La creadora de contenido y empresaria de fajas no pasó por alto la boda del artista con el que se le vinculó sentimentalmente (Giovanny Ayala/Instagram - Cortesía Canal RCN)

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La influencer Yina Calderón publicó un mensaje dirigido a María Gómez tras su boda con Giovanny Ayala, artista de música popular reconocido a nivel nacional e internacional, con el que la creadora de contenido afirma haber tenido un supuesto vínculo sentimental.

La reacción volvió a poner en primer plano la controversia que la también famosa empresaria de fajas y DJ sostiene desde hace años con el artista, pues la publicación fue realizada en sus historias de Instagram el lunes 23 de noviembre, dos días después del matrimonio celebrado en Acacías, Meta.

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Y es que el sábado 21 de noviembre, Giovanny Ayala contrajo matrimonio con María Gómez en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Luego de la ceremonia religiosa, la pareja y sus invitados continuaron la celebración en Villa Valentina, la finca del intérprete.

El encuentro posterior a la boda incluyó música en vivo y platos propios de la gastronomía llanera. Las imágenes del evento circularon en redes sociales, donde seguidores del cantante compartieron mensajes de felicitación para los esposos.

Mientras el artista celebraba su matrimonio, Yina Calderón se encontraba de viaje en el Huila. Algunas publicaciones de la influenciadora durante esas vacaciones generaron comentarios entre usuarios, que relacionaron su comportamiento con la boda de Giovanny Ayala, pues se mostró tomada y hasta besando a otro influenciador, llamado Camilo Vega.

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La respuesta llegó el lunes siguiente, cuando la empresaria compartió una fotografía de los recién casados y escribió: “Puedes casarte con él, pero la dueña de su corazón soy YO”. A la imagen añadió la canción Piensa en mí, interpretada por el artista, y seleccionó el fragmento que dice: “Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él. No llores por él”.

La publicación fue interpretada por parte de sus seguidores como una referencia a la historia que Calderón ha contado sobre su cercanía con el cantante, una versión que él ha rechazado en distintas ocasiones.

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La empresaria difundió una historia en Instagram luego de la ceremonia del intérprete en Acacías y provocó reacciones entre sus seguidores (Giovanny Ayala/Instagram)

Giovanny Ayala negó un noviazgo con la influenciadora, aunque ella lloró por él en televisión nacional

Yina Calderón ha dicho públicamente que tuvo un noviazgo con el músico y hasta se ha mostrado afectada porque él negó el vínculo.

Cuando la empresaria participó en La casa de los famosos habló de él en varias oportunidades. Incluso, los fanáticos no olvidan que Giovanny Ayala se presentó como invitado musical en la fiesta del programa el 19 de abril de 2025. En ese momento, Yina rompió en llanto por ver al cantante y escucharlo interpretar temas de despecho, por lo que se apartó, fue al confesionario y continuó llorando mientras él cantaba.

Ayala, en contraste, reiteró que nunca fueron pareja. En una conversación con el presentador Camilo Cuervo para el canal musical Radiola TV, relató que conoció a Calderón durante una Semana Santa en Villavicencio, cuando ella ya era reconocida por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele.

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Según su relato, el contacto se produjo durante unas vacaciones en una finca porque sus hijos le hablaron de la entonces participante de televisión y que él se acercó a saludarla: “Le di la bienvenida y le dije que estaba a la orden”.

La pareja compartió emotivas imágenes del festejo, lejos de los rumores con la también DJ (María Gómez/Instagram)

Ayala señaló en el diálogo que, después de compartir un almuerzo con Yina y conversar, los dos hablaron de sus respectivos planes de viaje. Él tenía una presentación en otra ciudad y Calderón necesitaba regresar a Bogotá, por lo que aceptó llevarla en su vehículo: “Después viene la película de que somos novios y no”, afirmó el intérprete al explicar su versión.

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En esa misma conversación dijo que tuvo una relación cordial con la empresaria, pero negó que ese trato hubiera pasado a un plano sentimental.

El artista también indicó que los rumores surgieron como parte de una estrategia mediática atribuida a la creadora de contenido: “Ella es muy querida, pero jamás hubo relación y ella lo sabe”.

Giovanny Ayala quiso ser amable con Yina Calderón a la que reconoció por haberle tirado un cuchillo a un compañero en 'Protagonistas de nuestra tele' - crédito @giovannyayalaoficial/Instagram y cortesía Canal RCN

La diferencia entre los relatos de los famosos ha alimentado los comentarios en plataformas digitales durante más de una década y parece que esta novela no tendrá un fin, pues la boda de Ayala con Gómez reactivó el tema entre los seguidores de ambos.

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Hasta el momento, el cantante y su esposa no han respondido públicamente al mensaje difundido por Calderón en Instagram.