Deportes

Eliminatorias para el Mundial 2030: este sería el nuevo formato que podría afectar a Colombia

Ante las dudas por el número de participantes en el torneo de la FIFA y lo que pasará con Argentina, Uruguay y Paraguay con anfitriones, se conocieron los detalles de cómo se jugaría la fase clasificatoria

Selección Colombia
La selección Colombia inició su nuevo proceso para la Copa América 2028 y las eliminatorias al Mundial 2030 - crédito FCF
Guardar

La selección Colombia arrancó de manera oficial su nuevo proceso camino a 2030, en el que también afrontará una etapa sin James Rodríguez, tras su retiro de la Tricolor, y con 15 jugadores nuevos en la convocatoria de Néstor Lorenzo para los encuentros amistosos, que no comenzó bien con el empate 1-1 contra México.

El combinado nacional también arma el equipo para las eliminatorias, que tendrían listo su formato de competencia para definir los clasificados a la Copa del Mundo, aunque falta la oficialización de la FIFA para definir el calendario y partidos de esta ronda inicial camino al torneo.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la selección Colombia viaja a Nueva York para su amistoso contra Paraguay, el viernes 2 de octubre, cuando se prevé la presentación de nuevos jugadores en la formación titular para probarlos, analizarlos y, dependiendo de su rendimiento, si le dan resultados a Lorenzo.

¿Cómo se jugarían las eliminatorias?

Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su clasificación al próximo Mundial como subsedes del torneo y recibirán partidos inaugurales en sus respectivos países. Por ese motivo, las otras siete selecciones sudamericanas competirían por las plazas restantes: tres boletos directos y el medio cupo de repechaje entre los 6,5 cupos de la Conmebol.

Según la información de Juan José Buscalia publicada en Blog Deportivo, la decisión responde principalmente a razones económicas vinculadas con los derechos de televisión, la venta de entradas y la publicidad. Si las tres selecciones anfitrionas quedaran fuera, Colombia pasaría de jugar 9 partidos como local en el estadio Metropolitano de Barranquilla a disputar solo 6.

PUBLICIDAD

La Selección Colombia se volverá a ver con Argentina en eliminatorias, aunque la Albiceleste sin jugarse nada porque es anfitriona del Mundial 2030 - crédito Rodrigo Valle/REUTERS
La Selección Colombia se volverá a ver con Argentina en eliminatorias, aunque la Albiceleste sin jugarse nada porque es anfitriona del Mundial 2030 - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Las 10 selecciones seguirían participando en las eliminatorias y el calendario conservará sus 18 fechas. Dirigentes de federaciones sudamericanas, mencionó el comunicador argentino, consideran que los encuentros contra los equipos ya clasificados generan mayor expectativa entre los aficionados y favorecen los ingresos comerciales, de acuerdo con la publicación.

El formato, de ser así, también reducirá las posibilidades matemáticas de los equipos que aún deberán conseguir su clasificación, debido a que pasará del 60% a menos del 50% de opciones de conseguir uno de los cupos directos a la Copa del Mundo, ya que solo siete escuadras pelearán por tres lugares y uno para el Torneo de Repechaje.

Colombia tendría una pelea más cerrada en las eliminatorias al Mundial 2030 por los pocos cupos directos, que pasarán a tres - crédito Lee Smith/REUTERS
Colombia tendría una pelea más cerrada en las eliminatorias al Mundial 2030 por los pocos cupos directos, que pasarán a tres - crédito Lee Smith/REUTERS

La participación de Argentina, Uruguay y Paraguay también busca que lleguen con ritmo de competencia al Mundial, aunque su clasificación anticipada podría llevarlos a administrar las cargas de sus jugadores durante los partidos, con el objetivo de no arriesgarlos a lesiones graves.

Richard Ríos, bajo cuidados

La selección Colombia entrenó el lunes 28 de septiembre en Filadelfia con Richard Ríos, jugador de Al Ittihad, protegido con una máscara en el rostro tras someterse a un procedimiento en la nariz. El mediocampista se prepara con el equipo para el partido contra Paraguay, después del empate 1-1 ante México en Baltimore, según explicó Juan Camilo Vargas en el programa Blog Deportivo de Blu Radio.

El entrenamiento tuvo acceso limitado para la prensa: los periodistas solo pudieron observar el calentamiento antes de retirarse cuando comenzó el trabajo con balón. El comunicador señaló que Ríos utilizó la protección para evitar riesgos y se desconoce cuándo se realizó la intervención.

Richard Ríos jugó de titular con la selección Colombia ante México en Baltimore - crédito Stephanie Scarbrough/AP Foto
Richard Ríos jugó de titular con la selección Colombia ante México en Baltimore - crédito Stephanie Scarbrough/AP Foto

Durante la práctica, los jugadores fueron divididos en tres grupos y los arqueros trabajaron aparte. Ríos llevaba la misma máscara que utiliza Daniel Muñoz, de acuerdo con el reporte del periodista, quien agregó que este tipo de protección puede resultar incómoda.

Falta por saber si ambos futbolistas serán inicialistas ante Paraguay el 2 de octubre, ya que su ausencia sería la oportunidad ideal para probar nuevas variantes en esas posiciones, sobre todo por la banda derecha para encontrar un reemplazo para Muñoz, en caso de ser necesario, ya que Santiago Arias, que fue al Mundial 2026, no fue convocado.

Temas Relacionados

Eliminatorias Mundial 2030Selección ColombiaMundial 2030FIFASelección Colombia eliminatoriasColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de Juan Guillermo Cuadrado

El “Panita”, como es reconocido a nivel popular en el mundo del fútbol, regresó al estadio Atanasio Girardot, donde comenzó su carrera con el equipo al cual enfrentará

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de Juan Guillermo Cuadrado

Juan Carlos Osorio negociaría con un club en zona de descenso, tras quedar libre del Remo en marzo de 2026: cuál es

El entrenador, con años de experiencia y títulos, estaría en conversaciones con un club que se encuentra en los últimos puestos de la tabla de promedios

Juan Carlos Osorio negociaría con un club en zona de descenso, tras quedar libre del Remo en marzo de 2026: cuál es

Sebastián Oliveros, exentrenador del Deportes Tolima, se despachó tras su salida del club: “No se cumplió con lo que se esperaba”

El entrenador colombiano comparó su paso por el equipo de Ibagué con su pasado en Fortaleza CEIF, donde duró cuatro años y dirigió más de 100 partidos

Sebastián Oliveros, exentrenador del Deportes Tolima, se despachó tras su salida del club: “No se cumplió con lo que se esperaba”

Stiven ‘Tití’ Rodríguez, delantero del Deportivo Cali, habló de cuando trabajaba como payaso antes de consolidarse como futbolista profesional

El delantero paisa vive una de sus mejores temporadas goleadoras, con 10 anotaciones y dos asistencias en el 2026 con el equipo caleño

Stiven ‘Tití’ Rodríguez, delantero del Deportivo Cali, habló de cuando trabajaba como payaso antes de consolidarse como futbolista profesional

Atlético Nacional confirmó que Cristian ‘Chicho’ Arango sufrió una rotura de ligamento cruzado: esta es la fecha de su operación

El delantero del equipo antioqueño se lesionó ante Millonarios, el jueves 24 de septiembre del 2026, en el estadio Atanasio Girardot. Arango salió caminando y entre lágrimas

Atlético Nacional confirmó que Cristian ‘Chicho’ Arango sufrió una rotura de ligamento cruzado: esta es la fecha de su operación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

BTS, Iron Maiden, Rock al Parque, Aterciopelados y Ryan Castro: los protagonistas de los conciertos en Colombia de octubre

BTS, Iron Maiden, Rock al Parque, Aterciopelados y Ryan Castro: los protagonistas de los conciertos en Colombia de octubre

Murió Náfer Durán y así despidió el mundo del vallenato al famoso acordeonero de 93 años: “Se nos va uno de los pilares de nuestro folclor”

Desde Australia, Jet llega a Bogotá en 2027 para revivir sus grandes himnos del rock de los 2000: fecha, lugar y precios

Sara Corrales renovó su closet y sorprendió a sus seguidores con el lujoso espacio: reveló su mejor tip de organización

Monsieur Periné anunció su separación tras casi 20 años de carrera: “Necesitamos este espacio”

Deportes

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de Juan Guillermo Cuadrado

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de Juan Guillermo Cuadrado

Juan Carlos Osorio negociaría con un club en zona de descenso, tras quedar libre del Remo en marzo de 2026: cuál es

Sebastián Oliveros, exentrenador del Deportes Tolima, se despachó tras su salida del club: “No se cumplió con lo que se esperaba”

Stiven ‘Tití’ Rodríguez, delantero del Deportivo Cali, habló de cuando trabajaba como payaso antes de consolidarse como futbolista profesional

Atlético Nacional confirmó que Cristian ‘Chicho’ Arango sufrió una rotura de ligamento cruzado: esta es la fecha de su operación