amigo del costarricense, dijo a Noticias Caracol que la emergencia estaría relacionada con sustancias psicoactivas. “Aparentemente se cree que fue por la ingesta de una sustancia psicoactiva”, afirmó.

Ríos también cuestionó los controles de entrada al evento. El amigo de Ismael declaró ante el medio que había fallas en “la logística en cuanto al tema de seguridad” y que “las requisas no fueron las mejores, fueron muy leves”.

El joven llevaba dos meses de residencia en Colombia, donde estudiaba idiomas y realizaba actividades recreativas - crédito Redes sociales
El joven llevaba dos meses de residencia en Colombia, donde estudiaba idiomas y realizaba actividades recreativas - crédito Redes sociales

Llegada al hospital

Ismael ingresó al servicio de urgencias el 10 de octubre, cerca de las 11:30 a. m., en estado crítico. El personal médico inició maniobras de reanimación tras un primer paro cardiorrespiratorio y logró estabilizarlo de forma parcial.

El informe del centro asistencial indicó que el joven sufrió una nueva complicación cardíaca. Murió a las 12:08 a. m. del 11 de octubre.

Agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana inspeccionaron el cuerpo cerca de las 3:46 a. m. Durante esas diligencias surgió la hipótesis inicial de una intoxicación causada por sustancias psicoactivas, sin que se haya precisado cuál habría provocado la emergencia.

El reporte médico también señaló que las personas entrevistadas por las autoridades y por profesionales de la institución dijeron haber consumido tusi, también conocido como 2CB, popper, MDMA y otras sustancias.

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