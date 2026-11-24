El 87 % de damnificados por terremoto quiere permanecer en su municipio, según la OIM - crédito suministrada a Infobae

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El 87 % de las personas damnificadas por el terremoto del 10 de agosto manifestó su intención de permanecer en el mismo municipio, aunque algunas contemplan trasladarse a otros barrios o zonas. La Organización Internacional para las Migraciones encontró que la mayoría de las familias afectadas busca quedarse en sus territorios, mientras las principales necesidades siguen concentradas en alimentación, higiene, salud, saneamiento y alojamiento.

Según información publicada por Blu Radio, el estudio fue aplicado a 160 hogares, equivalentes a 552 personas, en Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Bogotá.

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Andrés Cortés, coordinador encargado de la Unidad de Apoyo a Programas de la OIM Colombia, explicó que la encuesta permitió identificar tanto las intenciones de movilidad de las familias como las carencias que enfrentan después de la emergencia.

La organización ha trabajado desde el terremoto en articulación con el Gobierno Nacional y las administraciones locales para entregar asistencia humanitaria en los territorios afectados.

Cortés aseguró que la OIM ha atendido a más de 16.000 personas en 50 municipios de los cinco departamentos más afectados, mediante acciones que incluyen entrega de kits, protección y atención en salud.

La OIM ha atendido a más de 16.000 personas en 50 municipios de los cinco departamentos más afectados, mediante acciones que incluyen entrega de kits, protección y atención en salud. EFE/Ulises Rodríguez

Bogotá, Medellín y Cali aparecen entre posibles destinos

Aunque la mayoría de las personas consultadas quiere permanecer en su municipio, algunos damnificados evalúan trasladarse a otras ciudades. Entre los principales destinos mencionados aparecen Bogotá, Medellín y Cali.

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También hay personas que contemplan salir del país. Entre los destinos señalados se encuentran Chile, España y Venezuela.

Cortés precisó que, en diferentes instrumentos de seguimiento aplicados por la OIM, aproximadamente el 11 % de las personas consultadas manifiesta interés en migrar internacionalmente.

Según explicó, las principales razones para considerar una salida del país están relacionadas con la búsqueda de mejores oportunidades laborales y con procesos de reunificación familiar.

La encuesta también permitió establecer dónde están viviendo actualmente muchas de las familias afectadas por el terremoto.

Una parte importante permanece en viviendas de familiares o en alojamientos temporales habilitados por el Gobierno Nacional, mientras avanzan las medidas de recuperación.

Entre las principales necesidades identificadas por la OIM están la seguridad alimentaria, el acceso a productos de higiene, los servicios de salud, el saneamiento y el alojamiento.

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Estas necesidades forman parte de la primera respuesta humanitaria desplegada después del terremoto y siguen siendo prioritarias para las comunidades afectadas.

FOTO DE ARCHIVO. Los equipos de rescate trabajan entre los escombros del edificio «Cantabria» tras el terremoto del 10 de agosto, en Cali, Colombia, 16 de agosto, 2026. REUTERS TV/vía REUTERS

OIM mantiene asistencia en territorios afectados

Cortés también llamó la atención sobre las dificultades que persisten en Chocó, donde continúan brechas en diferentes sectores y se requiere mantener la coordinación entre entidades.

La asistencia en esa zona se desarrolla con participación de autoridades nacionales, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y agencias de Naciones Unidas.

El objetivo, según explicó, es mantener la respuesta inicial mientras se diseñan planes de recuperación que permitan reconstruir viviendas y restablecer los medios de vida de las familias damnificadas.

La OIM también busca que las ayudas entregadas por las distintas entidades se complementen entre sí y que los recursos disponibles sean utilizados de manera coordinada.

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Cortés señaló que esta articulación permite evitar duplicidades en las acciones y orientar mejor la asistencia hacia los territorios y familias que presentan mayores necesidades.

Además, el estudio permite conocer las decisiones que están tomando los hogares después de la emergencia, un elemento relevante para organizar la asistencia y determinar qué comunidades requieren apoyo para permanecer en sus municipios o para afrontar eventuales desplazamientos.

Los resultados muestran que, pese a las afectaciones generadas por el terremoto, la mayoría de los damnificados no tiene intención de abandonar de manera definitiva su municipio.

El 87 % quiere permanecer en el mismo territorio, mientras una proporción menor contempla moverse hacia otras ciudades o salir de Colombia.

La información recopilada por la OIM servirá para orientar la respuesta humanitaria y los procesos de recuperación, especialmente en vivienda, alimentación, salud, saneamiento y recuperación de los medios de vida.

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