Asointermedias presentó diez propuestas al DNP para que las prioridades de las ciudades intermedias sean incluidas en la hoja de ruta del Gobierno Nacional (DNP/@asointermedias/X)

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Las conexiones entre las cabeceras municipales y las zonas rurales, el acceso a servicios básicos y la capacidad de respuesta de las alcaldías quedaron entre las prioridades que varias ciudades intermedias quieren llevar al próximo Plan Nacional de Desarrollo. Sus representantes buscan que el Gobierno nacional destine recursos a obras que atiendan necesidades cotidianas de sus habitantes y reduzcan las dificultades que enfrentan estos territorios.

La propuesta fue presentada por la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias), que entregó diez planteamientos al Departamento Nacional de Planeación (DNP) para que sean considerados en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. El documento recoge asuntos identificados por alcaldesas y alcaldes de distintos municipios a partir de las problemáticas de sus comunidades.

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La asociación y el DNP acordaron impulsar un diálogo con las autoridades aeroportuarias para identificar necesidades y oportunidades de mejoramiento en los puertos y aeropuertos regionales (@asointermedias/X)

Uno de los puntos centrales es la infraestructura vial. La asociación considera necesario mejorar las carreteras secundarias y terciarias que conectan las ciudades con las veredas, los sectores rurales y los municipios vecinos. Estas rutas son esenciales para facilitar los desplazamientos y mantener comunicadas a poblaciones que dependen de ellas para sus actividades diarias.

La agenda incluye, además, inversiones para fortalecer los acueductos, los hospitales y las terminales de transporte. Asointermedias plantea que estas obras tengan espacio en la hoja de ruta nacional, debido a las necesidades que persisten en las regiones y a la importancia de contar con servicios e infraestructura capaces de atender a sus habitantes.

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Conectividad regional y servicios públicos

La conectividad no se limita a las carreteras. Durante las conversaciones también se abordó la situación de los puertos y aeropuertos regionales, cuya operación puede resultar determinante para la comunicación y el desarrollo de distintos territorios. Frente a este tema, Asointermedias y el DNP acordaron impulsar un diálogo con las autoridades aeroportuarias para revisar los requerimientos de estas infraestructuras e identificar oportunidades de mejoramiento.

En esa misma línea, se propuso incorporar al programa Caminos del Tigre los corredores que unen las ciudades intermedias con sus áreas rurales y con municipios cercanos. La iniciativa busca que esas conexiones sean consideradas dentro de las acciones previstas para mejorar la movilidad regional.

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Las diez propuestas abarcan otros asuntos que van más allá de la infraestructura. Entre ellos figuran la seguridad, el acceso a la justicia y la atención e integración de la población migrante. También se incluyó el fortalecimiento de los equipos de trabajo de las administraciones municipales, con el propósito de que las alcaldías tengan mejores capacidades para atender los requerimientos de sus comunidades.

Asointermedias y el DNP acordaron promover un diálogo con las autoridades aeroportuarias para revisar las necesidades de los aeropuertos regionales y buscar alternativas que fortalezcan la conexión entre los territorios (Aeropuerto Almirante Padilla)

Los planteamientos fueron discutidos en una reunión entre representantes de Asointermedias y el director general del DNP, Julián Buitrago Arango. En ese encuentro se acordó instalar una mesa técnica conjunta para avanzar en el análisis de las propuestas y abrir un espacio de participación de la asociación en la elaboración del documento del Plan Nacional de Desarrollo.

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Ese documento será presentado ante el Congreso de la República. Por esa razón, la organización busca que las necesidades expuestas por los gobiernos locales sean tenidas en cuenta durante la construcción de la propuesta que definirá las prioridades del Gobierno Nacional para el periodo 2026-2030.

Participación en la hoja de ruta nacional

El director ejecutivo de Asointermedias, Santiago Ospina, destacó la importancia de que las decisiones nacionales se construyan a partir de las voces de los gobiernos locales y de las comunidades. Para la asociación, la participación de los municipios permite acercar la planeación del país a las dificultades que se viven en cada territorio.

Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias, destacó la importancia de escuchar a los gobiernos locales y a las comunidades durante la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (suministrado a Infobae Colombia)

Como parte de los acuerdos, también se buscará organizar un encuentro nacional de ciudades intermedias durante las audiencias públicas del Plan Plurianual de Inversiones. En esos espacios se discutirán las inversiones que requiere el país, por lo que la asociación espera presentar las prioridades de sus municipios y promover que sean consideradas en la distribución de los recursos.

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