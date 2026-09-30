Murió Náfer Durán y así despidió el mundo del vallenato al famoso acordeonero de 93 años: “Se nos va uno de los pilares de nuestro folclor”

Luis Durán Escorcia confirmó el fallecimiento de su padre, el compositor y acordeonero Náfer Durán, a los 93 años de edad - crédito @naferduran_elgrande/Instagram

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La muerte de Náfer Durán, a los 93 años, ocurrida el 29 de septiembre de 2026 y confirmada por su hijo, Luis Durán Escorcia, provocó mensajes de despedida de exponentes de la música vallenata en Colombia.

Cantantes, acordeoneros e instituciones dedicadas al folclor recordaron al rey vallenato de 1976 en sus redes sociales, donde destacaron su legado como intérprete, compositor y figura de la historia del género.

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Iván Villazón fue uno de los primeros artistas en manifestarse públicamente. El cantante compartió un mensaje en el que lo definió como “uno de nuestros últimos juglares, maestro de generaciones, amigo y dueño de notas inigualables que quedarán para siempre en la historia del vallenato”.

Villazón cerró su texto con la frase “que Dios lo reciba en su gloria” y extendió sus condolencias a los familiares del músico.

El cantante Iván Villazón expresó sus condolencias y catalogó a Náfer Durán como uno de los últimos juglares de la música vallenata - crédito @ivanvillazon/Instagram

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata (Fesvallenato), institución detrás del certamen que coronó a Durán en 1976, publicó un comunicado breve en el que confirmó el deceso y dirigió condolencias directas a la familia del artista.

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“Lamentamos el fallecimiento del Rey Vallenato Náfer Durán Díaz, presentamos condolencias a su esposa Rosibel Escorcia, sus hijos, familiares y paisanos”, señaló la entidad.

“Paz en la tumba del maestro quien desde su tierra El Paso, hizo más grande su dinastía y exaltó con sus notas el folclor vallenato”, concluyó el comunicado, en alusión al parentesco de Durán con su hermano Alejo Durán, el primer Rey Vallenato de la historia del festival, coronado en 1968.

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata resaltó la coronación de Náfer Durán como Rey Vallenato en 1976 y el legado de su dinastía familiar junto a su hermano Alejo Durán - crédito @fesvallenato/Instagram

El Ministerio de Cultura también emitió un pronunciamiento a través de su cuenta oficial en X. “Hoy el vallenato pierde a uno de sus grandes juglares”, escribió la entidad, que describió la trayectoria de Durán como “una vida entera dedicada al acordeón, a la composición y a esa manera tan nuestra de contar la vida a través de la música”.

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“Pero su historia va mucho más allá de esos nombres. Está en sus composiciones, en sus parrandas, en sus enseñanzas y en las generaciones de músicos que encontraron en él una forma de mantener vivo el vallenato tradicional”, señaló la cartera.

El mensaje cerró con una frase que aludió a la continuidad de su legado: “Mientras un acordeón vuelva a contar una historia, su voz y su legado seguirán sonando”.

El Ministerio de Cultura recordó a Náfer Durán en sus cuentas oficiales - crédito @mincultura/X

El artista Poncho Zuleta también se sumó a las expresiones de duelo con un mensaje en el que subrayó la trayectoria de Durán como compositor y ejecutante. “Se nos va uno de los pilares de nuestro folclor. Acordeonero, compositor, Rey Vallenato y un verdadero juglar de nuestra música”, escribió Zuleta.

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El acordeonero Poncho Zuleta definió al fallecido artista como un pilar del folclor vallenato y envió un saludo solidario a sus allegados - crédito @ponchozuletadiaz/Instagram

El artista agregó que la obra del fallecido permanecerá vigente en la memoria del género. “Su obra y su legado permanecerán por siempre en la historia del vallenato”, indicó, antes de extender un mensaje de acompañamiento. “A su familia, amigos y a todo el pueblo vallenato, mi abrazo solidario”, cerró en su publicación.

El cantante Peter Manjarrés compartió una imagen de Durán junto a un mensaje de agradecimiento centrado en el instrumento que caracterizó la carrera del músico. “Gracias por tu legado, por tu acordeón y por la huella imborrable que dejaste en el vallenato y en nuestros corazones”, escribió el artista.

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El cantante Peter Manjarrés rindió homenaje a Náfer Durán con un mensaje de agradecimiento por la huella que dejó en el género musical - crédito @petermanjarres/Instagram

Por su parte, Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz, ofreció un testimonio con un vínculo familiar directo a la trayectoria de Durán. El acordeonero fue quien acompañó a Diomedes Díaz en su debut discográfico con el álbum Herencia Vallenata, de 1976, y grabó junto a él canciones como El Chanchullito —una de las primeras composiciones reconocidas del Cacique de La Junta—, así como algunas del propio Durán como Pobre negro y La invitación.

En su mensaje, Santos recordó ese vínculo y detalló que interpretó El Chanchullito en un homenaje a su padre, en una versión donde fue acompañado por el propio Durán en el acordeón. “Náfer Durán fue el primer acordeonero que tuvo mi padre y en este homenaje que le hice a mi padre él me acompañó, siendo yo ‘El Chanchullito’”, relató el cantante, quien añadió que se trató del último artista con el que grabó Durán.

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“Hoy lo despedimos con mucho cariño. Descansa en paz maestro”, concluyó.

Rafael Santos recordó que Náfer Durán interpretó la canción "El Chanchullito" junto a él durante un tributo realizado a su padre, Diomedes Díaz, con quien la grabó originalmente en 1976 - crédito @ponchozuletadiaz/Instagram