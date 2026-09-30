Bogotá inició el pago del tercer ciclo del ‘Subsidio de Transporte Escolar’ para 21.113 estudiantes: fechas clave y cómo cobrarlo

La entidad distrital destinó $6.689 millones al ciclo de 2026, cuyos beneficiarios recibirán los giros mediante billetera digital o recargas en tarjetas personalizadas, según la alternativa asignada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Educación del Distrito inició el pago del tercer ciclo 2026 del Subsidio de Transporte Escolar para 21.113 estudiantes de colegios públicos de Bogotá. La inversión asciende a $ 6.689 millones y los recursos se entregarán mediante DaviPlata o recargas en la tarjeta TuLlave, según la modalidad asignada a cada beneficiario.

Los acudientes pueden consultar el saldo de DaviPlata en la daviplata.com o desde su aplicación móvil. La entidad enviará un mensaje de texto al número registrado en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat) cuando el dinero esté disponible.

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DaviPlata tendrá recursos disponibles hasta el 20 de octubre

La mayor parte de los beneficiarios recibirá el apoyo económico a través de DaviPlata. Esta modalidad cubre a 14.669 estudiantes y concentra una inversión de $ 5.613.128.200.

Los recursos estarán habilitados para su redención entre el 21 de septiembre y el 20 de octubre. Para verificar el abono, el acudiente titular debe ingresar a la aplicación o al sitio web con su documento de identidad y clave personal.

La Secretaría de Educación de Bogotá inició el pago del tercer ciclo del Subsidio de Transporte Escolar con una inversión de 6.689 millones de pesos - crédito Secretaría de Educación

Una vez confirmado el saldo, el dinero puede retirarse sin costo en cajeros automáticos de Davivienda y en puntos autorizados como Reval y Punto Red. El número de celular del acudiente debe permanecer activo y actualizado en el Simat para que la notificación llegue correctamente.

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La recarga de TuLlave vence el 8 de octubre

Otros 6.444 estudiantes recibirán el subsidio mediante su tarjeta personalizada TuLlave del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp). Para este grupo, el Distrito destinó $ 1.076.347.800.

La activación y recarga estará disponible hasta el 8 de octubre. El estudiante o su acudiente debe acercarse a una taquilla o dispositivo del Sitp y seguir estos pasos:

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

Seleccionar la opción de transacciones virtuales.

Elegir el convenio SED.

Confirmar la activación y la recarga del monto asignado.Verificar el saldo antes de iniciar el viaje.

La tarjeta debe estar asociada al estudiante beneficiario y contar con un documento de identidad vigente registrado en el sistema de matrícula. La entidad recomendó hacer efectivo el subsidio dentro de los plazos fijados para cada modalidad.

La recarga de la tarjeta personalizada TuLlave para 6.444 estudiantes estará disponible en las taquillas del sistema hasta el 8 de octubre - crédito Secretaría de Educación

Los cambios de datos se tramitan en el colegio oficial

Las familias que hayan cambiado de celular, documento de identidad o dirección de residencia deben solicitar la actualización directamente en la secretaría académica de la institución educativa oficial donde estudia el beneficiario.

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La falta de actualización no elimina el acceso al subsidio, pero puede aplazar el desembolso en DaviPlata o impedir la activación oportuna del saldo en TuLlave. La información actualizada también será necesaria para los pagos de los próximos ciclos.

El Subsidio de Transporte Escolar forma parte del Programa de Movilidad Escolar, una estrategia de la Secretaría de Educación para facilitar la asistencia y permanencia en el sistema educativo distrital.

El programa está dirigido a estudiantes que recibieron cupo en un colegio distinto al solicitado por sus familias y que deben recorrer más de 2 kilómetros desde primero hasta grado once, o más de 1 kilómetro en los casos de jardín, grado 0 o estudiantes con discapacidad.

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Las familias que cambiaron de residencia o teléfono deben tramitar la actualización de datos directamente en la secretaría del colegio oficial - crédito Secretaría de Educación/X

El programa incluye rutas, subsidios y alternativas de movilidad

Además del subsidio económico para transporte público, el Programa de Movilidad Escolar cuenta con rutas escolares contratadas y medios alternativos de traslado.

Entre estos últimos están Al Colegio en Bici, que presta bicicletas y acompaña los recorridos con guías; Bici Parceros, con acompañamiento en zonas definidas; y Ciempiés Caminos Seguros, que organiza caminatas grupales de ida y vuelta al colegio con monitores.

La asignación de cualquiera de estas modalidades tiene vigencia por un año escolar. Está sujeta a revisiones periódicas de asistencia y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Manual Operativo, regulado por la Resolución 039 de 2018. En caso de incumplimiento, el beneficio puede suspenderse o anularse.

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Las rutas escolares tampoco se mantienen automáticamente de un año a otro. Su asignación se revisa anualmente de acuerdo con la ocupación de los vehículos, la optimización de los trayectos y otros criterios técnicos.

El programa beneficia a estudiantes que deben recorrer más de dos kilómetros entre primero y grado once para asistir a su colegio - crédito Secretaría de Movilidad

La información sobre los beneficios se comunica por mensajes de texto, correo electrónico y el Centro de Consulta de Movilidad Escolar de la Secretaría. Junto con movilidad, el Distrito ofrece apoyos de alimentación, kits escolares y póliza de accidentes, sujetos a criterios de asignación, priorización y disponibilidad de cupos.