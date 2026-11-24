La sentencia incluye homicidios, desplazamientos forzados, secuestros, torturas y hechos de violencia sexual ocurridos entre 1993 y 2005. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 23 exintegrantes del frente Héctor Julio Peinado Becerra de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia por su responsabilidad en 240 hechos delictivos cometidos en el sur del Cesar y la provincia de Ocaña, en Norte de Santander, entre 1993 y 2005. La decisión comprende homicidios, desplazamientos forzados, secuestros, torturas y hechos de violencia de género acreditados dentro del proceso.

Según información publicada por Caracol Radio, la sentencia se produjo después del análisis de las pruebas y de los argumentos presentados por las autoridades judiciales.

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Entre los condenados está Juan Francisco Prada Márquez, conocido como alias ‘Juancho Prada’ o ‘Francisco Tabares’, señalado como máximo cabecilla de la estructura paramilitar.

También fueron sentenciados Alfredo García Tarazona, alias ‘Arley’ o ‘Mauricio’, quien ejerció como jefe militar; Fredy Ramiro Pedraza Gómez, alias ‘Chicote’, ‘Diego’ o ‘Álvaro’, identificado como articulador de actividades criminales en Ocaña, Aguachica y San Martín; Jesús Pacheco Carpio, alias ‘Tripa’ o ‘Peter’; José Lenin Molano Medina, alias ‘Ojitos’ o ‘Ángel Montoya’; Javier Antonio Quintero Coronel, alias ‘Pica Pica’ o ‘Roque’; y Armando Madriaga Picón, alias ‘María Bonita’ o ‘Wilson’.

Los demás sentenciados cumplieron funciones como radioperadores, patrulleros, escoltas y sicarios dentro de la organización criminal.

Paramilitarismo en Colombia - crédito Colprensa

Sentencia incluye homicidios y casos de violencia sexual

Uno de los hechos acreditados ocurrió el 11 de noviembre de 1997 en la vereda Paves, en Ábrego, Norte de Santander, donde fueron asesinados tres hombres.

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De acuerdo con la información judicial citada, miembros del Ejército Nacional les habrían causado la muerte y posteriormente habrían acudido al frente Héctor Julio Peinado Becerra para obtener prendas y armas de fuego con las que pretendían presentarlos como muertos en combate.

Otro de los casos documentados corresponde a la retención y asesinato de tres agricultores ocurridos el 17 de enero de 1996 en la vereda Las Margaritas, en Aguachica, Cesar.

Las víctimas fueron señaladas de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional. Según la información incorporada al proceso, esos señalamientos habrían sido suministrados por un sargento del Batallón Santander, con sede en Ocaña.

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La sentencia también incluyó hechos de violencia sexual contra dos menores de edad ocurridos el 27 de octubre de 1995 en San Alberto, Cesar.

Las víctimas eran hijas de un sindicalista de la empresa Indupalma, quien también fue asesinado por integrantes de este grupo paramilitar.

Colprensa/Archivo

Condenados deberán cumplir pena alternativa de Justicia y Paz

Los 23 exintegrantes de las AUC fueron declarados responsables de los delitos acreditados en el proceso.

La decisión judicial recoge hechos cometidos durante más de una década en territorios de Cesar y Norte de Santander y establece responsabilidades de antiguos integrantes de una estructura que tuvo presencia en esa zona del país.

El fallo también permite dimensionar la variedad de conductas atribuidas al frente Héctor Julio Peinado Becerra, que van desde homicidios y secuestros hasta desplazamientos forzados, torturas y violencia sexual.

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Los hechos analizados incluyen además episodios en los que aparecen referencias a integrantes de la Fuerza Pública, como el caso de Ábrego y los señalamientos sobre los tres agricultores asesinados en Aguachica.

Estas circunstancias forman parte de la información valorada dentro del proceso y de los elementos documentados.

Los condenados deberán cumplir la pena alternativa contemplada en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz.

Esta norma establece un régimen especial de justicia transicional para integrantes de grupos armados ilegales que se someten a sus disposiciones y cumplen las condiciones previstas dentro de ese marco.

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La condena contra los 23 exparamilitares cierra una etapa judicial sobre 240 hechos delictivos acreditados y deja reconocidas responsabilidades por crímenes cometidos entre 1993 y 2005 en comunidades del sur del Cesar y Norte de Santander.