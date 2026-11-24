La Fundación Ideas para la Paz alertó que el uso ofensivo de drones ha aumentado de manera acelerada y pidió medidas inmediatas para proteger instalaciones militares y policiales - crédito Colprensa

Guardar

El uso de drones cargados con explosivos por parte de grupos armados podría extenderse a otras ciudades capitales del país, advirtió la Fundación Ideas para la Paz después del ataque contra instalaciones de la Policía en el barrio Tasajero, en Cúcuta. La entidad considera que la evolución de esta modalidad aumenta el riesgo para centros urbanos y para la población civil ubicada cerca de instalaciones militares o policiales.

Según información publicada por Blu Radio, Javier Andrés Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, aseguró que la posibilidad de que los ataques con drones llegaran a ciudades capitales ya había sido advertida en informes previos de la organización.

PUBLICIDAD

Flórez explicó que estos dispositivos dejaron de utilizarse exclusivamente para tareas de vigilancia e inteligencia y comenzaron a ser empleados con mayor frecuencia en acciones ofensivas y como herramienta para fortalecer el control territorial de los grupos armados.

“Creemos que era previsible, nosotros en varios informes hemos anunciado que el uso de drones con fines ofensivos podía incrementarse y podía llegar a ciudades capitales”, afirmó.

Drones cargados con explosivos fueron utilizados contra instalaciones de la Policía en el barrio Tasajero y el hecho también ocasionó daños en viviendas cercanas, aumentando la preocupación por los posibles efectos sobre la población civil.

PUBLICIDAD

La Fundación Ideas para la Paz alertó que el uso ofensivo de drones ha aumentado de manera acelerada y pidió medidas inmediatas para proteger instalaciones militares y policiales. REUTERS/Fabrizio Bensch

Ataques con drones pasaron de dos casos en 2023 a más de 300 en 2026

Las cifras citadas por la Fundación Ideas para la Paz muestran un crecimiento marcado de este tipo de acciones. En 2023 se registraron dos ataques con drones, mientras que en 2024 la cifra superó los 170 casos.

Durante 2025 se contabilizaron más de 270 hechos y, en lo corrido de 2026, el balance ya supera los 300 ataques, de acuerdo con los datos mencionados por Flórez.

La FIP identifica a Norte de Santander y Cauca entre los departamentos más afectados. La organización señaló al Estado Mayor Central y al Ejército de Liberación Nacional entre los principales grupos responsables de esta modalidad.

PUBLICIDAD

Según su balance, las acciones del EMC se concentran especialmente en Cauca, mientras que las del ELN tienen una presencia importante en el Catatumbo.

Flórez advirtió que Cúcuta no sería necesariamente la única capital en riesgo. Entre las ciudades que podrían enfrentar escenarios similares mencionó a Popayán, Mocoa y Cali, teniendo en cuenta la presencia y las dinámicas de los grupos armados en sus respectivas regiones.

Para la FIP, el traslado de estos ataques hacia centros urbanos aumenta los riesgos debido a la concentración de habitantes y a la posibilidad de que una acción dirigida contra una instalación militar o policial termine afectando viviendas y civiles.

PUBLICIDAD

“En zonas más pobladas los daños colaterales a población civil pueden ser muy superiores, como lo que acaba de pasar en Cúcuta”, señaló Flórez.

Drones

FIP pide medidas inmediatas para proteger instalaciones policiales y militares

Ante el aumento de los ataques, la Fundación Ideas para la Paz considera que la respuesta estatal no debería depender únicamente del desarrollo de un sistema estratégico de defensa antidrones.

Flórez explicó que una solución de ese alcance puede requerir tiempo para su implementación y planteó que, mientras avanza, deberían adoptarse medidas tácticas y operativas de aplicación más inmediata.

Entre las alternativas mencionó la instalación de redes para proteger instalaciones militares y policiales, además de la actualización de protocolos y capacidades operativas para responder a este tipo de amenaza.

PUBLICIDAD

“Tenemos que pasar de la respuesta estratégica que se demora a respuestas más inmediatas, tácticas y operativas que se pueden tomar a un costo bajo, pero con un impacto mayor”, sostuvo.

La advertencia de la FIP se produce en momentos en que los datos muestran una expansión sostenida del uso ofensivo de drones. La preocupación ya no se concentra únicamente en zonas donde existe presencia de grupos armados, sino también en la posibilidad de que esta modalidad alcance con mayor frecuencia a capitales y áreas densamente pobladas.

El ataque en Cúcuta, según la organización, evidencia ese riesgo, pues una acción contra instalaciones de la Fuerza Pública puede generar afectaciones alrededor del objetivo y elevar el peligro para comunidades cercanas.

PUBLICIDAD

La Fundación insiste en que el aumento de estos hechos obliga a combinar soluciones estratégicas de largo plazo con mecanismos inmediatos de protección y respuesta en los territorios más expuestos.