El aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, mantiene restricciones de operaciones por niebla: esto se sabe

Restricción en operaciones en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro - crédito @AeropuertoMDE/X

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Las operaciones aéreas en Rionegro presentan restricciones para despegues y aterrizajes por condiciones meteorológicas adversas, principalmente niebla. La medida comenzó a las 5:58 a. m. del miércoles 7 de octubre, en el aeropuerto José María Córdova, ubicado en Antioquia.

Hasta el momento, la situación provocó la cancelación de dos vuelos, demoras en otros 10 servicios y el desvío de tres aeronaves.

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