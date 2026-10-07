El aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, mantiene restricciones de operaciones por niebla: esto se sabe

Las operaciones aéreas en Rionegro presentan restricciones para despegues y aterrizajes por condiciones meteorológicas adversas, principalmente niebla. La medida comenzó a las 5:58 a. m. del miércoles 7 de octubre, en el aeropuerto José María Córdova, ubicado en Antioquia.
Hasta el momento, la situación provocó la cancelación de dos vuelos, demoras en otros 10 servicios y el desvío de tres aeronaves.
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