FOTO DE ARCHIVO. Vista aérea tomada con un dron del embalse de San Rafael, en La Calera, Colombia, 8 de abril. 2024. REUTERS/Herbert Villarraga

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Colombia podría entrar a la fase más crítica del fenómeno de El Niño con los embalses por debajo de la meta considerada necesaria para reducir el riesgo de apagones. XM advierte que, si continúa la baja de lluvias, el nivel de los embalses terminaría el invierno en 74,5 %, por debajo del objetivo del 80 %, mientras la generación térmica tampoco alcanza de manera sostenida los niveles requeridos.

Según información publicada por Blu Radio, el descenso de las lluvias durante los últimos días ha acelerado la caída en las reservas de agua utilizadas para la generación de energía.

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El administrador del sistema eléctrico calcula que, si la tendencia se mantiene durante esta semana, el país cerraría oficialmente la temporada de lluvias con un nivel de embalses inferior al esperado por las autoridades.

La situación genera preocupación porque coincide con el inicio de la etapa más fuerte de El Niño, un periodo en el que la disponibilidad de agua para generación hidroeléctrica puede reducirse de manera significativa.

De acuerdo con los pronósticos citados del Ideam, el fenómeno podría convertirse en el más intenso de los últimos 76 años, lo que aumenta la presión sobre las reservas de agua y sobre el sistema eléctrico.

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XM advirtió que, con aportes hídricos similares a los registrados entre 2015 y 2017 y una generación térmica de 85 GWh-día, el país no tendría recursos suficientes para atender completamente la demanda de energía en marzo y abril de 2027.

La recuperación de los embalses de Colombia aún no alcanza los niveles de referencia necesarios para afrontar la demanda eléctrica durante el cierre de 2026. - crédito José Jácome/EFE y Urrá

Generación térmica tampoco alcanza la meta de forma constante

El comportamiento de las plantas térmicas es otro de los factores que condicionan la capacidad del sistema para enfrentar los próximos meses.

Durante la última semana, estas plantas generaron en promedio 87,89 GWh-día. Sin embargo, en los últimos 74 días solamente en 16 jornadas se alcanzó la meta de generación térmica establecida.

La combinación de embalses por debajo del objetivo y una generación térmica que no cumple de manera constante con los niveles requeridos reduce el margen disponible para afrontar eventualidades.

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XM señaló que, bajo las condiciones analizadas, marzo y abril de 2027 serían los meses de mayor presión para el sistema.

El administrador también recomendó anticipar cualquier novedad que pueda presentarse en las plantas de generación y facilitar la entrada de nueva energía al sistema.

El objetivo es evitar que una falla inesperada o una reducción adicional en la oferta complique todavía más un escenario que ya presenta restricciones.

La Anlaautorizó a Hidroituango a almacenar más agua del río Cauca y elevar temporalmente el embalse de la cota 408 a la 420 ante un posible fortalecimiento de El Niño entre 2026 y 2027 - crédito Sofía Toscano/Colprensa

XM pide intensificar el ahorro de energía

Ante este panorama, XM planteó la necesidad de implementar mecanismos inmediatos y efectivos de gestión de la demanda e intensificar las campañas de ahorro de energía.

La petición también está relacionada con el comportamiento reciente del consumo. En noviembre, la demanda de electricidad aumentó 3,9 % frente al mismo periodo del año anterior.

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Pese al programa de ahorro voluntario implementado en Chocó, el consumo de electricidad aumentó en ese departamento y también creció en Guaviare, la región centro del país y el Eje Cafetero.

El administrador considera que reducir el consumo puede ayudar a preservar el agua almacenada en los embalses durante los días que quedan de lluvias antes de entrar a la temporada más seca.

Cada reducción en la demanda permite disminuir la presión sobre la generación hidroeléctrica y conservar reservas para los meses en los que El Niño podría generar mayores dificultades.

La preocupación central es que el país comience el verano con menos agua de la prevista y sin una generación térmica suficientemente estable para compensar esa reducción.

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Si ambos factores se mantienen, XM advierte que en marzo y abril podría no existir energía suficiente para cubrir completamente la demanda.

Por ahora, las autoridades cuentan con una última semana de lluvias para mejorar las reservas, mientras el sistema eléctrico busca aumentar la generación térmica, contener el crecimiento del consumo y ampliar el margen disponible para enfrentar la etapa más crítica del fenómeno de El Niño.