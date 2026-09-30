Colombia

Fritanga Fest 2026 llega a Bogotá del 2 al 4 de octubre con porciones por $25.000: conozca todos los detalles

La directora del Instituto para la Economía Social indicó que el valor se mantendrá pese al aumento de costos, con el fin de facilitar la asistencia de las familias y apoyar las ventas de participantes

Una mujer detrás de una vitrina iluminada con carne frita extiende una caja con alimentos hacia la cámara
Bogotá celebrará la séptima edición del Fritanga Fest entre el 2 y el 4 de octubre de 2026 - crédito Ipes
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Bogotá realizará la séptima edición del Fritanga Fest entre el 2 y el 4 de octubre de 2026, con una oferta de fritanga de 750 gramos por $25.000 en 13 Plazas Distritales de Mercado, restaurantes y otros puntos comerciales de la ciudad.

El encuentro mantendrá el mismo precio de la edición de 2025, pese al aumento general de costos señalado por los organizadores. La programación busca atraer a residentes y visitantes hacia las plazas de mercado y los establecimientos que preparan este plato tradicional de la cocina colombiana.

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La agenda incluirá las plazas distritales 12 de Octubre, 20 de Julio, 7 de Agosto, Fontibón, Kennedy, La Concordia, La Perseverancia, Las Cruces, Las Ferias, Quirigua, Restrepo, Samper Mendoza y Trinidad Galán. A ellas se sumarán más de 12 restaurantes ubicados en distintos sectores de Bogotá.

- crédito Ipes
El festival abarcará 13 Plazas Distritales de Mercado y más de 12 restaurantes de la capital - crédito Ipes

También participarán los puntos comerciales San Andresito de la 38 y Cuatro Vientos, además de las plazas de mercado de Paloquemao y Corabastos. Con esa distribución, el festival tendrá presencia en varias zonas de la capital durante los tres días de actividades.

El festival mantendrá el precio de $25.000 por cada porción

La directora del Instituto para la Economía Social (Ipes), Diana Catalina Arciniegas, explicó que la decisión busca sostener el acceso de las familias al evento y favorecer las ventas de los comerciantes participantes.

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En 2026 todo sube, menos la fritanga”, afirmó Arciniegas. La funcionaria añadió que el festival representa una oportunidad para los cocineros, los restaurantes y las plazas de mercado vinculadas a la actividad.

El Ipes lidera la organización en conjunto con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Idpc). Estas entidades integran el comité interinstitucional que coordina las acciones del evento.

Una persona con camisa blanca sostiene una caja impresa con el texto Fritanga Fest que contiene alimentos fritos y papel decorado
La porción de 750 gramos mantendrá un precio de 25.000 pesos para promover el acceso de las familias - crédito Ipes

La iniciativa cuenta además con el respaldo de Vanti, Sal de Frutas Lua y Embutidos San Rafael. Paloquemao y Corabastos también figuran entre los aliados de esta edición, que busca movilizar la economía de los negocios dedicados a esta preparación.

La fritanga reúne carnes, embutidos y acompañamientos tradicionales

La fritanga es un plato de la cocina colombiana que combina carnes, embutidos y productos fritos, por lo que suele servirse en bandejas para compartir. Sus preparaciones pueden variar según el establecimiento y la región, aunque conservan ingredientes asociados a esta tradición gastronómica.

Entre los componentes habituales están el chicharrón, el chorizo, la longaniza, la morcilla y cortes de cerdo. Algunas versiones incluyen chunchullo, bofe o ubre, mientras que los acompañamientos más frecuentes son papa criolla, yuca, plátano, arepa y mazorca.

Fritanga Fest 2022-Bogotá-Colombia
La iniciativa cuenta con el liderazgo de entidades distritales y el respaldo de marcas como Vanti y Embutidos San Rafael - crédito Ipes

Los patacones —hechos con plátano verde frito— también acompañan con frecuencia el plato. Según la preparación, se pueden sumar tomate, aguacate, guacamole, ají o una salsa picante. La combinación de estos ingredientes permite que cada negocio conserve recetas y proporciones propias.

En una preparación casera, las carnes se cocinan y doran antes de freír las papas y la yuca en la misma sartén. Sin embargo, los restaurantes y puestos que participarán en el Fritanga Fest podrán presentar sus propias propuestas dentro de la porción establecida por el evento.

El Concejo de Bogotá institucionalizó el encuentro como evento turístico

El Fritanga Fest fue institucionalizado por el Concejo de Bogotá como un evento turístico de la ciudad. Su objetivo es generar espacios de reactivación económica para los restaurantes de las Plazas Distritales de Mercado y otros negocios vinculados a la gastronomía local.

Fritanga Fest 2022-Bogotá-Colombia
La receta tradicional de fritanga reúne carnes como chicharrón, chorizo y morcilla con acompañamientos como papa criolla y plátano - crédito Ipes

La institucionalización también busca consolidar la fritanga como uno de los platos representativos de la capital. Para el Ipes, la convocatoria permite vincular las tradiciones culinarias con la actividad comercial de las plazas y los sectores donde se encuentran los restaurantes participantes.

Durante la séptima edición, la entidad realizará un concurso dirigido a los asistentes. Los ganadores recibirán bonos de mercado para usar en las Plazas Distritales de Mercado y el Ipes anunciará próximamente en sus redes sociales las condiciones y los requisitos para participar en la actividad, que acompañará la realización del Fritanga Fest 2026.

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