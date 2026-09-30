Eliminatorias para el Mundial 2030: este sería el nuevo formato que podría afectar a Colombia

La selección Colombia inició su nuevo proceso para la Copa América 2028 y las eliminatorias al Mundial 2030 - crédito FCF

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La selección Colombia arrancó de manera oficial su nuevo proceso camino a 2030, en el que también afrontará una etapa sin James Rodríguez, tras su retiro de la Tricolor, y con 15 jugadores nuevos en la convocatoria de Néstor Lorenzo para los encuentros amistosos, que no comenzó bien con el empate 1-1 contra México.

El combinado nacional también arma el equipo para las eliminatorias, que tendrían listo su formato de competencia para definir los clasificados a la Copa del Mundo, aunque falta la oficialización de la FIFA para definir el calendario y partidos de esta ronda inicial camino al torneo.

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Mientras tanto, la selección Colombia viaja a Nueva York para su amistoso contra Paraguay, el viernes 2 de octubre, cuando se prevé la presentación de nuevos jugadores en la formación titular para probarlos, analizarlos y, dependiendo de su rendimiento, si le dan resultados a Lorenzo.

¿Cómo se jugarían las eliminatorias?

Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su clasificación al próximo Mundial como subsedes del torneo y recibirán partidos inaugurales en sus respectivos países. Por ese motivo, las otras siete selecciones sudamericanas competirían por las plazas restantes: tres boletos directos y el medio cupo de repechaje entre los 6,5 cupos de la Conmebol.

Según la información de Juan José Buscalia publicada en Blog Deportivo, la decisión responde principalmente a razones económicas vinculadas con los derechos de televisión, la venta de entradas y la publicidad. Si las tres selecciones anfitrionas quedaran fuera, Colombia pasaría de jugar 9 partidos como local en el estadio Metropolitano de Barranquilla a disputar solo 6.

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La Selección Colombia se volverá a ver con Argentina en eliminatorias, aunque la Albiceleste sin jugarse nada porque es anfitriona del Mundial 2030 - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Las 10 selecciones seguirían participando en las eliminatorias y el calendario conservará sus 18 fechas. Dirigentes de federaciones sudamericanas, mencionó el comunicador argentino, consideran que los encuentros contra los equipos ya clasificados generan mayor expectativa entre los aficionados y favorecen los ingresos comerciales, de acuerdo con la publicación.

El formato, de ser así, también reducirá las posibilidades matemáticas de los equipos que aún deberán conseguir su clasificación, debido a que pasará del 60% a menos del 50% de opciones de conseguir uno de los cupos directos a la Copa del Mundo, ya que solo siete escuadras pelearán por tres lugares y uno para el Torneo de Repechaje.

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Colombia tendría una pelea más cerrada en las eliminatorias al Mundial 2030 por los pocos cupos directos, que pasarán a tres - crédito Lee Smith/REUTERS

La participación de Argentina, Uruguay y Paraguay también busca que lleguen con ritmo de competencia al Mundial, aunque su clasificación anticipada podría llevarlos a administrar las cargas de sus jugadores durante los partidos, con el objetivo de no arriesgarlos a lesiones graves.

Richard Ríos, bajo cuidados

La selección Colombia entrenó el lunes 28 de septiembre en Filadelfia con Richard Ríos, jugador de Al Ittihad, protegido con una máscara en el rostro tras someterse a un procedimiento en la nariz. El mediocampista se prepara con el equipo para el partido contra Paraguay, después del empate 1-1 ante México en Baltimore, según explicó Juan Camilo Vargas en el programa Blog Deportivo de Blu Radio.

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El entrenamiento tuvo acceso limitado para la prensa: los periodistas solo pudieron observar el calentamiento antes de retirarse cuando comenzó el trabajo con balón. El comunicador señaló que Ríos utilizó la protección para evitar riesgos y se desconoce cuándo se realizó la intervención.

Richard Ríos jugó de titular con la selección Colombia ante México en Baltimore - crédito Stephanie Scarbrough/AP Foto

Durante la práctica, los jugadores fueron divididos en tres grupos y los arqueros trabajaron aparte. Ríos llevaba la misma máscara que utiliza Daniel Muñoz, de acuerdo con el reporte del periodista, quien agregó que este tipo de protección puede resultar incómoda.

Falta por saber si ambos futbolistas serán inicialistas ante Paraguay el 2 de octubre, ya que su ausencia sería la oportunidad ideal para probar nuevas variantes en esas posiciones, sobre todo por la banda derecha para encontrar un reemplazo para Muñoz, en caso de ser necesario, ya que Santiago Arias, que fue al Mundial 2026, no fue convocado.

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