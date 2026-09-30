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Juan Carlos Osorio negociaría con un club en zona de descenso, tras quedar libre del Remo en marzo de 2026: cuál es

El entrenador, con años de experiencia y títulos, estaría en conversaciones con un club que se encuentra en los últimos puestos de la tabla de promedios

Xolos despide a Juan Carlos Osorio - 11 marzo 2025
Juan Carlos Osorio no dirige un equipo desde marzo de 2026, cuando fue despedido por el Remo de Brasil, conjunto recién ascendido al Brasileirao - crédito @Xolos/X
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Juan Carlos Osorio aún se encuentra en la búsqueda de un equipo en el que pueda dirigir y demostrar que sigue vigente en el fútbol internacional, pues no obtiene éxito desde su paso por México en el Mundial de Rusia 2018, cuando llevó al seleccionado hasta los octavos de final.

En medio de ese proceso, Osorio analizaría nada menos que el reto de pelear en el descenso del fútbol colombiano, pues un club comprometido en la tabla de promedios lo habría contactado y entablado conversaciones para presentarle el proyecto, lo que causó sorpresa en los hinchas.

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Cabe recordar que el risaraldense, después del Mundial 2026, se ofreció a Néstor Lorenzo para ser su asistente, pero ese puesto, al final, quedó en manos de José María Bazán, con experiencia en el fútbol de Estados Unidos, además del ingreso al cuerpo técnico de Christian Osorno y Ariel Cerulli.

¿Cuál sería el equipo de Juan Carlos Osorio?

El entrenador se encuentra libre desde marzo de 2026, cuando el Remo, en ese momento recién ascendido al Brasileirao, lo despidió por resultados negativos, lo que ha sido una constante en los últimos ocho años, al punto de que se ha quedado sin mucho mercado en el deporte.

De ahí que sorprenda la noticia del periodista Mariano Olsen, de Win Sports, al mencionar que Juan Carlos Osorio negocia con nada menos que Jaguares de Córdoba, conjunto que pelea por no descender a la segunda división y su opción es nada menos que un múltiple campeón del fútbol colombiano.

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Juan Carlos Osorio
Jaguares de Córdoba quiere dar un golpe en el fútbol colombiano con la llegada de Juan Carlos Osorio como su técnico - crédito @olsendeportes/X

Por un lado, se trata del regreso del risaraldense a la Liga BetPlay después de cuatro años, pues su última escuadra fue el América de Cali, hasta el 31 de marzo de 2022, cuando dejó el cargo por malos resultados y conflictos con el máximo accionista Tulio Gómez.

De otra parte, es el primer reto de Juan Carlos Osorio en el descenso del fútbol colombiano, pues antes pasó por conjuntos históricos como Millonarios, Once Caldas y Atlético Nacional, con este último consiguió tres ligas, una Superliga y dos Copas Colombia, lo que impulsó su carrera en los banquillos y lo llevó a los seleccionados de México y Paraguay, además de las ligas de ese país, Brasil y Egipto.

Juan Carlos Osorio no tuvo éxito en su etapa con el América de Cali, entre 2021 y 2022 - crédito Ernesto Guzmán Jr./EFE
Juan Carlos Osorio no tuvo éxito en su etapa con el América de Cali, entre 2021 y 2022 - crédito Ernesto Guzmán Jr./EFE

La salida de Hubert Bodhert

Jaguares de Córdoba confirmó la salida de Hubert Bodhert de la dirección técnica este lunes, pocos días después de la derrota 1-2 ante Alianza Valledupar. El resultado profundizó la crisis del equipo en la pelea por evitar el descenso y puso fin al ciclo del entrenador.

La caída ante Alianza Valledupar agravó la situación. Andrés Rentería adelantó al equipo cordobés en el minuto 14, pero Jair Castillo igualó en el 38 y Jhildrey Lasso marcó el tanto de la remontada en el 71, en el estadio Jaraguay de Montería.

Hubert Bodhert
Hubert Bodhert dejó hundido a Jaguares en el descenso en la Liga BetPlay, a la que regresó en 2026 tras jugar en la "B" - crédito Colprensa

El club informó: “El profesor Hubert Bodhert no continuará al frente de la dirección técnica de la institución”. La directiva agradeció al entrenador y a su cuerpo técnico por “la entrega y el compromiso” y les deseó “muchos éxitos en sus futuros proyectos profesionales”.

Con Bodhert, ya son siete técnicos despedidos en la Liga BetPlay 2026-II: Richard Páez, del Cúcuta Deportivo; Jonathan Risueño, del Deportivo Pasto; Camilo Ayala, de Alianza Valledupar; Alfredo Arias, de Junior de Barranquilla; Fabián Bustos, de Millonarios; Hernán Darío Herrera y el propio Hubert Bodhert.

Jaguares ocupa el último lugar de la Liga BetPlay 2026-II con 7 puntos en 10 partidos, producto de una victoria, cuatro empates y cinco derrotas. El conjunto también aparece en la última posición de la tabla del descenso, con una diferencia mínima frente a sus competidores directos.

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