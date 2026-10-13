Colombia

Asesinaron a un dragoneante del Inpec en Cúcuta: alcalde reveló la millonaria recompensan que ofrecen por información que permita la captura a de los responsables

También pidió respaldo para los trabajadores penitenciarios ante las amenazas registradas en el país y vinculó esos hechos con las acciones del Gobierno Nacional contra personas que delinquen desde las cárceles

El alcalde de Cúcuta, anuncia recompensa por información sobre el homicidio de un dragoneante del Inpec, Bryan Rangel Saavedra - crédito Alcaldía de Cúcuta
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El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, informó que el funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Bryan Rangel fue asesinado cerca de las 7:00 p. m. el 12 de octubre de 2026, en una estación de gasolina del barrio Prados del este de Cúcuta, luego de haber terminado su turno en la cárcel Modelo.

El mandatario sostuvo que el ataque podría estar relacionado con el lanzamiento de una granada contra el complejo penitenciario: “Estos son hechos que pueden estar unidos”.

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El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Pedro José Saavedra, se refirió a los operativos que realizan junto con la alcaldía y la Fuerza Pública. “La Policía Nacional está realizando caravanas de seguridad con la alcaldía, con la fuerza pública en diferentes sectores”, afirmó, y señaló que esas acciones permitieron detenciones en flagrancia por porte ilegal de armas de fuego.

Acevedo ofreció una recompensa de $20 millones para la persona que aporte información que permita capturar a los responsables. También pidió respaldo para los trabajadores penitenciarios ante las amenazas registradas en el país y vinculó esos hechos con las acciones del Gobierno Nacional contra personas que delinquen desde las cárceles.

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El dragoneante del Inpec, Bryan Rangel Saavedra - crédito redes sociales
El dragoneante del Inpec, Bryan Rangel Saavedra - crédito redes sociales

Saavedra solicitó a los habitantes reportar situaciones anómalas a la línea 123. Acevedo agregó que el Ejército, la Policía, la Fiscalía, la Gobernación y las alcaldías de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario trabajan de forma conjunta por la seguridad de la ciudad.

Así ocurrió el crimen

El dragoneante Rangel Saavedra murió tras recibir varios disparos cuando salía de su turno de guardia y se detuvo a cargar combustible en una estación de servicio.

El funcionario se movilizaba en su vehículo particular, un Chevrolet Spark GT gris con placas KJS 156, según los reportes preliminares conocidos en el lugar. Los atacantes lo abordaron de forma sorpresiva y dispararon en repetidas ocasiones a través de la ventana del conductor.

Las heridas causadas por los impactos de bala provocaron su muerte inmediata en el sitio.

Ministerio de Justicia rechazó el crimen

Ministerio de Justicia rechazó el crimen de dragoneante en Cúcuta - crédito Ministerio de Justicia
Ministerio de Justicia rechazó el crimen de dragoneante en Cúcuta - crédito Ministerio de Justicia

El Gobierno nacional afirmó que reforzará la seguridad en el establecimiento penitenciario de Cúcuta tras los hechos violentos registrados contra un funcionario y las instalaciones de la cárcel.

El Ministerio de Justicia y del Derecho coordinará las medidas con el Inpec, la Policía Nacional y el Ejército Nacional. El objetivo es ampliar la presencia institucional en la zona y apoyar las investigaciones en curso.

El ministro Iván Cancino González sostuvo que los ataques contra el personal penitenciario afectan a las instituciones y al Estado de derecho.

El funcionario aseguró que las amenazas no frenarán las tareas de quienes trabajan en el sistema penitenciario. También ratificó el respaldo oficial a los servidores públicos del Inpec.

Un funcionario del Inpec con uniforme de camuflaje azul y chaleco táctico aparece de espaldas - crédito
Un funcionario del Inpec con uniforme de camuflaje azul y chaleco táctico aparece de espaldas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asesinato de un funcionario del Inpec en Cúcuta se sumó al ataque armado que dejó gravemente heridos a dos dragoneantes en Barranquilla durante el fin de semana.

Las víctimas del atentado en el barrio San Martín fueron Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín, quienes regresaban a sus viviendas tras terminar su jornada en la Penitenciaría El Bosque.

Los funcionarios se desplazaban en motocicleta cuando dos hombres, que también iban en una moto, los interceptaron. El acompañante de los agresores abrió fuego en repetidas oportunidades.

Los hechos ocurridos en ambas ciudades dejaron, en pocos días, un integrante asesinado y dos más con heridas graves. Los ataques se registraron en medio de alertas por amenazas vinculadas con traslados de personas privadas de la libertad entre centros penitenciarios, que han sido ordenados por parte del presidente Abelardo de la Espriella.

Ante esa situación, el Gobierno nacional y el Inpec anunciaron que reforzarán las medidas de prevención y autoprotección destinadas a sus funcionarios.

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