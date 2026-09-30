Colombia

JEP recibe copia de respaldo de 33 fondos sobre derechos humanos y conflicto armado

El Centro Nacional de Memoria Histórica completó la entrega ordenada judicialmente para garantizar la conservación y preservación de los archivos

- crédito YouTube/Jurisdicción Especial para la Paz
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El Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, completó la entrega a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de una copia de respaldo de los archivos de derechos humanos que mantiene bajo su custodia, en cumplimiento de una orden judicial.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la medida hace parte de una decisión contenida en el Auto AT611 del 3 de agosto de 2026, expedido por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP.

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La orden se enmarca dentro de una Medida de Protección de Información vigente desde 2018 y busca garantizar la conservación y preservación de documentos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y hechos ocurridos durante el conflicto armado colombiano.

Bogotá. 28 de enero de 2021. Logo JEP. (Colprensa - Álvaro Tavera)
Bogotá. 28 de enero de 2021. Logo JEP. (Colprensa - Álvaro Tavera)

La entrega se hizo en dos etapas

El CNMH explicó que la JEP solicitó específicamente una copia de respaldo para proteger la información y evitar riesgos sobre su conservación.

La primera entrega se realizó en agosto e incluyó cuatro discos duros externos, acompañados de sus respectivos inventarios documentales.

Posteriormente, este 29 de septiembre, el Centro completó el proceso con la entrega de otros dos discos duros, una vez finalizó el procesamiento técnico de la información requerida.

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En total, la JEP recibió información correspondiente a 33 fondos documentales.

De estos, 28 fueron incluidos en la primera entrega y los cinco restantes fueron incorporados en la segunda.

Los archivos contienen información proveniente de organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos, además de documentos de entidades judiciales y académicas.

El objetivo de esta transferencia no es cambiar la custodia principal de los documentos, sino garantizar que exista una copia de seguridad en manos de la JEP.

El objetivo de esta transferencia no es cambiar la custodia principal de los documentos, sino garantizar que exista una copia de seguridad en manos de la JEP. EFE/Carlos Ortega
El objetivo de esta transferencia no es cambiar la custodia principal de los documentos, sino garantizar que exista una copia de seguridad en manos de la JEP. EFE/Carlos Ortega

Los originales siguen bajo custodia del CNMH

El Centro Nacional de Memoria Histórica aclaró que los documentos originales no fueron trasladados a la JEP.

La entidad explicó que conserva la administración y responsabilidad legal sobre los archivos, incluyendo su conservación, protección, organización y acceso.

En consecuencia, la Jurisdicción recibió únicamente una copia de respaldo de la información solicitada judicialmente.

El CNMH señaló que estos documentos tienen un valor histórico significativo para Colombia, debido a que forman parte del patrimonio documental relacionado con la memoria del conflicto armado.

La preservación de este tipo de archivos resulta relevante para reconstruir hechos, contextos y patrones asociados a violaciones de derechos humanos y otras conductas ocurridas durante décadas de confrontación.

La JEP podrá contar así con una copia de información que puede resultar útil dentro de sus procesos de investigación, protección documental y reconstrucción de contextos.

La orden judicial apunta precisamente a evitar que este material pueda perderse, deteriorarse o quedar expuesto a riesgos que comprometan su disponibilidad futura.

El proceso también refuerza la necesidad de mantener mecanismos de respaldo de archivos relacionados con memoria histórica, especialmente cuando contienen testimonios, documentos institucionales y registros producidos por organizaciones sociales.

El CNMH insistió en que la entrega no modifica su papel como entidad responsable de la custodia principal.

Por ahora, la JEP cuenta con las copias de los 33 fondos documentales entregados en seis discos duros, mientras el Centro mantiene bajo su control los originales y continúa encargado de su preservación y administración.

La medida busca garantizar que la información permanezca disponible y protegida como parte del patrimonio documental sobre derechos humanos y conflicto armado en Colombia.

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