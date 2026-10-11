El Andariego sufrió un accidente de tránsito cuando viajaba a un concierto en Antioquia: esto se sabe

El cantante de música popular El Andariego sufrió un accidente de tránsito en la vereda Tasajo, en zona rural de Sonsón, Antioquia - crédito composición fotográfica elandariegooficia / Instagram; Telegram

Guardar

El cantante de música popular Juan Carlos Hurtado, conocido como El Andariego, sufrió un accidente de tránsito el domingo 11 de octubre en la vereda Tasajo, zona rural de Sonsón, Antioquia, cuando se dirigía al municipio de Nariño.

Las autoridades de Sonsón confirmaron el accidente y señalaron que el intérprete presentó heridas leves. De acuerdo con esa versión, el artista fue atendido en el centro de salud del municipio tras el hecho ocurrido en la vía rural.

PUBLICIDAD

El Andariego viajaba hacia Nariño, Antioquia, donde tenía prevista una presentación musical durante la noche en la celebración de las Fiestas de las Cosechas. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial sobre si el concierto se realizará según lo programado.

Sobre el accidente, se sabe que la camioneta en la que se movilizaba el cantante habría sufrido un percance y terminó fuera de la vía, tras rebasar una cuneta. Las circunstancias que provocaron el siniestro todavía son materia de verificación por parte de las autoridades.

Por ahora, no se informó cuál es el estado de salud de las demás personas que viajaban en el vehículo. Tampoco se precisó cuántos ocupantes iban junto a Juan Carlos Hurtado al momento del accidente.

PUBLICIDAD

La información disponible sobre la atención médica presenta diferencias. Mientras las autoridades municipales indicaron que El Andariego recibió asistencia en el centro de salud de Sonsón, El Colombiano informó que el artista fue atendido por personal médico particular en un hotel y que posteriormente recibió el alta.

Noticia en desarrollo...