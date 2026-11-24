El criminal colombiano habría sido asesinado en medio de un presunto ajuste de cuentas en la capital española (archivo Policía Nacional/Colprensa)

Guardar

El criminal colombiano Germán Gonzalo Sánchez Rey, conocido como alias El Coletas, murió la noche del lunes 23 de noviembre en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, luego de recibir un disparo en la cabeza dentro de un garaje comunitario de Valdebebas, en el norte de la capital española.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y busca a los responsables del ataque.

PUBLICIDAD

Sánchez Rey, de 53 años, ingresó al centro asistencial en estado crítico después del tiroteo ocurrido hacia las 12:30 del mediodía del lunes, en un estacionamiento ubicado en el número ocho de la avenida Juan Antonio Samaranch, junto a la calle José Antonio Corrales. El lugar es compartido por un gimnasio y apartamentos de lujo.

Una portavoz policial confirmó a El País que el hombre falleció “a última hora del lunes” y precisó que, hasta la mañana del martes 24 de noviembre, no se habían reportado avances en la identificación de los autores.

La víctima fue hallada herida en una plaza de garaje

La Policía Nacional recibió un aviso sobre disparos en el estacionamiento y, al llegar, encontró a Sánchez Rey tendido en el suelo.

Personal del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (Samur-Protección Civil) atendió al colombiano, le aseguró la vía aérea, lo estabilizó y lo trasladó bajo escolta de la Policía Municipal al Hospital Universitario La Paz.

PUBLICIDAD

El estado del hombre fue descrito como crítico desde el primer momento. Las autoridades no detallaron de forma oficial si recibió uno o varios impactos en la cabeza ni confirmaron la existencia de heridas en otras partes del cuerpo.

Agentes de la Policía Científica y de la Policía Judicial asumieron las diligencias para establecer cómo ocurrió el ataque, quiénes participaron y cuál fue el móvil.

La Policía halló dos armas de fuego en el lugar del ataque

Los agresores abandonaron el garaje después de los disparos y dejaron dos armas de fuego en el lugar, según las primeras informaciones de la investigación. Los elementos fueron incautados para su análisis pericial.

Medios españoles señalaron que la hipótesis inicial apunta a un ajuste de cuentas. Mientras tanto, los investigadores evalúan si el ataque pudo estar vinculado con una deuda que Sánchez Rey presuntamente no habría pagado o con actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

PUBLICIDAD

Por ahora, esas líneas de investigación no han sido confirmadas de forma definitiva por la Policía Nacional y se adelanta la identificación de sospechosos por medio de videos de cámaras de seguridad que permitan reconstruir la ruta de escape de los atacantes.

Los investigadores contemplaban la participación de dos personas, que habrían salido a pie del estacionamiento después del tiroteo, y en medio del allanamiento en la escena se incutaron dos armas que serían revólveres calibre .38 especial.

‘El Coletas’ fue señalado como enlace entre redes colombianas y gallegas

Sánchez Rey era considerado por las autoridades españolas como uno de los enlaces entre organizaciones del narcotráfico colombiano y grupos asentados en Galicia.

Su nombre apareció desde comienzos de los años 2000 en indagaciones sobre el traslado de cargamentos de cocaína hacia España.

En 2010, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) lo capturó en Bogotá. En ese momento, las autoridades lo presentaron como un supuesto contacto entre la organización de alias el Loco Barrera y el clan Oubiña, una estructura relacionada históricamente con actividades de contrabando y narcotráfico en España.

PUBLICIDAD

El colombiano fue extraditado a España en 2011. La Audiencia Nacional lo condenó a ocho años de prisión, con la aplicación de una atenuante por arrepentimiento tardío. Más tarde, el Tribunal Supremo redujo la pena a siete años.

Su historial judicial también incluyó una detención en Madrid, en 2018, en respuesta a una orden internacional de captura y extradición emitida por Estados Unidos.

El requerimiento estaba relacionado con un cargamento de 713 kilogramos de cocaína interceptado en aguas internacionales del Caribe en 2009, cuando presuntamente tenía como destino España.

Daniel Barrera, alias el Loco Barrera, el narcotraficante que articuló redes entre Colombia y Europa

Daniel Barrera Barrera, alias el Loco Barrera, fue uno de los principales narcotraficantes colombianos de la década de 2000, con influencia en rutas que conectaban los Llanos Orientales con Estados Unidos y Europa.

PUBLICIDAD

Su caída comenzó con la captura en Venezuela, el 18 de septiembre de 2012, y continuó con su extradición a Estados Unidos en julio de 2013.

Barrera nació el 6 de noviembre de 1968 e inició su carrera criminal en Guaviare durante los años 80. Junto con su hermano Omar, suministraba precursores químicos a laboratorios donde se procesaba base de coca.

Tras el asesinato de su hermano, emprendió represalias que le valieron el alias de el Loco, según reseñas de InSight Crime.

En 1990 fue capturado por autoridades colombianas, aunque escapó poco después. Durante la década siguiente se consolidó como intermediario en la compra de coca en zonas bajo influencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y en la venta de cocaína a estructuras paramilitares y organizaciones ligadas al Cartel del Norte del Valle.

PUBLICIDAD

Construyó alianzas con guerrillas, paramilitares y bandas narcotraficantes

Barrera amplió su poder con alianzas en los Llanos Orientales. Se relacionó con Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata, y con Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, antiguos integrantes del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las autoridades estadounidenses señalaron que su red llegó a procesar hasta 30 mil kilogramos mensuales de base de coca, una cifra equivalente a una capacidad de hasta 400 toneladas anuales de cocaína, según las acusaciones oficiales.

Su actividad se concentró en Meta, Vichada, Casanare y Guaviare. También utilizó Venezuela como plataforma para el almacenamiento y envío de cargamentos hacia Centroamérica, el Caribe y Europa.

PUBLICIDAD

Fue capturado en Venezuela y condenado en Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Barrera en 2010 en su lista de narcotraficantes especialmente designados. La captura ocurrió dos años después en San Cristóbal, Venezuela, tras una operación internacional.

Luego fue trasladado a Colombia y extraditado a Estados Unidos. En 2014 se declaró culpable de conspirar para distribuir y fabricar cocaína con destino al mercado estadounidense, así como de conspiración para lavar dinero procedente del narcotráfico.

En julio de 2016 recibió una condena de 35 años de prisión en Estados Unidos por su participación en una conspiración de tráfico de cocaína.