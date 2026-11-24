El presidente registra una imagen favorable del 52%, frente al 39,6% de percepción desfavorable, según la encuesta de Datanálisis. (REUTERS/Luisa González)

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La gestión del presidente Abelardo de la Espriella tiene una aprobación del 51,5% entre los colombianos, aunque el 56,1% de los encuestados no conoce o no ha escuchado sobre alguna política, programa, obra o resultado de su Gobierno. Así lo establece una encuesta realizada por Datanálisis SAS, que consultó a 5.133 personas mayores de 18 años en seis regiones del país, entre el 14 y el 22 de noviembre de 2026.

Los resultados, que evalúan los primeros 100 días de administración, muestran que el 43% desaprueba la gestión presidencial y el 5,5% no sabe o no responde. En cuanto a la imagen del mandatario, el 52% tiene una percepción favorable y el 39,6% desfavorable.

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La investigación también indagó por los principales problemas de Colombia, la percepción de seguridad, la calificación de diferentes sectores de la administración, la confianza en las instituciones y las expectativas de los ciudadanos sobre el futuro del país y sus municipios.

Aprobación de Abelardo de la Espriella por regiones

De acuerdo con la medición, el respaldo al presidente supera el 50% en cinco de las seis regiones incluidas en el estudio. Antioquia–Eje Cafetero registra la mayor aprobación, con 58,5%, seguida de Centro-Sur, Llanos y Amazonía, con 53,9%, y Centro-Oriente, con 53,3%.

En el Caribe, el indicador se ubicó en 51,8%, mientras que en Bogotá D.C. alcanzó el 50,3%.

La región Pacífica presenta un resultado diferente, pues allí el 54,1% desaprueba la gestión del mandatario y el 39,2% la aprueba. Es la única zona en la que la desaprobación supera el respaldo presidencial.

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En relación con la imagen del presidente, el 52% de los participantes manifestó tener una opinión favorable, frente al 39,6% que expresó una percepción desfavorable. El 8,4% no sabe o no responde.

Antioquia–Eje Cafetero también presenta el mayor porcentaje de imagen favorable, con 58,3%, mientras que en el Pacífico predomina la desfavorable, con 51,2%.

El 51,5% de los encuestados aprueba la gestión de Abelardo de la Espriella durante sus primeros 100 días de Gobierno, mientras que el 43% la desaprueba. (Datanálisis)

El 56,1% de los encuestados no conoce las obras del Gobierno

Uno de los resultados de la investigación corresponde al conocimiento de las acciones de la administración nacional. Ante la pregunta de si conocían o habían escuchado sobre alguna política, programa, obra o resultado del Gobierno de Abelardo de la Espriella, el 43,9% respondió afirmativamente y el 56,1% manifestó que no.

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El desconocimiento fue mayor en la región Pacífica, con 61,4%, seguida de Centro-Sur, Llanos y Amazonía, con 58%. En Bogotá D.C. llegó al 55,3%; en Centro-Oriente, al 54,7%; en el Caribe, al 54,6%, y en Antioquia–Eje Cafetero, al 54,9%.

El 56,1% de los participantes no conoce o ha escuchado sobre alguna obra, política o programa de la administración nacional. (Datanálisis)

A quienes manifestaron conocer alguna iniciativa se les preguntó qué política, programa, obra o resultado del Gobierno Nacional recordaban. La respuesta fue espontánea y permitía mencionar hasta tres acciones.

La mejora de la seguridad y la política de seguridad encabezaron las respuestas, con 15%. En segundo lugar apareció la lucha contra la delincuencia y la mano dura contra el crimen, con 7,8%, seguida de las ayudas a los damnificados del terremoto, con 6,1%.

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También fueron mencionadas la ofensiva contra la guerrilla y los grupos armados ilegales, con 5,3%; las capturas y bajas de delincuentes y cabecillas, con 5%; y los apoyos o subsidios para adultos mayores, con 4,5%.

Otras respuestas fueron la reforma tributaria y el aumento de impuestos, con 3,3%; los programas de vivienda y subsidios, con 3,2%, y el mejoramiento del sistema de salud, con 2,6%. Las otras menciones representaron el 38,7%, mientras que el 8,5% no supo responder.

En cuanto a los medios por los que conocieron las obras o los logros presidenciales, la televisión ocupó el primer lugar, con 41,6%. Las redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram, X y TikTok, registraron el 36,1%.

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La radio obtuvo el 7,3%; las redes sociales del presidente o del Gobierno, el 3,7%; y la prensa escrita, impresa o digital, el 3%. Los familiares, amigos o vecinos representaron el 2,7%.

También se mencionaron WhatsApp, con 1%; las alocuciones y transmisiones del presidente, con 0,7%; y YouTube, con 0,5%. Otras respuestas alcanzaron el 1,9% y el 1,5% no sabe o no responde.

Seguridad e inseguridad, las principales razones de aprobación y desaprobación

La encuesta también indagó por los motivos que llevan a los ciudadanos a respaldar o cuestionar la gestión presidencial.

Entre quienes aprueban la administración de De la Espriella, el 37,7% destacó la mano firme contra la delincuencia y la inseguridad. El 11,5% mencionó el enfrentamiento a los grupos armados y al narcotráfico, mientras que el 4,8% señaló el combate contra la corrupción.

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Otras razones fueron el carácter, liderazgo y capacidad de comunicación del presidente, con 4,7%; el buen manejo de la economía, con 4,2%; y el mantenimiento o mejoramiento de los programas sociales, con 3,3%.

La atención de la emergencia del terremoto fue mencionada por el 3,1%, mientras que el 2,8% destacó la recuperación de la confianza en el país. El apoyo a los damnificados y la reconstrucción tras el terremoto obtuvo el 2,6%.

Por su parte, entre quienes desaprueban la gestión presidencial, el 8,8% considera que la inseguridad continúa igual o ha aumentado. El 7,9% cuestionó el manejo de la economía y los impuestos, y el 7,4% señaló que el mandatario no ha cumplido sus promesas de campaña.

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El manejo del conflicto armado y la paz fue mencionado por el 7,3%, mientras que el 6,1% expresó inconformidad porque el costo de vida continúa alto.

Entre las demás razones aparecen la percepción de que el presidente hace mucho show, con 4,5%; el aumento de impuestos y del IVA, con 4%; los abusos de la fuerza pública y las vulneraciones de derechos humanos, con 3,4%, y el manejo de la emergencia del terremoto, con 3,1%.

Inseguridad, salud y desempleo, los principales problemas de Colombia

Al preguntar por los tres principales problemas que enfrenta actualmente Colombia, la inseguridad y la delincuencia ocuparon el primer lugar, con el 20,1% de las menciones.

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La crisis del sistema de salud apareció en segundo lugar, con 13,1%, seguida del desempleo, con 11,9%. La corrupción obtuvo el 7,1%; la mala situación económica, el 6,8%, y el alto costo de vida, el 6,2%.

Otros problemas identificados fueron los grupos armados ilegales y el conflicto armado, con 5,4%; la pobreza y el hambre, con 5,2%, y la calidad de la educación, con 4,3%. Las otras menciones representaron el 19%, mientras que el 0,9% no supo responder.

La medición también permite observar diferencias regionales en la identificación de estas problemáticas:

La inseguridad y la delincuencia encabezan las preocupaciones de los colombianos en las seis regiones evaluadas por Datanálisis. (Datanálisis)

Porcentajes sobre las menciones de cada región. Centro-Sur comprende Llanos y Amazonía. Los valores corresponden al orden regional presentado en la ficha de resultados.

En cuanto a las problemáticas de las ciudades y municipios, la inseguridad y la delincuencia también encabezaron las respuestas, con 27,2%. El desempleo ocupó el segundo lugar, con 11,8%, seguido del mal estado de las vías, con 8,4%, y la crisis del sistema de salud, con 7,2%.

La corrupción alcanzó el 3,6%; el alto costo de vida, el 3,4%; la mala situación económica, el 2,7%; y los problemas de movilidad y congestión vehicular, otro 2,7%. La pobreza y el hambre representaron el 2,4%.

La distribución regional de los principales problemas de las ciudades y municipios fue la siguiente:

La inseguridad ocupa el primer lugar, con el 27,2% de las menciones, seguida del desempleo y el mal estado de las vías. (Datanálisis)

Los temas que los ciudadanos piden priorizar al presidente

La investigación también preguntó cuáles son los tres grandes temas en los que Abelardo de la Espriella debería concentrarse durante los próximos años.

El 19,9% mencionó el combate contra la inseguridad y la delincuencia, mientras que el 16,6% pidió mejorar el sistema de salud. La generación de empleo obtuvo el 10,6% y la reactivación económica y el apoyo a las empresas, el 9,8%.

La educación registró el 9,6%; la reducción de la pobreza y los programas sociales, el 4,8%; y el control del costo de vida, el 4,2%.

El combate contra la corrupción y el enfrentamiento a los grupos armados y al narcotráfico obtuvieron, cada uno, el 2,9%.

Los resultados por regiones muestran la siguiente distribución:

La seguridad, la salud, la generación de empleo y la reactivación económica concentran las principales demandas de los encuestados al Gobierno. (Datanálisis)

Expectativas sobre el desempeño presidencial y el futuro del país

Al consultar a los participantes si consideran que el desempeño de Abelardo de la Espriella mejorará, seguirá igual o empeorará, el 56,2% respondió que mejorará.

El 24,8% cree que empeorará, el 13,1% considera que seguirá igual de mal y el 3% que continuará igual de bien. El 2,9% no sabe o no responde.

Por regiones, Centro-Sur, Llanos y Amazonía presentó el mayor porcentaje de personas que esperan una mejoría, con 59,4%, seguido de Antioquia–Eje Cafetero, con 59,1%, y el Caribe, con 58,5%.

En el Pacífico, el 46,8% espera que el desempeño presidencial mejore, mientras que el 32,2% considera que empeorará.

El 56,2% de los encuestados considera que el desempeño de Abelardo de la Espriella mejorará. (Datanálisis)

Sobre el rumbo del país, el 46,1% considera que Colombia va por buen camino, mientras que el 44,1% opina que va por mal camino. El 9,8% no sabe o no responde.

Antioquia–Eje Cafetero tiene el mayor porcentaje de percepción favorable, con 50,6%, mientras que en el Pacífico el 56,5% considera que el país va por mal camino.

En relación con los próximos 12 meses, el 46,8% espera que la situación general de Colombia mejore, el 29,4% cree que empeorará, el 14,7% considera que seguirá igual de mal y el 4,6% que continuará igual de bien. El 4,5% no sabe o no responde.

La evaluación del rumbo de las ciudades y municipios mostró que el 49,7% considera que las cosas van por mal camino, frente al 42,3% que opina que van por buen camino. El 8% no sabe o no responde.

En Antioquia–Eje Cafetero, el 55,7% tiene una percepción favorable sobre la situación de su municipio, mientras que el 35,9% considera que va por mal camino. En el Pacífico, el 59,7% manifestó una opinión desfavorable y el 32,1% favorable.

Ficha técnica de la encuesta

La encuesta fue realizada por Datanálisis SAS, con financiación de recursos propios de la firma. Su objetivo general fue conocer la percepción de los colombianos sobre la gestión del presidente Abelardo De la Espriella durante sus primeros 100 días de Gobierno. (Datanálisis)