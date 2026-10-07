Colombia

El aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, mantiene restricciones de operaciones por niebla: esto se sabe

La terminal aérea limita las salidas y llegadas desde la madrugada de este miércoles por la presencia de bruma, una situación que altera la programación de las aerolíneas

Restricción en operaciones en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro - crédito @AeropuertoMDE/X
Restricción en operaciones en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro - crédito @AeropuertoMDE/X
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Las operaciones aéreas en Rionegro presentan restricciones para despegues y aterrizajes por condiciones meteorológicas adversas, principalmente niebla. La medida comenzó a las 5:58 a. m. del miércoles 7 de octubre, en el aeropuerto José María Córdova, ubicado en Antioquia.

Hasta el momento, la situación provocó la cancelación de dos vuelos, demoras en otros 10 servicios y el desvío de tres aeronaves.

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