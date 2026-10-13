Colombia

Políticos de izquierda apoyaron marchas convocadas para este 14 de octubre y lanzaron pullas contra Abelardo de la Espriella: “La oposición se legitima en las calles”

Camilo Romero, Lalis y Alejandro Ocampo publicaron en sus cuentas de X mensajes a favor de los derechos, la democracia y las conquistas sociales

Políticos se pronunciaron por la marcha del 14 de octubre de 2026 - crédito @CamiloRomero/X - @smilelalis/X - @alejoocampog/X
Políticos se pronunciaron por la marcha del 14 de octubre de 2026 - crédito @CamiloRomero/X - @smilelalis/X - @alejoocampog/X
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Dirigentes del Pacto Histórico, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y sectores sociales se pronunciaron tras movilización convocada para este miércoles 14 de octubre de 2026 en distintas ciudades de Colombia en contra del actual gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Los mensajes difundidos en X plantean reclamos por la seguridad, la defensa de los derechos humanos, la estigmatización de comunidades y las garantías para la protesta pacífica.

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La senadora del partido Mais, Martha Peralta, llamó a organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, estudiantiles y laborales a sumarse a las jornadas.

La congresista afirmó que la convocatoria busca rechazar los asesinatos de jóvenes y las acusaciones que, según expresó, se hacen contra personas que trabajan la tierra, defienden sus territorios o participan en manifestaciones.

“El movimiento indígena se moviliza y llama a Colombia a las calles este 14 de octubre”, escribió Peralta. En su publicación sostuvo que “la defensa de la vida nos convoca a todos”.

Martha Peralta convocó a una movilización indígena y social por la vida este 14 de octubre - crédito @marthaperaltae/X
Martha Peralta convocó a una movilización indígena y social por la vida este 14 de octubre - crédito @marthaperaltae/X

La legisladora cuestionó la estigmatización contra comunidades y planteó que el país debe garantizar condiciones para trabajar y expresar inconformidades sin temor.

“Marchamos porque ninguna familia debería enterrar a un joven inocente y escuchar después que lo llamaron guerrillero”, manifestó.

La senadora señaló que la jornada también tendrá como ejes el rechazo al racismo, la violencia y los señalamientos contra sectores sociales. “La seguridad se demuestra protegiendo vidas”, afirmó.

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Peralta pidió que las calles y plazas reciban a comunidades indígenas y afro, campesinos, estudiantes, artistas y trabajadores. “Que se escuchen los tambores, la música y la voz de un país que se niega a normalizar la muerte”, expresó.

Alejandro Ocampo calificó la marcha del 14 de octubre como la primera movilización opositora - crédito @alejoocampog/X
Alejandro Ocampo calificó la marcha del 14 de octubre como la primera movilización opositora - crédito @alejoocampog/X

A su vez, el senador del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, calificó la convocatoria como la “primera movilización de la oposición” al gobierno de Abelardo de la Espriella. El congresista aseguró que la protesta surge en un contexto de inquietudes por la soberanía, la transparencia estatal y las advertencias sobre el derecho a manifestarse.

“La oposición se legitima en las calles, de manera pacífica”, publicó Ocampo, quien acompañó su mensaje con la etiqueta #Este14YoMarchoPorLaVida.

Lalis confirmó su participación en la movilización del 14 de octubre por la vida y los derechos - crédito @smilelalis/X
Lalis confirmó su participación en la movilización del 14 de octubre por la vida y los derechos - crédito @smilelalis/X

Representantes citaron concentración en el Parque Nacional de Bogotá

La representante del Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida en redes sociales como Lalis, indicó que participará en las actividades previstas para el martes 14 de octubre. En su mensaje afirmó que la movilización no estará dirigida contra una persona o sector particular.

“Aquí no marchamos contra nadie, marchamos por la vida, por nuestros derechos y por la dignidad de todos y todas”, escribió. La congresista agregó que los participantes no retrocederán ante lo que describió como intentos de quitarles esperanza.

Gabriel Becerra convocó a una concentración en el Parque Nacional de Bogotá el 14 de octubre - crédito @BecerraGabo/X
Gabriel Becerra convocó a una concentración en el Parque Nacional de Bogotá el 14 de octubre - crédito @BecerraGabo/X

El representante a la Cámara Gabriel Becerra también invitó a asistir a la concentración en el Parque Nacional, en Bogotá, a las 9:30 a. m. El legislador cuestionó lo que consideró un intento de gobernar mediante el miedo y la represión.

“Colombia no se arrodilla, no se calla y mucho menos le pide permiso para protestar”, afirmó Becerra. Además, sostuvo que los derechos obtenidos a través de luchas sociales no serán abandonados “en silencio”.

Camilo Romero cuestionó a De la Espriella por el anuncio de un decreto sobre protesta social - crédito @CamiloRomero/X
Camilo Romero cuestionó a De la Espriella por el anuncio de un decreto sobre protesta social - crédito @CamiloRomero/X

El exgobernador de Nariño Camilo Romero acusó al presidente De la Espriella de anticipar una respuesta adversa frente a la movilización.

Según Romero, el mandatario reconoció en un pronunciamiento que la protesta pacífica constituye una garantía constitucional y que quienes piensan distinto pueden organizarse y ser escuchados. No obstante, el exmandatario regional sostuvo que el anuncio de un decreto sobre protesta social y las referencias a supuestos intentos de desestabilización contradicen esa posición.

Romero citó expresiones atribuidas al presidente, como “instigadores de la maldad” y “solo buscan engañar al pueblo”, para cuestionar el tratamiento dado a los convocantes.

Alejo Toro llamó a participar en la movilización por el costo de vida y la seguridad - crédito @AlejoToroAnt/X
Alejo Toro llamó a participar en la movilización por el costo de vida y la seguridad - crédito @AlejoToroAnt/X

Por último, el representante por Antioquia Alejo Toro pidió que ciudadanos de distintas posturas políticas participen en la jornada. El congresista mencionó inquietudes por el costo de vida, la seguridad y denuncias de violencia.

“La protesta pacífica es un derecho constitucional”, afirmó Toro. El legislador pidió garantías y rendición de cuentas ante las preocupaciones expuestas por los sectores que convocaron la jornada.

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