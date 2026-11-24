Un incendio consumió una fábrica en el barrio Villa Hermosa, en la localidad de Kennedy, durante la madrugada del martes 24 de noviembre (Bomberos Bogotá/X)

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Dos viviendas fueron evacuadas de forma preventiva tras un incendio que afectó una fábrica del barrio Villa Hermosa, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

La emergencia no dejó personas lesionadas, pero causó pérdidas materiales millonarias.

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El fuego comenzó hacia la 1:30 a. m. de este martes 24 de noviembre en el segundo nivel del establecimiento. Los residentes del sector alertaron a los organismos de emergencia al advertir que las llamas se extendían dentro de la estructura.

La respuesta incluyó el despliegue de Bomberos de Bogotá, que trabajó para contener el incendio e impedir que alcanzara otros inmuebles cercanos. Las autoridades también enviaron varias ambulancias al lugar, aunque no fue necesario trasladar a personas heridas.

La conflagración comenzó hacia la 1:30 a. m., momento en el que los residentes alertaron a los organismos de socorro (Bomberos Bogotá/X)

De acuerdo con información de los Bomberos de Bogotá: " En horas de la madrugada, con apoyo de los equipos especializados de Aeronaves No Tripuladas y Operadores de Vehiculos en Emergencia, controlamos un incendio estructural en una fábrica de colchones, en la Calle 41 Sur con Carrera 14″.

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Los videos difundidos por vecinos mostraron las llamas que salían de la fábrica durante la madrugada, mientras los equipos de emergencia adelantaban las labores de control en el sector.

El capitán Rodolfo Barrera, de Bomberos de Bogotá, indicó que la atención requirió cinco máquinas, dos carrotanques y 24 bomberos. El operativo se concentró en el segundo piso del predio, donde se originó la conflagración.

“Por prevención se evacuaron las dos viviendas aledañas al predio”, informó el cuerpo de bomberos sobre la medida adoptada para proteger a los habitantes de la zona.

La atención del fuego requirió el despliegue de cinco máquinas, dos carrotanques y 24 bomberos (Bomberos Bogotá/X)

La situación quedó controlada después de las 3:00 a. m. Tras apagar las llamas, los equipos de emergencia verificaron las condiciones del lugar y descartaron afectaciones físicas entre las personas que se encontraban en el sector.

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“Afortunadamente no presentamos personas lesionadas y estamos a la espera de la investigación de incendio para establecer las causas y el origen”, manifestó Barrera.

Un grupo especializado en investigación de incendios deberá determinar cómo comenzó el fuego y establecer las circunstancias que provocaron los daños en la fábrica de Kennedy.