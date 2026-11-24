Pelea en X entre Andrea Petro y Miller Soto (@andreapetro91/X - @millersoto/X)

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La hija del expresidente Gustavo Petro, Andrea Petro, protagonizó un intercambio en X con Miller Soto, vocero del gobierno del mandatario Abelardo de la Espriella, por las denuncias sobre una presunta reducción en el esquema de seguridad del exmandatario y de su familia.

La discusión pública surgió después de que Petro afirmara que las declaraciones oficiales no pueden ocultar los hechos. “Tendrán que salir a dar explicaciones”, escribió Andrea Petro en respuesta a Soto, a quien cuestionó por rechazar las versiones sobre la protección asignada a su padre.

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La hija del exjefe de Estado sostuvo que llamar “descarado” al vocero no constituía un insulto. En su mensaje, insistió en que existe una realidad que, según afirmó, no puede quedar cubierta con pronunciamientos oficiales. “El problema es que no se puede tapar la realidad con declaraciones, señaló.

El cruce se dio luego de los reclamos de Gustavo Petro por el manejo de su seguridad después de dejar la Presidencia. El exmandatario aseguró en X que parte de los vehículos blindados que tenía a su disposición habrían sido reasignados al esquema de protección del actual presidente y a miembros de la Policía Nacional.

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Cruce entre Andrea Petro y Miller Soto por el esquema de protección del expresidente (@andreapetro91/X)

Esto le contestó Miller Soto a Andrea Petro

El vocero Miller Soto respondió a Andrea Petro y negó que el dispositivo de seguridad de Gustavo Petro hubiera sufrido modificaciones. “Usted no me va a dar cifras o datos” que demuestren una disminución, manifestó.

Soto afirmó que no se ha producido ningún recorte en las medidas de protección que corresponden al expresidente. También le pidió a Andrea Petro que evitara las descalificaciones durante la discusión.

“Con ellos no hará que una mentira se vuelva verdad”, escribió el vocero. Su respuesta se basó en que, de acuerdo con su versión, el esquema asignado al exmandatario permanece sin cambios.

La intervención del funcionario se produjo después de que Andrea Petro cuestionara la falta de explicaciones sobre el asunto. La hija del expresidente respondió que podía entregar cifras y datos concretos, al considerar que las aclaraciones no habían surgido de manera espontánea desde el Gobierno.

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“Si quiere, le doy cifras exactas”, expresó. También mencionó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) como una de las entidades sobre las que esperaba respuestas frente a la protección de su padre y del entorno familiar.

Miller Soto negó que Gustavo Petro haya perdido vehículos blindados o protección oficial (@andreapetro91/X)

La hija de Gustavo Petro planteó que, ante la ausencia de respuestas, podrían recurrir a derechos de petición. “¿Seguimos esperando respuestas?”, preguntó en su publicación, antes de volver a dirigirse a Soto.

Andrea Petro afirmó que las explicaciones institucionales deben precisar qué ocurrió con los vehículos blindados y con el equipo asignado a la seguridad del expresidente.

Esto le contestó el vocero a Gustavo Petro por esquemas de seguridad: “Falso”

El vocero del Gobierno respondió directamente a Gustavo Petro. Soto calificó como “inexplicable” que el exmandatario hiciera esa denuncia y sostuvo que sus afirmaciones eran falsas.

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“Es absolutamente falso”, aseguró Soto. El funcionario indicó que la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella es que las medidas de protección de los expresidentes se mantengan intactas.

De acuerdo con el vocero, esa orden abarca el dispositivo que corresponde a Gustavo Petro. “Los esquemas de los expresidentes permanecen intactos”, afirmó en su publicación, en la que acusó al exjefe de Estado de faltar a la verdad.

El expresidente afirmó que parte de sus vehículos de protección fue reasignada al actual Gobierno (@millersoto/X)

La controversia se originó a partir de un mensaje de Gustavo Petro en X, en el que aseguró que la protección de la familia presidencial se estaría realizando a costa de los recursos de seguridad que antes tenía él y sus allegados.

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El exmandatario afirmó que le retiraron carros blindados destinados a su seguridad y a la de su familia. Según su versión, varios de esos vehículos fueron trasladados al esquema de protección del actual presidente De la Espriella. También señaló que otros automotores habrían quedado en manos de generales de la Policía.

“El Gobierno no le importa un atentado contra mí”, escribió el expresidente. La frase elevó el tono de la discusión con el Ejecutivo, mientras el vocero oficial negó que se hubiera reducido la protección que le corresponde.