Las cifras oficiales y las de Observadores Colombia presentan diferencias, pero ambas muestran un aumento de hechos y víctimas frente a los registros recientes - crédito Colprensa

Guardar

El número de masacres en Colombia aumentó durante 2026 y las cifras disponibles muestran un deterioro frente a los últimos años, aunque existen diferencias entre los registros oficiales y los de organizaciones independientes. El Ministerio de Defensa contabiliza 87 masacres y 307 víctimas entre enero y octubre, mientras Observadores Colombia reporta 111 casos y 461 personas asesinadas con corte al 23 de noviembre.

Según información publicada por Blu Radio, las cifras del Ministerio de Defensa muestran un incremento del 13 % en el número de masacres y del 14 % en las víctimas frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 77 hechos y 270 personas asesinadas.

PUBLICIDAD

La tendencia también rompe con la reducción observada entre 2022 y 2024. En 2022 se contabilizaron 83 masacres, en 2023 fueron 81 y en 2024 bajaron a 72. Para 2025, la cifra volvió a subir hasta 77 y en 2026 ya llega a 87 entre enero y octubre, el dato más alto de los últimos cinco años para ese periodo.

En víctimas, el aumento también es evidente. En 2024 se registraron 247 personas asesinadas en estos hechos, mientras que en 2025 la cifra llegó a 270. En 2026 ya son 307, es decir, 37 víctimas más que el año anterior, de acuerdo con el balance preliminar del Ministerio de Defensa.

PUBLICIDAD

En víctimas, el aumento también es evidente. En 2024 se registraron 247 personas asesinadas en estos hechos, mientras que en 2025 la cifra llegó a 270. En 2026 ya son 307, es decir, 37 víctimas más que el año anterior, de acuerdo con el balance preliminar del Ministerio de Defensa - crédito Colprensa

Observadores Colombia reporta cifras aún más altas

El panorama presentado por Observadores Colombia es más grave. Javier Bustos Villa, director de la organización, informó que con corte al 23 de noviembre se registran 111 masacres y 461 víctimas en el país.

Ese balance supera ampliamente los 80 casos y 328 fallecidos que la organización contabilizó durante todo 2025. Bustos advirtió que, si la tendencia se mantiene, Colombia podría cerrar 2026 con alrededor de 123 masacres.

Los departamentos con mayor número de casos, según Observadores Colombia, son Antioquia con 15, Cauca y Valle del Cauca con 14 cada uno, y Atlántico y Norte de Santander con nueve por departamento.

PUBLICIDAD

En el nivel municipal, Cúcuta registra seis episodios, Barranquilla y Santander de Quilichao cuatro cada una, mientras Bogotá y Soledad acumulan tres casos.

Bustos señaló que detrás de estos hechos pueden existir múltiples causas, entre ellas disputas por el control territorial, microtráfico, extorsión, venganzas y episodios asociados con intolerancia.

El director también indicó que los sábados y domingos son los días en los que se registra una mayor ocurrencia de estos hechos.

Masacres en Colombia van en aumento - crédito Colprensa

Conflicto armado, microtráfico y disputas territoriales

De acuerdo con el análisis citado, en algunas regiones las masacres están relacionadas con dinámicas del conflicto armado y control ilegal de territorios. En ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cúcuta, en cambio, también aparecen disputas asociadas al control del microtráfico.

PUBLICIDAD

Observadores Colombia advirtió además sobre la presencia de armas en estos hechos y sobre la vulnerabilidad de personas que terminan siendo atacadas en episodios de violencia colectiva.

Bustos sostuvo que algunas masacres también pueden estar vinculadas con personas que actúan bajo efectos del alcohol o sustancias alucinógenas, además de conflictos personales que terminan en hechos violentos.

Ante este escenario, pidió fortalecer las denuncias anónimas, la colaboración ciudadana y las investigaciones para avanzar en la judicialización de los responsables.

El director también hizo un llamado a promover la tolerancia y la cultura ciudadana como parte de una respuesta más amplia frente a este tipo de violencia.

PUBLICIDAD

Las diferencias entre las cifras del Ministerio de Defensa y Observadores Colombia muestran metodologías de registro distintas, pero ambas fuentes coinciden en un punto central: durante 2026 el número de masacres y víctimas aumentó frente a los registros recientes.

Mientras las cifras oficiales contabilizan 87 hechos hasta octubre, Observadores Colombia eleva el balance a 111 con corte al 23 de noviembre, una brecha que no cambia la tendencia general de crecimiento de la violencia colectiva en distintas regiones del país.

El panorama mantiene la atención sobre los territorios con mayor concentración de casos y sobre las causas que están detrás de estos episodios, desde disputas criminales hasta hechos vinculados con el conflicto armado y la violencia urbana.

PUBLICIDAD