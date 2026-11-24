La entidad argumentó que la residencia de Daniel Coronell en Estados Unidos impidió actualizar la evaluación sobre su nivel de riesgo. (@DCoronell/X)

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La Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró el esquema de seguridad del periodista Daniel Coronell, integrado por dos escoltas y un vehículo blindado para sus visitas a Colombia.

La entidad argumentó que el comunicador reside en Estados Unidos y que esa circunstancia ha impedido actualizar la evaluación de su nivel de riesgo, según la notificación conocida el 23 de noviembre.

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Sin embargo, este hecho ha desatado múltiples reacciones en el país. Mientras que algunos se solidarizaron con el periodista, otros salieron en defensa de la entidad nacional. No obstante, el periodista Daniel Coronell expuso sus razones por las que la UNP decidió suspender su equipo de protección.

Coronell recibió el premio Vida y Obra en los Premios Nacionales de Periodismo Simón Bolívar (Captura de pantalla-Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar)

Durante la emisión de su programa Reporte Coronell del 23 de noviembre, cuestionó que la medida fuera comunicada pocos días después de su discurso en los Premios Nacionales de Periodismo Simón Bolívar. El periodista recibió el reconocimiento Vida y Obra el 18 de noviembre y, según relató, el Ministerio del Interior publicó críticas a su trabajo al día siguiente.

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Coronell vinculó esa secuencia con la dependencia administrativa de la UNP frente a esa cartera. Sin afirmar que tuviera pruebas concluyentes sobre la motivación de la medida, planteó públicamente la pregunta de si se trataba de una decisión técnica o de una represalia política.

“El discurso del premio Simón Bolívar fue el miércoles pasado. El jueves, el señor ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, arremetió contra mí, el viernes lo volvió a hacer y hoy lunes, la Unidad Nacional de Protección, que depende del Ministerio del Interior, me comunica esto a las 9:48 a. m. Poco creo en casualidades, creo que todo está ligado”, explicó en el programa emitido por YouTube.

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Alejandro Ordóñez criticó a Daniel Coronell tras su discurso en los Premios Simón Bolívar, según relató el periodista al cuestionar el retiro de su esquema de seguridad (@A_OrdonezM/X-Mario Alzate/EFE)

Cuenta con esquema desde hace dos décadas

El comunicador sostuvo además que el Gobierno presentó su protección como un esquema concedido por la administración anterior, una versión que rechazó. Explicó que cuenta con medidas de seguridad de manera permanente desde 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana, y que antes había recibido protección ocasional desde 1989.

También precisó que, después de salir de Colombia por amenazas, el esquema dejó de operar, pero que al regresar al país se reactivaba una protección mínima. Para él, el retiro de las medidas afecta un mecanismo creado para proteger a periodistas que enfrentan riesgos por su oficio.

“El gobierno, con evidente propósito político, presentó como si yo tuviera esquemas de protección puestos por el anterior gobierno, el del presidente Gustavo Petro. Eso no es cierto. Yo he tenido esquemas de protección desde 1999, o sea, hace 27 años, y cuando salí de Colombia por amenazas, pues obviamente no siguió actuando el esquema. Cuando volví, volvió a operar y, además, cada vez que visito Colombia me acompaña un esquema mínimo de seguridad”, comentó.

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Durante el programa, Coronell recordó que en Colombia han sido asesinados 171 periodistas y afirmó que los esquemas de protección “no deben convertirse en un mecanismo de premios o castigos”. Añadió que tiene un vehículo blindado desde 1999 y que lo utiliza con el apoyo de un trabajador de confianza, quien no está armado.

“El carro tiene 26 años y en ese carro me muevo con una persona que ha sido un compañero de vida y un trabajador de mi confianza de siempre, que no es una persona que esté armada ni nada, simplemente él maneja el carro y me lleva en el carro blindado a donde haya lugar y a donde tenga que ir”, indicó.

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El comunicador dijo que continuará con su trabajo periodístico pese a la suspensión del esquema. (EFE/ Mario Alzate)

Continuidad de su labor periodística

En este sentido, Daniel Coronell no se retractó de los cuestionamientos formulados contra el presidente Abelardo de la Espriella ni anunció cambios en su trabajo periodístico. Por el contrario, afirmó que continuará con sus investigaciones y comentarios, con o sin el acompañamiento de la UNP.

“No estoy dispuesto a agradecer con mi silencio. Si ustedes creen que me pueden extorsionar y llevar a que me calle porque no tengo escolta, no lo voy a hacer. Voy a seguir en mi trabajo y voy a seguir teniendo mi propio cuidado”, indicó.

El periodista indicó que acudirá a los mecanismos legales para solicitar una revisión de la decisión. Señaló que, si el retiro se mantiene, seguirá ejerciendo su labor: “Con escolta, sin escolta, con carro blindado o sin carro blindado, voy a seguir cumpliendo con mi deber”.

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La decisión fue cuestionada por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que pidió al Ministerio del Interior retirar y rectificar las publicaciones contra Coronell y anunció una queja ante la Procuraduría por el uso de una cuenta institucional.