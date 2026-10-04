Ex Señorita Colombia reveló un detalle poco conocido sobre su esposo cuando estaban separados: “No voy a volver a lo mismo”

La ex reina colombiana contó en pódcast cómo una charla pendiente con su expareja, en medio de otra relación, derivó en la decisión que cambió el rumbo de su vida sentimental - crédito @2sinlibreto/IG

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La ex Señorita Colombia Eileen Roca reveló que, mientras tenía novio y la relación ya avanzaba hacia una propuesta de matrimonio, decidió buscar a su expareja en un festival para cerrar un capítulo pendiente.

Esa conversación terminó con una declaración inesperada: él también quería casarse, y le dijo que prefería que fuera con ella. La también actriz contó el episodio en el pódcast 2 Sin Libreto, conducido por las también exreinas Andrea Noceti y Pilar Sandoval.

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El reencuentro en el festival que reabrió una herida sin cerrar

Roca explicó que, tras la ruptura con quien hoy es su esposo, ninguno de los dos había hablado realmente de lo que pasó entre ellos. No hubo explicaciones ni reclamos, solo silencio.

“Desde que terminamos nunca hablamos de perdonar, de cerrar, de tú hiciste esto, se acabó por esto”, dijo Eileen Roca en el pódcast. “No quisimos enfrentarlo ninguno de los dos”, agregó.

Juan Pablo Silva tuvo una segunda oportunidad con la exreina de belleza - crédito Eileen Roca

Esa falta de cierre la perseguía incluso estando en una nueva relación. Por eso, cuando coincidieron en un festival al que ella había invitado a unas amigas, tomó la decisión de ir a hablarle.

“Yo voy a hablar con él a ver qué es lo que quiere”, les dijo a sus amigas, según relató ante el programa. Sus acompañantes se sorprendieron porque sabían que ella ya tenía novio en ese momento.

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La ex Señorita Colombia tenía en claro por qué necesitaba esa charla. “Yo necesito como quitarme esto de mi cabeza, porque yo no puedo seguir el resto de mi vida en esta dualidad de si el man aparece, no quiero estar, si no siento cosas, no”, explicó a 2 Sin Libreto.

Una pregunta directa cambió el rumbo de la conversación

Lo que siguió fue un intercambio sin rodeos. Él le confesó que, pese a haber salido con otras mujeres después de la ruptura, no había logrado sentir por nadie lo que sentía por ella.

Aunque no hay confirmación oficial por parte de Eileen Roca, hay rumores de que la actriz estaría esperando su segundo hijo (@eileenroca/Instagram)

Roca respondió con firmeza. “Yo no voy a volver a lo mismo, yo no voy a ser novia eterna, yo no quiero volver a vivir lo que viví en el pasado”, le dijo, según su propio relato en el pódcast.

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Él le preguntó entonces qué era lo que ella quería. La respuesta de Roca fue clara: estabilidad, un hogar, algo definitivo después de años de incertidumbre sentimental.

“A mí me entró esa cosa de: yo quiero una estabilidad, quiero un hogar”, contó a las conductoras del programa. Para entonces ya tenía trabajo, apartamento y auto propios; lo único que le faltaba, dijo, era resolver esa parte sentimental.

La vida de Eileen Roca estaba prácticamente organizada en todos los demás aspectos antes de esa conversación en el festival. Tenía empleo estable, vivienda y vehículo propios, además de una relación de pareja en curso. Solo le faltaba definir qué hacer con los sentimientos que seguía teniendo por su ex, algo que finalmente resolvió al confrontarlo cara a cara.

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La actriz tiene dos hijos junto a su esposo y se encuentra radicada en Estados Unidos - crédito Eileen Roca

La respuesta que ella calificó como un balde de agua fría

La frase que selló el momento fue la de él. “Yo también. Y si tengo la oportunidad de que sea contigo, mejor”, le respondió, de acuerdo con lo que Roca reprodujo en el pódcast.

Las conductoras del programa no dejaron pasar el dato: en paralelo, existían dos posibles propuestas de matrimonio para Roca en el mismo momento de su vida. “Ojo el chisme, dos propuestas juntas”, señalaron entre risas.

Roca describió el impacto de esa declaración con una expresión contundente. “Eso fue como un balde de agua fría para mí, así, ¡puaf! Jamás pensé-”, dijo, sin terminar la frase ante la publicación.

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La exseñorita Colombia se reencontró con su esposo en un festival al que asistió con su entonces novio y dio un giro a su vida - crédito @eileenroca / Instagram

Las conductoras quisieron precisar un detalle sobre el novio que tenía en ese momento. Le preguntaron si él ya le había puesto un anillo o seguía en planes de hacerlo.

Roca aclaró que no había anillo todavía, pero que la conversación con su actual pareja sobre el futuro ya se había dado. “Estaba esperando la conversación y todo”, cerraron las conductoras del pódcast sobre ese costado de la historia.