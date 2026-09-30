Colombia

Resultado Sinuano Noche hoy 29 de septiembre

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
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El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este martes 29 de septiembre de 2026.

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Resultados Sinuano Noche hoy

Fecha: martes 29 de septiembre de 2026.

Número ganador: 7139.

Quinta: 5.

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen de Sinuano

La Lotería El Sinuano Noche es un juego de azar que ha ganado reconocimiento en Colombia, especialmente en la región de la Costa Caribe. Este sorteo lleva el nombre del río Sinú, un importante curso de agua que ha sido vital para las comunidades locales a lo largo de la historia. El río Sinú no solo ha proporcionado recursos naturales, sino que también ha influido en la cultura y economía de la región.

El término "Sinuano" se deriva directamente del río Sinú, que atraviesa la región caribeña de Colombia. Este río ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de las comunidades que se asientan a sus orillas, ofreciendo no solo agua, sino también un medio de transporte y una fuente de sustento a través de la pesca y la agricultura.

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La lotería, que lleva el nombre de este emblemático río, refleja la conexión cultural y económica que las comunidades de la Costa Caribe tienen con el Sinú. La Lotería El Sinuano Noche se ha convertido en una tradición para muchos habitantes de la región, quienes participan con la esperanza de ganar premios que pueden cambiar sus vidas.

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más oportunidades de ganar

El Sinuano, una de las opciones de juego de azar más populares, ofrece a sus participantes dos sorteos diarios que se realizan en horarios específicos. Este sorteo colombiano no está lí

imitado a la "noche" pues también hay uno denominado Sinuano Día tiene lugar todos los días a las 14:30 horas.

Esta estructura de horarios permite a los jugadores participar en ambos sorteos en un mismo día, ampliando las oportunidades de ganar. Además, la regularidad de los sorteos, que se llevan a cabo todos los días sin excepción, refuerza su atractivo entre los aficionados a este tipo de juegos.

Cabe recordar que el Sinuano Noche, se distingue por su sistema de premios fijos, lo que garantiza que los ganadores reciban el monto completo anunciado sin importar cuántas personas participen en el sorteo. Esta modalidad elimina la incertidumbre sobre el valor del premio y refuerza la confianza de los jugadores al asegurar una experiencia justa y transparente. Con este modelo, la emoción del juego se centra únicamente en acertar el número ganador.

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