(Foto: especial)

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El Ejército Nacional destruyó en zona rural de Teruel, Huila, un depósito clandestino que contenía 36 granadas artesanales de 60 milímetros adaptadas para ser utilizadas mediante drones, además de detonadores, explosivos y otros elementos empleados en este tipo de ataques.

El hallazgo se produjo en la vereda Estambul, durante una operación de tropas de la Novena Brigada en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el material pertenecería, según inteligencia militar, a la estructura Ismael Ruiz.

Los explosivos estaban ocultos entre una canasta y varios costales, dentro de un zanjón conectado con una alcantarilla, una ubicación que dificultaba su detección.

Ejército destruye en Huila depósito con 36 granadas artesanales adaptadas para ataques con drones

Hallaron granadas, detonadores y pentolita

El coronel Jhon Carlos Agudelo Acuña, comandante encargado de la Novena Brigada, explicó que las unidades localizaron y destruyeron el depósito después de un trabajo conjunto con investigadores de la Fiscalía.

“En el lugar fueron halladas 36 granadas de 60 milímetros de fabricación artesanal, adaptadas para su empleo mediante sistemas aéreos no tripulados (UAS)”, señaló el oficial.

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El inventario reportado por las autoridades incluyó además 12 detonadores eléctricos sin cebar, 36 octavos de pentolita, 36 espoletas y 107 metros de cordón detonante.

También fueron encontrados elementos de mecha de seguridad y metralla.

Según el Ejército, estos materiales tenían características que permitían su adaptación a aeronaves no tripuladas para transportar dispositivos explosivos.

Las autoridades procedieron a destruir de manera controlada el depósito y el material encontrado, con el objetivo de evitar que pudiera ser utilizado en acciones contra integrantes de la Fuerza Pública o contra la población civil.

El reporte militar no informó sobre capturas durante la operación ni entregó detalles sobre las personas que habrían almacenado los explosivos en ese punto rural.

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Tampoco se precisó desde cuándo permanecía instalado el depósito o si los artefactos estaban destinados a una acción específica.

IMAGEN DE REFERENCIA: Explosivos de las disidencias - crédito prensa EJC

Autoridades advierten riesgo por uso de drones

El Ejército sostuvo que la destrucción del material permitió afectar una capacidad que habría podido ser utilizada para ejecutar ataques mediante drones acondicionados con explosivos.

Esta modalidad ha generado preocupación entre las autoridades debido a que permite transportar artefactos a distancia y dirigirlos hacia determinados objetivos sin necesidad de que quien opera el equipo se encuentre físicamente en el punto del ataque.

En este caso, la información de inteligencia vinculó preliminarmente el depósito con la estructura Ismael Ruiz, aunque cualquier eventual responsabilidad individual deberá ser determinada dentro de las investigaciones correspondientes.

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Las autoridades señalaron que la presencia de los artefactos representaba un riesgo para los habitantes del área y para las unidades de la Fuerza Pública que desarrollan operaciones en esta zona del Huila.

El Ejército destacó además la importancia de la información suministrada por la ciudadanía para detectar depósitos clandestinos y anticipar posibles amenazas.

Según la institución, los datos oportunos pueden facilitar la ubicación de material explosivo antes de que sea trasladado o utilizado en ataques.

El operativo forma parte de las acciones que adelanta la Novena Brigada para localizar explosivos, depósitos ilegales y otros elementos vinculados con estructuras armadas que operan en el departamento.

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Las tropas mantienen operaciones en diferentes sectores rurales del Huila mientras los organismos judiciales continúan recopilando información sobre el origen del material y las personas que podrían estar relacionadas con su almacenamiento.

Por ahora, las autoridades consideran que la eliminación de las 36 granadas artesanales y los demás componentes explosivos redujo una amenaza potencial en la zona rural de Teruel y evitó que esos elementos fueran utilizados en ataques con aeronaves no tripuladas.