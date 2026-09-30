BTS, Iron Maiden, Rock al Parque, Aterciopelados y Ryan Castro: los protagonistas de los conciertos en Colombia de octubre

Octubre será uno de los meses de mayor actividad en vivo para los conciertos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

El último trimestre del año anticipa una actividad continua para el calendario de conciertos en Colombia. Desde los estadios y arenas más importantes del país hasta los teatros y salas que albergan los espectáculos de nicho, pasando por festivales; todo apunta a que octubre será un primer aviso de la intensa actividad que se vivirá durante las últimas semanas de 2026.

El urbano, el rock, el pop, la electrónica y la música popular se perfilan como los grandes protagonistas del calendario para el siguiente mes. Aún cuando Bogotá y Medellín, fieles a su costumbre, concentran buena parte de la atención; otras ciudades del país tienen su parte protagónica en la programación.

PUBLICIDAD

BTS abre octubre con dos fechas en el estadio El Campín

BTS iniciará la etapa latinoamericana de su gira mundial en el Estadio El Campín de Bogotá con dos fechas en octubre - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

El grupo surcoreano se presentará los días 2 y 3 de octubre en el Estadio El Campín de Bogotá, como parte de su BTS World Tour: Arirang, la gira con la que la banda regresó a los escenarios tras la culminación del servicio militar obligatorio de sus siete integrantes. Bogotá es la primera parada latinoamericana de un recorrido que arrancó el 9 de abril y que contempla 88 conciertos en 34 ciudades de 23 países hasta marzo de 2027.

Las boletas para ambas fechas se agotaron poco después de su salida a la venta, aunque se habilitaron nuevas entradas de forma limitada esta semana, con precios que van desde los 300.000 pesos hasta 1.081.000 pesos en la gramilla VIP.

PUBLICIDAD

El montaje del escenario de 360° apunta a ser uno de los más ambiciosos jamás vistos, aunque también de los más polémicos, pues desató nuevas diferencias entre los clubes del fútbol colombiano y Sencia, puesto que obligó a trasladar la final de la Liga Femenina de fútbol entre Santa Fe y Deportivo Cali a Tunja.

El Campín recibirá otras dos presentaciones durante el mes: Fonseca el 24 de octubre y Ryan Castro el 31 de octubre, lo que convierte al recinto en uno de los puntos centrales de la agenda musical nacional en octubre.

Ryan Castro prometió dar muchas sorpresas en su Awooween en El Campín, el 31 de octubre - crédito Ryan Castro/Instagram

Aitana, Raphael, David Bisbal, Bunbury y Hombres G lideran la agenda española

Aitana presentará en Colombia su álbum ‘Cuarto Azul’, en lo que será un mes de notable protagonismo para los artistas españoles en el país - crédito Eduardo Parra/Europa Press

España tendrá una presencia sostenida durante todo el mes en el país, principalmente en el Movistar Arena —ya en vías de cambiar su nombre a partir de 2027—. Raphael abrirá la serie de presentaciones el 7 de octubre dentro de su gira de 2026. Le seguirá Aitana, el 16 de octubre, con su Cuarto Azul World Tour, espectáculo con el que la cantante catalana inicia su expansión internacional tras un año de récords y nominaciones.

PUBLICIDAD

David Bisbal llegará el 21 de octubre con su Tour Eternos 2026, mientras que Hombres G se presentará el 24 de octubre con la gira Los mejores años de nuestra vida. La banda liderada por David Summers regresa a Colombia tras su participación en el Festival Cordillera de 2024.

Enrique Bunbury publicó 'De un siglo anterior', álbum con el que se presentará en Bogotá y Cali - crédito cortesía Criteria Entertainment

El cierre de la agenda española llega con Enrique Bunbury, que ofrecerá dos fechas de su Nuevas Mutaciones Tour 2026: el 29 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá y el 31 de octubre en el Arena Cañaveralejo de Cali, ciudad a la que regresa después de 14 años sin presentarse allí.

PUBLICIDAD

Rock al Parque, Iron Maiden y otras bandas completan la oferta de rock

Rock al Parque celebrará su edición 30 del 10 al 12 de octubre - crédito @rockalparqueoficial/Instagram

El Parque Simón Bolívar de Bogotá albergará la edición 30 de Rock al Parque durante tres jornadas, del 10 al 12 de octubre, con cuatro escenarios simultáneos (hito en su trayectoria) y 83 artistas nacionales e internacionales, la mayor convocatoria en la historia del festival.

Entre los nombres confirmados figuran Mon Laferte, Rata Blanca, Los Bunkers, Ministry, Editors, Apocalyptica, Stratovarius, Ratones Paranoicos, División Minúscula y Serú Girán.

No muy lejos de allí, el 11 de octubre, Iron Maiden se presentará en Vive Claro como parte de su gira Run For Your Lives World Tour, con la que la banda británica celebra 50 años de carrera. Será su quinta visita al país —la más reciente fue en 2024—, con un repertorio centrado en los álbumes lanzados entre 1980 y 1988, que incluye temas como The Trooper, Aces High, The Number of the Beast, Wasted Years o Run to the Hills.

PUBLICIDAD

Iron Maiden celebrará 50 años de carrera en Colombia el 11 de octubre en el Vive Claro - crédito Eliseo Trigo/EFE

La programación de rock suma además a El Cuarteto de Nos el 4 de octubre y Los Fabulosos Cadillacs el 17 de octubre en Vive Claro Music Hall. Ese mismo 17 de octubre, la agrupación colombiana Kraken ofrecerá un show sinfónico en el Teatro Jorge Isaacs de Cali. Aterciopelados cerrará la oferta de rock el 30 de octubre en el Movistar Arena, celebrando el aniversario 30 de su LP La Pipa de la Paz con artistas invitados entre los que están confirmados La Muchacha, Beto Cuevas, y Ana Tijoux.

Festivales, música popular y otros géneros completan octubre

EDC Colombia hará su debut en Medellín, con una nómina de artistas de la electrónica de las más exclusivas - crédito Páramo Presenta

Medellín será sede del debut de EDC Colombia, el festival de música electrónica, el 10 y 11 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot, con un cartel de más de 80 artistas encabezado por Alesso, Deadmau5, Illenium, Kaskade, Armin van Buuren y Afrojack B2B Green Velvet.

PUBLICIDAD

La ciudad también recibirá el festival Ritvales, que se extenderá del 31 de octubre al 1 de noviembre en el Parque Norte con más de 70 artistas de música electrónica, entre ellos Carl Cox, Paul van Dyk, Sven Väth y Six Sex. El mismo fin de semana, el Diamante de Béisbol albergará el evento Dance Now con algunas de las voces responsables de los grandes éxitos del eurodance en los años 90. Además, el Jardín Botánico de la capital antioqueña recibirá el 14 Cañonazos Fest con Afrosound, Los Corraleros de Majagual y Los 50 de Joselito entre los principales protagonistas.

En Bogotá, el Parque Simón Bolívar acogerá Hip Hop al Parque el 24 y 25 de octubre, con entrada gratuita, dentro de la serie de Festivales al Parque de la ciudad. Un día antes, el 25 de octubre, La Reina del Flow llegará al Movistar Arena, escenario que también recibirá el musical Soy Luna el 27 de octubre.

PUBLICIDAD

Ricardo Montaner tendrá dos fechas en el mes con su gira El Último Regreso World Tour, que ya acumula 26 conciertos agotados en Latinoamérica: el 28 de octubre en Bogotá y el 30 en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín.

La música popular y regional colombiana tendrá una nutrida agenda durante el mes. Luis Alberto Posada se presentará el 3 de octubre en el Movistar Arena, mientras que Arelys Henao llegará al mismo escenario el 17 de octubre.

Además, el Teatro Colsubsidio de Bogotá reunirá a Felipe Peláez el 22 de octubre, al show sinfónico de Yuri Buenaventura el 23 y 24 de octubre, y a Luis Enrique el 30 de octubre. En Medellín, el Teatro Metropolitano recibirá a Vicente García el 7 de octubre y al grupo llanero Cimarrón el 22 de octubre, celebrando 25 años de carrera.

PUBLICIDAD

El calendario completo de conciertos en Colombia durante octubre

Romeo Santos y Prince Royce, Vive Claro, Bogotá (2 de octubre)

Blonde Redhead, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá (2 de octubre)

Todos Tus Muertos y Rey Gordinflón, Lourdes Music Hall, Bogotá (2 de octubre)

BTS, Estadio El Campín, Bogotá (2 y 3 de octubre)

Galy Galiano, Plaza Banderas, Cúcuta (3 de octubre)

Inspector, Teatro Royal Center, Bogotá (3 de octubre)

Luis Alberto Posada, Movistar Arena, Bogotá (3 de octubre)

El Cuarteto de Nos, Movistar Arena, Bogotá (4 de octubre)

Raphael, Movistar Arena, Bogotá (7 de octubre)

Vicente García, Teatro Metropolitano, Medellín (7 de octubre)

Nonpalidece, Lourdes Music Hall, Bogotá (8 de octubre)

Los PetitFellas, Movistar Arena, Bogotá (9 de octubre)

Los Mirlos y Frente Cumbiero, Lourdes Music Hall, Bogotá (9 de octubre)

EDC, Estadio Atanasio Girardot, Medellín (10 y 11 de octubre)

Rock al Parque, Parque Simón Bolívar, Bogotá (10, 11 y 12 de octubre)

Iron Maiden, Vive Claro, Bogotá (11 de octubre)

Aitana, Movistar Arena, Bogotá (16 de octubre)

Los Fabulosos Cadillacs, Vive Claro Music Hall, Bogotá (17 de octubre)

Kneecap, Bonfire, Bogotá (17 de octubre)

Ryan Castro, Estadio Pascual Guerrero, Cali (17 de octubre)

Kraken Sinfónico, Teatro Jorge Isaacs, Cali (17 de octubre)

Arelys Henao, Movistar Arena, Bogotá (17 de octubre)

Bad Gyal, Chamorro City Hall, Bogotá (18 de octubre)

David Bisbal, Movistar Arena, Bogotá (21 de octubre)

Humbe, Movistar Arena, Bogotá (22 de octubre)

Cimarrón, Teatro Metropolitano, Medellín (22 de octubre)

Felipe Peláez, Teatro Colsubsidio, Bogotá (22 de octubre)

Kris R, Movistar Arena, Bogotá (23 de octubre)

VVV (Trippin’ U), Boro Room, Bogotá (23 de octubre)

Yuri Buenaventura Sinfónico, Teatro Colsubsidio, Bogotá (23 y 24 de octubre)

Hombres G, Movistar Arena, Bogotá (24 de octubre)

Fonseca, Estadio El Campín, Bogotá (24 de octubre)

Hip Hop al Parque, Parque Simón Bolívar, Bogotá (24 y 25 de octubre)

La Reina del Flow, Movistar Arena, Bogotá (25 de octubre)

Soy Luna, Movistar Arena, Bogotá (27 de octubre)

Ricardo Montaner, Bogotá, Cali (28 de octubre)

Bunbury, Movistar Arena, Bogotá (29 de octubre)

Aterciopelados, Movistar Arena, Bogotá (30 de octubre)

Akriila, Teatro Royal Center, Bogotá (30 de octubre)

Ricardo Montaner, Centro de Eventos La Macarena, Medellín (30 de octubre)

Six Sex, Lourdes Music Hall, Bogotá (30 de octubre)

Luis Enrique, Teatro Colsubsidio, Bogotá (30 de octubre)

Bunbury, Arena Cañaveralejo, Cali (31 de octubre)

Ryan Castro, Estadio El Campín, Bogotá (31 de octubre)

14 Cañonazos Fest, Jardín Botánico, Medellín (31 de octubre)

Ritvales, Parque Norte, Medellín (31 de octubre y 1 de noviembre)

Dance Now, Diamante de Béisbol, Medellín (31 de octubre)