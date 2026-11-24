Pago en efectivo a una trabajadora doméstica en una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La prima de servicios para trabajadores del servicio doméstico debe pagarse también en diciembre de 2026 y su valor depende del salario, los días trabajados y, cuando corresponda, del auxilio de transporte. Los trabajadores domésticos tienen derecho a esta prestación incluso si laboran por días, medio tiempo o en jornadas parciales.

Según información publicada por Caracol Radio, la prima de servicios equivale a 30 días de salario por cada año trabajado y se paga en dos partes: una en el primer semestre y otra en el segundo. Para quienes no trabajaron todo el semestre, el valor debe reconocerse de manera proporcional al tiempo efectivamente laborado.

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Entre las personas cubiertas por esta obligación están las empleadas y empleados domésticos, choferes de servicio familiar, trabajadores por días y trabajadores de fincas. La prestación aplica siempre que exista una relación laboral, sin importar si el vínculo es a término fijo o indefinido.

En cambio, quienes trabajan mediante contrato de prestación de servicios no adquieren por ese solo hecho el derecho a recibir prima, debido a que ese tipo de vínculo no constituye una relación laboral en los mismos términos de un contrato de trabajo.

La fórmula utilizada para calcular la prima es: salario base para la prima multiplicado por los días trabajados durante el periodo y dividido entre 360.

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Para el segundo semestre, una persona que haya trabajado los 180 días completos recibiría aproximadamente la mitad de un salario mensual como prima, siempre que la base corresponda únicamente al salario.

Cuando el trabajador tiene derecho al auxilio de transporte, este valor también debe ser incluido en la base utilizada para liquidar la prima.

El texto pone como ejemplo a una trabajadora doméstica con un salario mínimo legal vigente de 2.000.000 de pesos mensuales que haya laborado los 180 días del segundo semestre. En ese escenario, le correspondería aproximadamente la mitad de ese valor como prima semestral, sin perjuicio de sumar el auxilio de transporte cuando aplique.

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La fecha límite para efectuar el pago correspondiente al segundo semestre de 2026 es el 20 de diciembre.

Trabajadora doméstica . (Freepik)

Trabajar por días también genera derecho a prima

Uno de los puntos centrales es que el derecho no depende de que la persona trabaje todos los días de la semana. Una empleada doméstica que presta sus servicios solo algunos días también tiene derecho a recibir la prima proporcional al tiempo trabajado.

Lo mismo ocurre con quienes laboran medio tiempo o bajo otras modalidades parciales dentro de una relación laboral. Lo que cambia es el monto final, que debe calcularse con base en el salario y en los días efectivamente trabajados.

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La obligación también se extiende a otros trabajadores del hogar, como choferes de servicio familiar y trabajadores de fincas.

Por eso, el cálculo debe realizarse de manera individual, teniendo en cuenta las condiciones concretas de cada relación laboral y el periodo trabajado durante el semestre.

Por cada día de retraso en el pago, se genera una mora que debe sumarse al pago total - crédito Freepik

Fecha máxima para pagar la prima de diciembre

Para el segundo semestre de 2026, el empleador debe efectuar el pago a más tardar el 20 de diciembre.

Este plazo aplica a los trabajadores que tienen derecho a la prestación, incluidos quienes laboran en el servicio doméstico bajo una relación laboral.

La prima de diciembre corresponde a la segunda mitad de la prestación anual. Si la persona trabajó todo el semestre, el cálculo se hace sobre 180 días. Si trabajó menos tiempo, el monto se reduce proporcionalmente.

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La fórmula permite ajustar el valor sin importar si la persona laboró el semestre completo o solo una parte. Por esa razón, el número de días trabajados resulta determinante para establecer la cifra final.

El punto clave para los empleadores es identificar correctamente el salario base, sumar el auxilio de transporte cuando corresponda y aplicar los días trabajados durante el periodo.

De esta manera, la prima de servicios para trabajadores domésticos mantiene en 2026 las mismas reglas generales de proporcionalidad: se reconoce por el tiempo efectivamente trabajado y debe pagarse dentro del plazo establecido para el segundo semestre.