El pago de la prima de diciembre debe hacerse antes del día 20 - (Luisa González/Reuters)

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La prima de servicios de diciembre debe llegar a los trabajadores colombianos dentro de los primeros 20 días del mes. El pago equivale a la mitad del salario base mensual y puede destinarse a saldar deudas, ahorrar, invertir o planificar los desembolsos propios de la temporada.

La cuota de diciembre representa la mitad de la prima anual, que equivale a 30 días de salario por cada año trabajado. Se liquida con la fórmula (salario mensual × días trabajados) / 360. Quien completó el semestre toma como referencia 180 días y recibe la mitad del ingreso mensual que constituye la base de liquidación.

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Precisamente, el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) obliga a los empleadores a pagar esta prestación en dos cuotas, una en junio y otra en diciembre. El derecho ampara a:

Trabajadores con contrato laboral.

Empleados del servicio doméstico.

Conductores de servicio familiar.

Trabajadores por días.

Cuando corresponde, el auxilio de transporte se incorpora al cálculo.

El Código Sustantivo del Trabajo establece que la prima se paga dos veces al año - crédito Código Sustantivo del Trabajo

Cómo calcular y cuándo deben pagar la prima de diciembre

Previamente, el gerente sénior de Servicios Legales de KPMG Colombia, Juan Mauricio Joya, para evitar que esta sea malgastada, propuso destinar hasta el 50% a obligaciones prioritarias, como deudas o pagos escolares; el 30% al ahorro o la inversión, y el 20% a los gastos de temporada. Esa distribución busca ordenar el uso del ingreso adicional sin descuidar ninguna de las tres áreas.

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Para quienes buscan una alternativa de bajo riesgo, los certificados de depósito a término (CDT) ofrecen plazos de 60, 90 o 180 días, además de opciones desde un año en adelante. La elección depende del tiempo durante el cual cada persona pueda mantener el dinero reservado sin requerirlo para otros gastos.

Los expertos en finanzas personales de Bravo recomiendan comenzar por un inventario de las obligaciones pendientes, ordenadas de menor a mayor monto, para calcular el total adeudado y definir las prioridades de pago. “La prima no es solo una obligación legal, es una oportunidad clave para que los trabajadores fortalezcan su bienestar financiero”, afirmaron.

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Los trabajadores formales tienen derecho al pago de la prima de diciembre - (John Vizcaino/Reuters)

También proponen separar recursos para un fondo de emergencia, inversiones o metas de largo plazo, sin eliminar por completo los gastos de disfrute. “Para evitar malgastar la prima, empiece estableciendo un presupuesto detallado que incluya la priorización de deudas pendientes y el establecimiento de metas financieras claras”, señalaron los especialistas de la consultora.

Deudas, ahorro e inversión para organizar la prima

Los hábitos de gasto evidencian las dificultades para reservar parte de este ingreso. Según MejorCDT, durante el primer semestre de 2025, el 61% de los colombianos no logró ahorrar una porción de su prima y el 54% gastó más de lo que había previsto.

Esas cifras no implican necesariamente ausencia de planificación: muchas personas utilizan la prestación para ponerse al día con deudas, cubrir obligaciones atrasadas o afrontar gastos acumulados durante el año. Esa presión puede reducir el margen disponible para el ahorro y dejar menos recursos para atender una reparación del hogar, un gasto médico o una pérdida de ingresos.

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Seguros y fondos de emergencia ante gastos imprevistos

Destinar una parte de la prima a seguros es otra alternativa planteada para la temporada, en especial ante los viajes y reuniones familiares de diciembre. El presidente de MetLife Colombia, Carlos Mitnik, sostuvo que esa decisión puede complementar el gasto de temporada con previsión ante situaciones inesperadas.

El pago de la prima ayuda tener liquidez financiera durante finales de año - (Leonardo Muñoz/EFE)

“Destinar una parte de la prima navideña a protección es una forma de equilibrar la celebración con el cuidado del futuro”, afirmó Mitnik. La compañía señala que las pólizas pueden ofrecer respaldo frente a accidentes, enfermedades y daños materiales, así como condiciones de temporada para contratar o renovar coberturas.

En 2024, las aseguradoras pagaron más de $25,5 billones en siniestros, de acuerdo con la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda). Un accidente, una enfermedad o un daño material puede superar el valor de la prima y comprometer la estabilidad financiera familiar si no existe un respaldo previo.

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La prima de diciembre puede aliviar los gastos inmediatos, pero también permite reforzar la capacidad de respuesta ante compromisos y emergencias. La diferencia está en asignar el ingreso con un presupuesto que combine obligaciones, reserva financiera y gasto responsable durante la temporada.