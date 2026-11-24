La representante Luz Verónica Estrada permanece con paradero desconocido tras las denuncias sobre la falsedad de sus títulos académicos. (San.Tv/Facebook)

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Una semana después del escándalo desatado por representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, por la presunta falsificación de sus títulos académicos, nadie conoce el paradero de la congresista.

Y es que Estrada solo ha hecho un pronunciamiento público desde que la cuenta de X Rentas publicó una serie de pruebas que la responsabilizarían de proporcionar titulaciones falsas como ingeniera de Minas para acceder a un contrato con la Dian estimado en 78 millones de pesos.

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Incluso, según información revelada por la revista Semana, la representante a la Cámara habría dejado de responder mensajes y llamadas, incluso, de su propia bancada que, entre otras adelanta un proceso interno en su contra.

Además, la congresista tampoco se ha presentado en el Congreso de la República ni ha respondido a la reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspenderla provisionalmente de sus funciones legislativas mientras se adelanta la investigación.

La cuenta de X Rentas reveló pruebas sobre la presunta falsificación de un diploma de ingeniera de Minas para un contrato con la Dian por 78 millones de pesos. (Pacto Histórico)

Incluso, Estrada estaba citada por el Pacto Histórico a un encuentro el lunes 23 de noviembre en su sede en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, para tratar asuntos internos, entre ellos el congreso fundacional previsto para el año próximo.

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La bancada dejó el expediente en manos de su Comisión de Ética

Aunque la situación de Estrada fue mencionada durante el encuentro, los asistentes no profundizaron en el asunto dentro de la discusión formal. Según información revelada por la revista Semana, los integrantes de la bancada reconocieron que desconocen dónde se encuentra la representante y resolvieron que la Comisión de Ética, conformada por delegados de los distintos sectores del Pacto, se encargue de estudiar el caso.

La congresista tampoco acudió ese día al Capitolio. Su oficina permaneció cerrada y no hubo información pública sobre su paradero.

La comisión partidaria puede adoptar medidas internas, incluida una eventual suspensión de la voz y el voto de Estrada en el Congreso si determina que incurrió en una falta. Sin embargo, la definición sobre las investigaciones penales corresponde a la Corte Suprema de Justicia.

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La eventual silla vacía preocupa al Pacto Histórico

La congresista faltó a la reunión interna del Pacto Histórico convocada el 23 de noviembre en la localidad de Teusaquillo. (@Veronicaho88/X-Colprensa)

La principal inquietud de la colectividad es que una decisión judicial adversa termine en la aplicación de la silla vacía y, por tanto, en la pérdida de una representación en la Cámara. Estrada llegó al Congreso por una lista cerrada, por lo que el partido no podría conservar el escaño en caso de que se configure esa figura.

El alto tribunal deberá establecer si la parlamentaria incurrió en delitos relacionados con la presunta presentación de títulos académicos, certificaciones y tarjetas profesionales falsas para acceder a cargos o contratos estatales. El expediente contempla una posible falsedad en documento público y, hasta el momento, existen más de cinco denuncias radicadas ante la Corte.

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Una renuncia a la curul podría evitar que el Pacto Histórico pierda el escaño. No obstante, Estrada no anunció esa decisión en su declaración pública y dejó el manejo de las comunicaciones en manos de su abogado, quien le recomendó no ofrecer declaraciones.

La Comisión de Ética del Pacto Histórico asumió el expediente y evalúa la suspensión de la voz y el voto de la parlamentaria. (@BecerraGabo/X | Cámara de representantes)

“Desde la comisión estamos esperando la llegada de las denuncias que se hayan interpuesto hasta el momento con ella. La idea es que podamos conocer de esas denuncias, de tal manera que el presidente de la comisión pueda asignarle el caso a alguno de los representantes investigadores que componemos la comisión”, señaló Mauricio Toro, integrante de la Comisión de Ética del Pacto Histórico, en diálogo con el medio Caracol Radio.

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La Procuraduría General de la Nación ya suspendió a la representante. El proceso ante la Corte Suprema definirá si existen responsabilidades penales y si las actuaciones atribuidas a Estrada llevan a que la bancada de izquierda quede con una curul menos.