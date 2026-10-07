Madre de exmilitar detenido en Haití celebró que fuera trasladado a Estados Unidos y lanzó criticas al Gobierno Petro: “No se podía esperar de un gobierno guerrillero”

Policías custodian a un grupo de sospechosos de haber participado en el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moise, en Puerto Príncipe (Haití) - crédito Jean Marc Hervé Abélard/EFE

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La madre de uno de los 17 exmilitares colombianos acusados por el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse sostuvo que su traslado a Estados Unidos, a finales de septiembre, abre una instancia de garantías que, según denunció, les fue negada durante su reclusión en el país centroamericano.

La mujer responsabilizó al gobierno del expresidente Gustavo Petro por la falta de asistencia consular y confía en que la justicia estadounidense revise las pruebas de cada acusado.

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Los presuntos autores materiales del magnicidio del presidente haitiano permanecieron cinco años encarcelados en Puerto Príncipe antes de ser enviados a comparecer ante una corte del Distrito Sur de Florida. El proceso puede extenderse porque se trata de 17 expedientes con circunstancias distintas.

Claudia Herrera, madre de uno de los militares detenidos en Haití afirmó a Blu Radio que los acusados carecieron de defensa, atención médica, atención odontológica y traducción durante su detención. También sostuvo que el juicio en Estados Unidos permitirá que sus casos sean escuchados bajo reglas de debido proceso.

Colombianos sospechosos de participar en el complot para asesinar al presidente haitiano Jovenel Moise en julio de 2021 llegan a una audiencia en la Corte de Apelaciones, en Puerto Príncipe (Haití) - crédito Johnson Sabin/EFE

Al relatar las gestiones que, según ella, hicieron las familias ante las autoridades colombianas, cuestionó la actuación de la Cancillería y de la representación consular. “Las respuestas de las cancillerías eran nulas. La embajadora, anteriormente cónsul, no hizo nada, nunca hizo nada”, dijo.

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La familia denuncia que los militares no tuvieron traductor ni defensa en Haití

La mujer enumeró las condiciones que, según su versión, enfrentaron los detenidos mientras estuvieron bajo custodia haitiana. “No tuvieron abogados, no tuvieron médicos, no tuvieron dentistas, no tuvieron un traductor. Todos sus derechos fueron violados: sus derechos humanos, su derecho procesal, todo fue violado”.

En esa misma declaración, vinculó la falta de acompañamiento al Ejecutivo colombiano al mando del expresidente Gustavo Petro y usó una calificación política contra el presidente. “No se podía esperar de un gobierno guerrillero cuando un presidente guerrillero va a pedir perdón por un delito”, afirmó.

17 exmilitares colombianos que estarían implicados en la muerte del presidente de Haití por fin pudieron hablar con sus familiares - crédito Jean Marc Hervé Abélard/EFE

La expectativa de la familia se concentra ahora en la capacidad de las autoridades estadounidenses para examinar las pruebas presentadas en el caso. Al referirse a esa etapa judicial, la mujer señaló: “Sabemos que respetan los derechos, sabemos que respetan el debido proceso, que averiguan hasta debajo de las piedras, que tienen la capacidad de hacer las pruebas forenses, de armas”.

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En la conversación, Claudia también explicó que cada acusado deberá responder por una historia distinta sobre la manera en que fue contactado y las circunstancias en que llegó a Haití. “Va a ser un proceso un poquito largo debido a que son 17 personas, 17 casos diferentes”, aseguró.

Finalmente, relató que las audiencias en Haití se aplazaban durante meses y que la falta de intérpretes impedía el desarrollo de las diligencias. Según su testimonio, en una oportunidad los detenidos llegaron a una audiencia y recibieron la respuesta: “No, hoy no”; la siguiente fue programada siete meses después y volvió a cancelarse porque, dijo, habían amenazado al juez con un arma.

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Presidente anunció ayuda jurídica para detenidos en Haití

Presidente Abelardo de la Espriella anunció ayuda a militares colombiano detenidos en Haití por nexos con el magnicidio del presidente de ese país en 2021 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó brindar asistencia jurídica a los 17 exmilitares colombianos acusados por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, además de apoyo económico para sus familias.

Los detenidos fueron trasladados a finales de septiembre a Estados Unidos, donde deben comparecer ante una corte del Distrito Sur de Florida.

“Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos, así como apoyo económico a sus familias”, indicó el mandatario en X.

De la Espriella pidió que se determine la responsabilidad de cada acusado y rechazó que reciban un trato colectivo. “No pueden pagar justos por pecadores”, sostuvo.

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“Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno”, añadió el presidente. También prometió acompañamiento durante el proceso judicial: “No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”.