Gobernador del Cauca pidió militarizar la vía Panamericana tras atentado contra la Policía en Piendamó: “La seguridad no puede esperar”

Desde la carretera, un testigo narró la respuesta de los organismos de socorro en Piendamó frente al ataque proveniente, al parecer, de miembros de las disidencias de las Farc - crédito suministrado a Infobae Colombia

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El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, solicitó reforzar el despliegue de la fuerza pública y avanzar en la militarización de la vía Panamericana, luego del ataque contra Policía Nacional en Piendamó, que dejó al menos nueve uniformados heridos, según los primeros balances.

El atentado ocurrió el martes 29 de septiembre en cercanías del antiguo peaje de Tunía, en la vereda El Hogar, donde opera la Estación de Policía de Carreteras UNIR Tunía. Las autoridades mantienen las verificaciones sobre el número definitivo de lesionados, las circunstancias del hecho y sus responsables.

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La información conocida durante las primeras horas indicó que nueve policías resultaron lesionados. Más tarde, otros reportes elevaron el balance preliminar a 10 uniformados. La diferencia aún no ha sido aclarada oficialmente por las autoridades competentes.

La Gobernación del Cauca informó que la prioridad inicial fue trasladar y atender a los integrantes de la Policía afectados. Cinco de ellos permanecían estables, mientras que otro fue remitido a Popayán con urgencia vital por un compromiso vascular y el riesgo de perder una mano. Tres uniformados adicionales continúan bajo atención médica.

Imágenes impactantes muestran el momento exacto en que se produce un ataque con drones y explosivos en la Vía Panamericana. Los civiles corren desesperados para protegerse de las detonaciones - crédito suministrado a Infobae Colombia

Hasta el momento del pronunciamiento de Guzmán, las autoridades departamentales no informaron sobre civiles heridos como consecuencia de la acción armada.

El hecho alteró la movilidad sobre la carretera que une a Popayán con Cali. Ante el riesgo para los viajeros y la llegada de refuerzos, se ordenó el cierre total temporal de la vía en ese sector.

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Octavio Guzmán pidió una mesa de seguridad con el Gobierno nacional

Tras conocerse el ataque, el gobernador Octavio Guzmán condenó lo sucedido y planteó una intervención de mayor alcance sobre el corredor vial. El mandatario regional pidió al Gobierno nacional convocar una mesa ampliada de seguridad con la participación del Ministerio de Defensa y la cúpula militar.

“El Cauca necesita fortalecer de manera inmediata la presencia militar y policial sobre la vía Panamericana y avanzar en su militarización”, afirmó el gobernador en un mensaje divulgado a través de su cuenta en X.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, solicitó la militarización de la vía Panamericana tras un atentado contra la policía en Piendamó - crédito @OctavioGuzmanGu / X

Guzmán sostuvo que la reunión debe permitir decisiones dirigidas a ampliar las capacidades de seguridad y contener las acciones de estructuras armadas ilegales que operan en el departamento. “La vida de nuestra gente y la seguridad del Cauca no pueden esperar”, aseveró el funcionario.

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También manifestó respaldo a los policías heridos y a sus familias. “Nuestros policías no están solos. Rodeamos a nuestra Fuerza Pública, respaldamos a sus hombres y mujeres, a sus familias y el ejercicio legítimo de la autoridad del Estado”, afirmó.

El llamado del gobernador se concentra en la protección de la vía Panamericana, uno de los principales ejes de movilidad del suroccidente colombiano. Por este corredor transitan personas, mercancías, alimentos e insumos entre el Cauca, Valle del Cauca y otros departamentos de la región.

Clips grabados por personas que transitaban por la zona registraron disparos y explosiones en inmediaciones del antiguo peaje de Tunía. En los audiovisuales se escuchan alertas de conductores y transeúntes que buscaron refugio mientras se presentó el hostigamiento.

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El atentado contra la Estación de Policía de Carreteras ocurrió al mediodía en la vereda El Hogar, cerca del antiguo peaje de Tunía - crédito @OctavioGuzmanGu / X

Versiones preliminares señalaron que el ataque pudo haberse ejecutado con drones y armas de fuego contra unidades de la Policía y el Ejército instaladas en el sector. Sin embargo, las autoridades no han confirmado de forma oficial el tipo de artefactos usados ni la autoría del atentado.

Testigos citados en los reportes iniciales mencionaron la presencia de personal de bomberos para asistir a los heridos y de aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana en tareas de patrullaje.

El Cauca acumula ataques con drones y hostigamientos a la fuerza pública

El ataque en Tunía se suma a otros episodios de violencia registrados durante 2026 en el departamento. Se acuerdo con las autoridades, el Cauca acumula al menos 40 ataques con drones contra bases militares en lo que va del año, la cifra más alta del país.

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Un ataque contra la Policía Nacional en el sector de Tunía dejó al menos nueve uniformados heridos en Piendamó - crédito suministrada a Infobae Colombia

Durante septiembre también se registraron hostigamientos en Caldono, donde seis soldados resultaron heridos, además de hechos de seguridad en Patía y Cajibío. La sucesión de ataques elevó la preocupación de autoridades locales y comunidades por el uso de dispositivos no tripulados adaptados para lanzar explosivos.

En agosto, Guzmán ya había advertido sobre los riesgos que enfrenta la Panamericana y pidió una estrategia permanente para proteger el corredor, mantener la movilidad y resguardar la infraestructura vial.