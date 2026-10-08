Bogotá está ofreciendo 100 becas virtuales de 70% y 80% para pregrado, maestría y doctorado: así puede solicitarlas

La convocatoria ofrece 100 becas parciales para programas virtuales de pregrado, maestría y doctorado - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

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La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá abrió una convocatoria para asignar 100 becas de educación virtual en programas de pregrado, maestría y doctorado. Las personas interesadas de las 20 localidades pueden postularse hasta el 25 de octubre de 2026 en el portal alcaldiascol.com, aunque los cupos podrían agotarse antes de esa fecha.

La iniciativa se realiza junto con Educa Edtech en el contexto del Congreso de la Bogotaneidad 2026. Las ayudas cubren parcialmente el valor de programas ofrecidos por instituciones internacionales, por lo que los seleccionados deberán asumir el porcentaje restante de la matrícula. Ese saldo podrá financiarse hasta en 36 meses, según el programa elegido.

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Las becas se distribuyen entre pregrados, maestrías y doctorados

La convocatoria contempla 30 becas para pregrado, 40 para maestrías y 30 para doctorados. Todos los estudios se desarrollarán de forma virtual, una modalidad que permite cursar la formación desde Bogotá sin trasladarse a otra ciudad o país.

La oferta académica incluye carreras y posgrados en ingeniería de software, sistemas computacionales, seguridad informática, automatización, administración, economía, finanzas, educación, psicología, comunicación, ciencias políticas y derecho, entre otras áreas.

Los habitantes de las 20 localidades de Bogotá pueden inscribirse hasta el 25 de octubre de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la información divulgada para el lanzamiento, se habilitaron 80 becas de hasta el 80% para maestrías con doble titulación. Las 20 restantes ofrecen descuentos de hasta el 70% en pregrados y hasta el 55% en doctorados. La asignación dependerá del orden en que cada participante complete su proceso de matrícula, por lo que la disponibilidad puede cambiar antes del cierre anunciado.

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Los programas serán impartidos por e-Campus University, de Italia; Udavinci, de México, y UNIMIAMI, de Estados Unidos. Los pregrados tienen una duración estimada de 36 meses; las maestrías, entre 12 y 15 meses, y los doctorados, cerca de 36 meses.

Para participar, los interesados deben ingresar a alcaldiascol.com, diligenciar sus datos personales y seleccionar el programa académico y la institución de preferencia. Después de enviar la solicitud, un asesor se comunicará con el aspirante en un plazo menor a 24 horas para revisar los documentos y explicar las etapas restantes.

El proceso puede resumirse en este ABC:

A. Acceda al portal de inscripción y elija el nivel de formación: pregrado, maestría o doctorado.

B. Busque el programa y la universidad que se ajusten a su perfil académico y profesional.

C. Cargue los documentos requeridos y atienda el contacto del asesor para validar la postulación.

Las becas incluyen programas en tecnología, administración, educación, derecho, economía y otras áreas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las becas no equivalen necesariamente a una cobertura total de los estudios. El beneficio corresponde a un porcentaje del valor del programa, mientras que el estudiante deberá financiar el monto restante bajo las condiciones que se informen durante el proceso de admisión y matrícula.

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Los requisitos cambian según el nivel de formación elegido

Para solicitar una beca de pregrado, el aspirante debe acreditar título de bachiller. Quienes se postulen a una maestría deben haber terminado un programa profesional o de pregrado. En el caso de los doctorados, se exige una maestría oficial.

Además, todos los candidatos deberán presentar documento de identidad, hoja de vida y los soportes académicos correspondientes. La documentación debe ser legible y estar completa para que pueda avanzar la validación.

La selección considera la formación previa, pero también la participación comunitaria, social o profesional de cada persona. La convocatoria evaluará el impacto que el aspirante haya tenido o proyecte tener en Bogotá, un criterio ligado al objetivo del Congreso de la Bogotaneidad 2026.

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Los aspirantes deberán presentar sus soportes académicos, documento de identidad y hoja de vida - crédito Alcaldía de Bogotá

Los títulos serán extranjeros y pueden requerir convalidación en Colombia

Las personas que culminen sus estudios recibirán títulos expedidos por las universidades internacionales que participen en la convocatoria. Si el graduado necesita que ese título tenga reconocimiento oficial en Colombia, deberá adelantar de forma individual el trámite de convalidación correspondiente ante las autoridades competentes.

Antes de realizar la matrícula, los aspirantes pueden consultar con el asesor asignado las características del programa, el porcentaje de beca disponible, las condiciones de financiación y los documentos necesarios para la admisión.