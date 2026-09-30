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Jackson Martínez, al borde de las lágrimas, saludó a los hinchas de Independiente Medellín y abrazó a Juan Guillermo Cuadrado

El experimentado delantero colombiano regresó al Poderoso después de siete años y oficializó que portará el número 15 en su dorsal

Jackson Martínez saludó a los hinchas de Independiente Medellín entre lágrimas y oficializó que portará el dorsal 15 - crédito @dimoficialcom/Instagram
Jackson Martínez saludó a los hinchas de Independiente Medellín entre lágrimas y oficializó que portará el dorsal 15 - crédito @dimoficialcom/Instagram
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El regreso de Jackson Martínez al Atanasio Girardot tuvo aplausos, cánticos y emoción. El delantero, que volvió a ser presentado ante los seguidores del Deportivo Independiente Medellín (DIM) el martes 29 de septiembre del 2026, saludó a las tribunas con visible conmoción y protagonizó uno de los momentos de la noche al fundirse en un abrazo con Juan Guillermo Cuadrado, titular y capitán de Millonarios.

Martínez ingresó al campo acompañado por su familia y recibió el respaldo de los aficionados, que corearon su nombre antes del partido entre Medellín y el conjunto bogotano. El atacante, identificado durante años con el club antioqueño, besó el escudo y se dirigió a los hinchas desde el césped.

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No saben lo feliz que estoy, daré todo de mí porque el Medellín es parte de mi vida, así como yo hago parte del Medellín”, dijo ‘ChaChaCha’, como se le conoce a Martínez, durante su presentación.

El abrazo entre Jackson Martínez y Juan Guillermo Cuadrado, en medio de la primera exposición en el Atanasio Girardot del delantero Martínez - crédito DIM
El abrazo entre Jackson Martínez y Juan Guillermo Cuadrado, en medio de la primera exposición en el Atanasio Girardot del delantero Martínez - crédito DIM

El Atanasio recibió a Jackson Martínez antes del duelo ante Millonarios

El encuentro ante Millonarios, aplazado de la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2026, reunió a dos futbolistas con pasado en el Medellín y recorridos posteriores fuera del país. Martínez regresó para iniciar una nueva etapa en el equipo en el que se consolidó como goleador, mientras Cuadrado volvió al estadio donde dio sus primeros pasos profesionales, aunque esta vez con la camiseta azul.

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El delantero chocoano no escondió el impacto del reencuentro con la tribuna. La escena se produjo durante la presentación oficial, antes del comienzo del partido, y quedó marcada por los gestos de afecto de los simpatizantes del Poderoso.

“Aquí estamos de nuevo ante esta gente que vio mis luchas y los triunfos también”, expresó Martínez. También agradeció el respaldo de su familia, a la que definió como parte de su sostén durante su carrera.

Jackson Martínez portará el número 15 en su nueva etapa con el Deportivo Independiente Medellín - crédito DIM
Jackson Martínez portará el número 15 en su nueva etapa con el Deportivo Independiente Medellín - crédito DIM

El abrazo con Juan Guillermo Cuadrado reunió a dos exjugadores del DIM

Antes del inicio del compromiso, Juan Guillermo Cuadrado se acercó a Jackson Martínez en el campo de juego. Los dos futbolistas se saludaron y se abrazaron en una imagen que concentró la atención en el Atanasio Girardot.

Cuadrado regresó a Medellín como jugador de Millonarios luego de años de estar en otros clubes del mundo y llevó la cinta de capitán en su debut con el club capitalino. El partido tuvo un significado particular para el mediocampista, pues volvió al escenario en el que comenzó su trayectoria profesional con el DIM.

El abrazo entre ambos ocurrió durante el calentamiento y antecedió al duelo entre los equipos. Martínez no estuvo disponible para disputar el encuentro, ya que la jornada quedó reservada para su presentación ante la afición y para el inicio de su proceso de readaptación física y futbolística.

La presencia de ambos referentes convirtió la jornada en un reencuentro con dos historias distintas ligadas a Medellín. Cuadrado regresó al Atanasio como jugador de Millonarios, mientras Jackson Martínez volvió al escenario que lo vio brillar con el equipo antioqueño y donde fue protagonista del título de 2009.

Al borde de las lágrimas, Jackson Martínez regresó al estadio Atanasio Girardot como jugador del Independiente Medellín, después de ocho años - crédito DIM
Al borde de las lágrimas, Jackson Martínez regresó al estadio Atanasio Girardot como jugador del Independiente Medellín, después de ocho años - crédito DIM

Martínez vuelve con 53 goles y un contrato inicial por seis meses

Jackson Martínez suma 53 goles con Independiente Medellín. Su primera etapa incluyó el título de 2009, campaña en la que se convirtió en una de las principales figuras del equipo.

El delantero eligió el dorsal 15 para este regreso y acordó inicialmente una vinculación por seis meses. El cuerpo técnico deberá definir cuándo estará en condiciones de aparecer en una convocatoria, una vez que complete la preparación necesaria para competir.

Su presentación tuvo el tono de una ceremonia de vuelta a casa. Los hinchas respondieron con cánticos, Martínez agradeció desde el campo y Cuadrado se sumó a una noche que reunió a dos jugadores formados en el fútbol colombiano, con historias vinculadas al mismo estadio.

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