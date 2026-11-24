Dallas Mavericks y Denver Nuggets se enfrentarán el martes 24 de noviembre de 2026, a las 9:00 p. m. de Colombia, en el Ball Arena de Denver, Colorado - (EFE)

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Los Dallas Mavericks y Denver Nuggets se enfrentarán el martes 24 de noviembre de 2026, a las 9:00 p. m. de Colombia, 8:00 p. m. hora local, en el Ball Arena de Denver, Colorado, por la fase de grupos de la NBA Cup. El partido será transmitido en Estados Unidos por NBC y Peacock; en Colombia, la alternativa internacional para seguirlo en vivo será NBA League Pass, sujeto a las restricciones de transmisión de cada territorio.

El encuentro reunirá a dos equipos de la Conferencia Oeste que llegan con un registro favorable y con opciones de avanzar en el torneo de mitad de temporada de la NBA. Dallas tiene marca de 10 victorias y siete derrotas, mientras que Denver acumula 10 triunfos y cinco caídas en la temporada regular 2026-27.

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Además de contar para la clasificación general de la NBA, el juego forma parte del Grupo A de la Conferencia Oeste de la NBA Cup, una competencia que se disputa durante la fase regular. Mavericks y Nuggets tienen récord de 2-0 en ese grupo, por lo que el ganador quedará en una posición favorable antes de la definición de la primera fase.

Dallas Mavericks y Denver Nuggets llegan invictos, con récord de 2-0, al duelo por el Grupo A de la Conferencia Oeste de la NBA Cup - EFE/EPA/ADAM DAVIS

Denver llega tras una victoria de 151 puntos en Chicago

Los Nuggets vienen de imponerse 151-145 en tiempo suplementario a los Chicago Bulls el domingo 22 de noviembre. El partido se jugó en el United Center de Chicago y tuvo como figuras a Nikola Jokić, que terminó con 37 puntos, 18 rebotes y 11 asistencias, y Jamal Murray, autor de 45 puntos.

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Jokić, pívot serbio de Denver y tres veces ganador del premio al Jugador Más Valioso de la temporada regular, registra promedios de 25,1 puntos, 10,9 rebotes y 9,2 asistencias por partido. Su capacidad para anotar, asistir y dominar los rebotes lo convierte en el principal desafío para la defensa de Dallas.

Murray lidera a Denver en anotación con 26,2 puntos por encuentro. El base canadiense será uno de los responsables de conducir el ataque local junto con Jokić, en un equipo que promedia 114,6 puntos por partido y que buscará extender una racha de tres victorias consecutivas.

Dallas también llega con tres triunfos seguidos, aunque su último partido exigió una reacción final. El domingo 22 de noviembre, los Mavericks vencieron 116-114 a Utah Jazz en Salt Lake City. Cooper Flagg anotó 28 puntos y convirtió los tiros libres decisivos a falta de 3,7 segundos.

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El jugador más destacado de Denver es Nikola Jokić, quien promedia 25,1 puntos, 10,9 rebotes y 9,2 asistencias por partido - (AP Foto/David Zalubowski)

Cooper Flagg encabeza la ofensiva de los Mavericks

La principal referencia de Dallas es Cooper Flagg, alero que promedia 24,3 puntos, 6,3 rebotes y 6,4 asistencias en 16 partidos durante la actual temporada. El jugador fue determinante en los recientes triunfos ante Golden State Warriors, Los Angeles Clippers y Utah Jazz.

Los Mavericks anotan una media de 112,2 puntos por partido y reciben 112,5. En condición de visitante, sin embargo, presentan un registro de tres victorias y cinco derrotas, un antecedente que deberán revertir ante un rival que jugará en Denver, ciudad ubicada a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar.

Dallas afrontará el compromiso con bajas que pueden afectar su rotación interior. Dereck Lively II continúa fuera tras una cirugía en el pie derecho, mientras que P.J. Washington, uno de los jugadores con mayor aporte en rebotes, fue reportado con una enfermedad. La disponibilidad definitiva se conocerá con el parte médico oficial previo al inicio del encuentro.

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Denver también espera novedades sobre su plantel, aunque Julian Strawther era el único jugador reportado como baja por una lesión en la rodilla antes de la jornada. Jokić, Murray, Aaron Gordon, Christian Braun y Cameron Johnson participaron en el partido ante Chicago y forman parte de la base del conjunto dirigido por Denver.

El jugador más destacado de Dallas es Cooper Flagg, porque lidera la producción ofensiva del equipo: promedia 24,3 puntos, 6,3 rebotes y 6,4 asistencias por partido - (Imagn Images)

Horarios para ver el partido en Estados Unidos y Colombia

El juego entre Dallas Mavericks y Denver Nuggets se disputará el martes 24 de noviembre de 2026 en el Ball Arena, escenario situado en Denver, Colorado. Estos son los horarios según cada país:

Estados Unidos, hora del Este: 10:00 p. m.

Estados Unidos, hora del Centro: 9:00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00 p. m.

Venezuela y Bolivia: 10:00 p. m.

Argentina, Chile y Uruguay: 11:00 p. m.

El duelo tendrá transmisión nacional en Estados Unidos a través de NBC y estará disponible por streaming en Peacock. Los aficionados fuera de ese país podrán consultar la disponibilidad de NBA League Pass, la plataforma oficial de la liga que ofrece partidos en directo y bajo demanda según los derechos de transmisión de cada mercado.

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Datos del encuentro

Fecha: martes 24 de noviembre de 2026

Hora en Colombia: 9:00 p. m.

Escenario: Ball Arena, Denver, Colorado

Torneo: fase de grupos de la NBA Cup

Transmisión en Estados Unidos: NBC y Peacock

Streaming internacional: NBA League Pass