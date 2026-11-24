El VAR Central aseguró que Jhon Ospina, tras la expulsión al jugador Felipe Marín de Atlético Nacional, está dolido y analizó el momento del arbitraje en el país - (EFE)

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Atlético Nacional sufrió una expulsión de Felipe Marín en el partido ante Once Caldas de Manizales, válido por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, el sábado 21 de noviembre de 2026.

Jhon Ospina fue el juez central del compromiso y su decisión generó polémica: algunos respaldaron la tarjeta roja, mientras que otros, entre ellos la Comisión Arbitral, expresaron su desacuerdo.

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“Para mí es una acción temeraria, de tarjeta amarilla por el hecho de que no es un golpe de lleno, sino es un raspón”, explicó Andrés Grimaldos, conocido en redes sociales como ‘El VAR Central’, en una entrevista con Infobae Colombia.

Grimaldos es comunicador social y periodista santandereano, especializado en el análisis del fútbol desde sus reglas. Cuenta con estudios en el Foro Internacional de Acreditación (International Accreditation Forum, IAF) y en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). En X, la red social, acumuló más de 92.600 seguidores.

Esta es la jugada que resultó en la expulsión que hizo Jhon Ospina sobre el jugador de Atlético Nacional - (Captura video Win Sports)

Un poco menos de dos días después de la jugada, la Comisión Arbitral expuso el audio VAR a través de sus plataformas digitales, en el que manifiesta que la decisión tomada por Ospina fue un error. “El árbitro decide de manera equivocada mantener su decisión”, explicó la entidad después de señalar que los jueces de video lo habían llamado para que corrigiera la determinación.

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Grimaldos señaló que la diferencia está en la interpretación disciplinaria, pues la expulsión corresponde al juego brusco grave, una infracción que implica fuerza excesiva o brutalidad y pone en riesgo la integridad física del rival. En cambio, consideró que la jugada revisada por Ospina encajaba en la temeridad, cuando un futbolista no mide el riesgo de su intervención. “Yo la encasillo ahí. Para mí es una jugada de amarilla”, afirmó.

La pérdida de credibilidad en el arbitraje colombiano

Aunque cuestionó la tarjeta roja, ‘El VAR Central’ no ubicó ese episodio como el principal síntoma de la situación arbitral. En su análisis, la controversia expuso sobre todo la desconfianza acumulada entre los aficionados, los clubes y el entorno del fútbol colombiano frente a las decisiones de los jueces.

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Eso es lo que expuso el audio de la Comisión Arbitral sobre la decisión de Jhon Ospina de expulsar al jugador de Atlético Nacional - (Captura de Win Sports/Federación Colombiana de Fútbol)

“Esta jugada o cualquier jugada nos muestra la falta de credibilidad que hay ya en la gente, en todo lo que tiene que ver con el arbitraje”, dijo adicionando que la discusión pública no nace únicamente de una decisión puntual, sino del bajo nivel que, a su juicio, han mostrado los árbitros durante los últimos años.

Grimaldos empezó a analizar el arbitraje y las reglas del fútbol en 2017. Desde esa experiencia, consideró que el momento actual puede ser el más negativo de la última década. “Yo me atrevo a hablar de últimos 10 años porque es más o menos lo que llevo en esto, analizando el fútbol desde sus reglas, estudiando”, señaló.

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El especialista relacionó ese diagnóstico con la expectativa que generó la implementación y consolidación del VAR. Según explicó, la tecnología no elimina los errores, pero debería reducir el margen de equivocaciones en acciones determinantes. “Se supone que ya con el VAR más asentado, ya todo el mundo ya lo conoce y sabe cómo funciona el VAR y demás, pues se supone que ya el nivel de errores tiene que haber bajado”, planteó a este medio.

Sobre Ospina, Grimaldos consideró que el árbitro probablemente quedó afectado por la decisión cuestionada.

“Seguro está dolido, segurísimo que sí”, dijo. Para El VAR Central, el juez puede incluso sentirse contrariado por la falta de respaldo, aunque recordó que la Comisión Arbitral ya ha reconocido equivocaciones de otros árbitros en comunicaciones anteriores.

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El primer análisis del VAR Central sobre la expulsión de Felipe Marín, jugador de Atlético Nacional - (@ElVarCentral/X)

Los cambios en la Comisión Técnica Arbitral

La inestabilidad en la conducción del arbitraje fue otro de los factores mencionados por Grimaldos. Durante el año, indicó, la cabeza de la Comisión Técnica Arbitral cambió en varias oportunidades: primero estuvo Yimer Machado, luego Sebastián Restrepo y, después de un período sin una persona en ese cargo, fue nombrado Hernando Buitrago de manera provisional hasta el final del año.

Para el analista, esos relevos afectan una estructura que necesita continuidad en sus decisiones, evaluaciones y procesos de formación. “Eso habla de la falta de estabilidad que hay en el arbitraje y eso afecta a todo. Eso es una estructura y todo se afecta, yo sí creo que es el peor momento en 10 años”, afirmó.

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En ese escenario, Grimaldos consideró que una eventual llegada de Wilmar Roldán a la dirección de la Comisión Nacional de Árbitros podría aportar un elemento que hoy escasea: credibilidad. Aclaró que una carrera destacada como árbitro no garantiza un buen desempeño como formador, pero destacó que Roldán tiene experiencia en la enseñanza y en la dirección de un colegio de árbitros en Antioquia.

“Roldán sí tiene algo y tiene credibilidad, que es uno de los puntos más débiles que justamente estábamos hablando hace un momento”, sostuvo. También remarcó que una eventual mejora no dependería solo de un nombre, sino de la capacidad de consolidar un proceso estable.

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