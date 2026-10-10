Colombia

Capturaron a alias Niño Potro, señalado cabecilla del Clan del Golfo y con pedido de extradición por Estados Unidos

El operativo se dio en Chocó y una Corte Federal del Distrito Este de Texas lo requiere por el delito de narcotráfico

Alias Niño Potro
La Policía y la Fiscalía, en un operativo conjunto, dieron con la captura de alias Niño Potro en el Chocó - crédito Fiscalía
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Continúan los operativos de las autoridades contra las organizaciones criminales por orden del presidente Abelardo de la Espriella, con el objetivo de combatir a estos grupos delincuenciales.

El viernes 9 de octubre de 2026 se conoció la captura de alias Niño Potro, considerado uno de los cabecillas del Clan del Golfo y acusado de coordinar el transporte de cocaína hacia Estados Unidos, además de otros delitos en el departamento de Chocó.

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El detenido espera que concluya el proceso de extradición a Norteamérica para responder por narcotráfico, mientras la organización continúa recibiendo golpes, como el que se dio en Yarumal, Antioquia, con dos supuestos miembros abatidos y cuyo operativo fue celebrado por el mandatario.

Clan del Golfo
Este fue el momento en que presentaron los dos cuerpos de los integrantes del Clan del Golfo que cayeron en Antioquia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Captura en Chocó

Yovannys Chaverra Vargas fue capturado en una vía pública de Nuquí, durante un operativo de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. El hombre, conocido con el alias de Niño Potro y señalado cabecilla de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez, era requerido por una corte federal de Estados Unidos.

Además de su presunta relación con el narcotráfico, Chaverra Vargas es señalado de integrar acciones del Clan del Golfo para intimidar a comunidades y controlar corredores utilizados para movilizar drogas en el Urabá y el Darién chocoano. La Fiscalía indicó que estos señalamientos deberán ser evaluados por las autoridades judiciales competentes.

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Alias Niño Potro
Alias Niño Potro es pedido en extradición por una corte federal de Texas, Estados Unidos, por delitos de narcotráfico - crédito Fiscalía

De acuerdo con la solicitud internacional, las drogas eran transportadas en embarcaciones artesanales y lanchas rápidas por rutas del litoral Pacífico chocoano, el Urabá y el Darién.

Las autoridades estadounidenses buscan que Chaverra Vargas comparezca ante la justicia de ese país por los cargos relacionados con esas presuntas actividades.

Tras el procedimiento, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar los trámites diplomáticos y administrativos de la eventual extradición. El proceso continuará conforme a los requisitos legales establecidos para este tipo de solicitudes.

La Estación de Guardacostas interceptó una lancha tipo Go Fast con 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína - crédito Armada de Colombia
Alias Niño Potro era encargado del transporte de cocaína desde las regiones del Darién y Urabá - crédito Imagen referencial Armada de Colombia

Abatidos dos presuntos miembros del Clan del Golfo

Por otro lado, el Ejército reportó la baja de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en una zona rural de Yarumal, Antioquia. Ambos pertenecían al círculo de seguridad de alias Arboleda, un antiguo integrante del frente 5 de las disidencias en Briceño que ahora estaría vinculado a la subestructura Hernando Rozo Bertel.

Alias Macho Viejo y alias Arboleda se apartaron de la guerrilla y se incorporaron a las filas de esa organización criminal tras una alianza pactada el 7 de agosto en una zona rural del municipio de Briceño, de acuerdo con información publicada por Caracol Radio.

A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella también dio a conocer a sus seguidores el golpe a la organización criminal en el departamento: “¡Seguimos golpeando al narcoterrorismo en Antioquia! En Yarumal, el Ejército Nacional, con tropas de la Séptima División y la Cuarta Brigada, en coordinación con la Fiscalía y el CTI, dio de baja en combate a dos integrantes de la estructura narcoterrorista 36, facción Calarcá. Fueron incautados un fusil y una pistola. Este es un balance preliminar. Mi orden ha sido clara: perseguir sin tregua a quienes aterrorizan a los colombianos. ¡Vamos por todos!“.

Clan del Golfo
El presidente Abelardo de la Espriella destacó el operativo del Ejército contra dos miembros del Clan del Golfo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La Cuarta Brigada indicó que el combate contó con apoyo de la Policía y la Fiscalía. Los dos presuntos integrantes estarían relacionados con amenazas, constreñimiento a la población civil y cobros extorsivos en Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Briceño.

En el lugar fueron incautados un fusil, una pistola y munición de distintos calibres, según el teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot. El oficial señaló que los hombres harían parte de la comisión de seguridad de alias Arboleda, quien habría pasado de una estructura disidente al Clan del Golfo.

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