Colombia

Agmeth Escaf respondió las acusaciones de Eva Ferrer sobre supuestas actividades ilegales con Verónica Alcocer: “No estuve en ninguno de esos viajes”

El congresista calificó de falsos los señalamientos sobre corrupción, viajes a Venezuela y cobros por cargos, y sostuvo que la exconsejera busca afectar su reputación y a sectores políticos opositores

Agmeth Escaf, Eva Ferrer y Verónica Alcocer - crédito agmethescaf/Instagram/Icbf/Colprensa
Agmeth Escaf, Eva Ferrer y Verónica Alcocer - crédito agmethescaf/Instagram/Icbf/Colprensa
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El senador Agmeth Escaf negó las acusaciones de Eva Ferrer sobre su presunta participación en hechos de corrupción, viajes a Venezuela y conflictos económicos con Verónica Alcocer, y anunció acciones judiciales por calumnia.

Durante una entrevista con Caracol Radio, el congresista sostuvo que los señalamientos forman parte de una campaña para afectar su reputación y la de sectores de oposición.

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Asimismo, se conoció que la Procuraduría citó a declarar a cinco personas por los hechos mencionados en las denuncias, entre ellas Angie Rodríguez, Carmen Caballero, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas. Agmeth Escaf no figura en la lista de citados.

Eva Ferrer, cercana a la primera dama, tiene un nuevo cargo en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Twitter (@Veronicalcocerg)
Eva Ferrer, cercana a la primera dama, sorprendió con sus declaraciones en contra de la exesposa de Petro - crédito @Veronicalcocerg/X

En la conversación con El Reporte de Coronell de Caracol Radio, Escaf rechazó de manera general las afirmaciones de Eva Ferrer, exconsejera presidencial y allegada de Alcocer.

“Absolutamente todo lo que dijo sobre mí la señora Eva Ferrer, en relación con tráfico, armas, viajes a Venezuela, cobros por cargos y una cantidad de cosas, todo eso es falso”, afirmó.

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El senador cuestionó además un chat que Ferrer dijo tener con Gustavo Petro, en el que el entonces presidente habría calificado de corruptos a Escaf, Mario Fernández Alcocer y otras personas.

Escaf sostuvo que habló con Petro hace cerca de un mes y que este le aseguró que el contenido era falso, aunque aclaró que la autenticidad del material debe ser determinada por la Fiscalía.

Escaf negó haber estado en el viaje de enero de 2023 a Venezuela

Ferrer había señalado en una entrevista con Vicky Dávila para Semana, que Escaf estuvo involucrado en un supuesto viaje de Alcocer a Venezuela, junto con el empresario catalán Manel Grau y Mario Fernández Alcocer.

El vínculo de Agmeth Escaf con Nicolás Petro durante la campaña electoral genera escepticismo entre sus seguidores, quienes dudan de la situación. Instagram/@nicolaspetrob
El vínculo de Agmeth Escaf con Nicolás Petro durante la campaña electoral genera escepticismo entre sus seguidores, quienes dudan de la situación. Instagram/@nicolaspetrob

Según esa versión, la entonces primera dama habría llevado droga y regresado con USD 2,5 millones en efectivo.

Ante la pregunta de Daniel Coronell sobre ese episodio, Escaf negó haber participado o haber tenido conocimiento de un eventual traslado de droga o dinero. “Nunca en mi vida escuché eso, ni en ninguna conversación. De hecho, tampoco estuve en ninguno de esos viajes”, dijo.

El congresista sostuvo que Ferrer ha modificado sus versiones públicas y afirmó que las acusaciones exceden su caso personal. Según Escaf, el objetivo sería “deslegitimar” al presidente Gustavo Petro, al progresismo y a quienes cuestionen al Gobierno.

Ferrer también dijo que Escaf y Alcocer habrían tenido diferencias por dinero y llegó a afirmar que el senador le robó a la entonces primera dama. El legislador respondió que esa versión es falsa: “En mi vida jamás me he robado un peso”.

Agmeth Escaf, Gustavo Petro y Verónica Alcocer
Agmeth Escaf desmintió que le hubiera robado dinero a Verónica Alcocer - @agmethescaf/IG

Escaf explicó que conoce a Alcocer desde la adolescencia y que mantuvieron una amistad durante años, pero negó que hubiese existido una relación amorosa entre ambos. Sobre Ferrer, aseguró que solo la vio dos o tres veces después de la posesión de Petro, en reuniones relacionadas con las funciones de Alcocer como primera dama y con la entonces Consejería para la Niñez.

El senador dijo que participó en esos encuentros porque Alcocer le pidió opinión sobre el trabajo social que debía desarrollar desde ese papel. Según su relato, sus discrepancias con Ferrer se limitaron a visiones distintas sobre la imagen pública y las actividades de la primera dama.

El senador atribuyó a Ferrer la grabación del video de Nerú Martínez

Durante la entrevista, Coronell le preguntó a Escaf si fue él quien grabó el video en el que el bailarín y contratista de la Presidencia Nerú Martínez le practica un masaje a Alcocer. Ferrer había afirmado que el senador fue el responsable de registrar y divulgar ese material.

Escaf respondió que Ferrer hizo la grabación y tomó las fotografías. “Eso lo hizo Eva. Ella fue la que grabó y tomó la foto”, afirmó, antes de señalar que ella era la única persona con celular en ese momento y que, por ese motivo, presume que también filtró el contenido a los medios.

Verónica Alcocer y Nerú en una playa.
Verónica Alcocer y Nerú, de acuerdo con Escaf, Eva Ferrer fue la encargada de tomar la foto - crédito Redes Sociales

El legislador reconoció que conoce a Carolina Plata y que vio a su esposo, Danilo Romero, en pocas ocasiones. Descartó haber hablado con Plata sobre el contrabandista conocido como Papá Pitufo y dijo que solo conoció ese alias cuando el caso se volvió público.

Ferrer había relacionado a Escaf con Plata, con Manel Grau y con presuntas bolsas de dinero en efectivo destinadas a Alcocer y a su entorno. El senador respondió que nunca recibió dinero en efectivo ni presenció la existencia de esas bolsas.

Sobre Grau, Escaf señaló que no mantiene una relación personal ni comercial con él y que lo conoció por su cercanía con Alcocer. “Nunca he hecho negocios con nadie, nunca me he sentado con nadie”, sostuvo.

Escaf anunció denuncias y pidió pruebas a Eva Ferrer

El senador también rechazó tener cuotas políticas en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o ProColombia, así como haber solicitado dinero a cambio de cargos públicos. Frente a esas acusaciones, afirmó que Ferrer debe sustentar sus señalamientos ante la justicia.

Agmeth Escaf
Agmeth Escaf denunció desigualdades en su contratación frente a otros presentadores de Caracol Televisión - crédito @agmethescaf/Instagram

“Eva debe ser clara en todo esto y debe aportar pruebas”, dijo Escaf. El congresista aseguró que prepara acciones judiciales contra Ferrer y que pedirá derecho a réplica tanto a ella como a Semana, porque, según afirmó, no fue consultado antes de la publicación de la entrevista.

Escaf anunció que sus abogados revisan las denuncias y demandas que presentará por calumnia. También cuestionó la difusión de acusaciones que, a su juicio, no han sido corroboradas y pueden afectar a su familia.

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